Za hranou všeho. Tohle bych nepřál ani největšímu nepříteli, plakal Španěl

DNES, 18:15
Jeho jméno vám pravděpodobně moc neřekne. Přesto se španělský tenista Nikolás Sánchez Izquierdo (26) stal nechtěným středem zájmu médií. Za vše mohla sázkařská mafie, která však zašla mnohem dál, než je v podobných případech "zvykem".
Nikolás Sánchez Izquierdo se stal obětí sázkařské mafie (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Nešťastná událost proběhla na challengeru v argentinském Rosariu, kde se Izquierdo měl po vítězství nad domácím Andreou Collarinim utkat s jeho krajanem Valeriem Aboianem. Krátce před utkáním však španělský tenista obdržel "tradiční“ výhrůžku: "Prohraj, nebo ty i tvoje rodina zemřete."

"To mě tolik nerozhodilo, nebylo to poprvé," reagoval Izquierdo. To horší však následovalo krátce poté. "Dobře víme, kde se tvoje rodina nachází. Jestli neprohraješ, uneseme ji a buď si naprosto jistý, že vinen tím budeš výhradně ty."

Aby dodali svým slovům na vážnosti, uvedli tenistovi do puntíku nejen místo, kde se jeho rodina nachází, ale popsali i jejich denní povinnosti a místa, kde se v různý denní čas její jednotliví členové vyskytují. "Měli naprostou pravdu, bylo to tak. To už jsem se začal opravdu bát," pokračoval rodák z Barcelony.

Nikolás Sánchez Izquierdo během zápasuNikolás Sánchez Izquierdo během zápasu (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Vyděrači navíc poslali tenistovi i číslo jeho pasu. "Jasně mi napsali, že kromě toho, že unesou moji rodinu, mi neumožní ani vycestovat z Argentiny. Jedno jsem věděl jistě. Moje rodina nesmí kvůli mně trpět, to se prostě nesmí stát."

Izquierdo celou situaci spolu s trenérem oznámil vedení turnaje. Duel se nakonec odehrál za zavřenými dveřmi, Španěl v něm podlehl svému soupeři 5:7, 4:6. "Musel jsem nastoupit a hrát. Nechtěl jsem, aby ublížili mým nejbližším. V hlavě jsem ale měl úplně jiné věci. Zápas jsem dohrával v slzách," pokračoval ve smutné zpovědi tenista.

Hned poté varoval členy své rodiny, aby nechodili sami ven. "Vrátil jsem se domů, změnil si telefonní číslo, přestěhoval jsem svou rodinu jinam. A tenis? Nevím, kdy se vrátím k turnajům. V hlavě mám úplně jiné myšlenky. Něco takového bych nepřál zažít ani svému největšímu nepříteli," uzavřel smutný příběh tenista.

Podle spekulací argentinských médií stojí za vším sázkařská mafie z provincie Santa Fe, která operuje nejvíce právě v Rosariu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
