Za hranou všeho. Tohle bych nepřál ani největšímu nepříteli, plakal Španěl

Nešťastná událost proběhla na challengeru v argentinském Rosariu, kde se Izquierdo měl po vítězství nad domácím Andreou Collarinim utkat s jeho krajanem Valeriem Aboianem. Krátce před utkáním však španělský tenista obdržel "tradiční“ výhrůžku: "Prohraj, nebo ty i tvoje rodina zemřete."
"To mě tolik nerozhodilo, nebylo to poprvé," reagoval Izquierdo. To horší však následovalo krátce poté. "Dobře víme, kde se tvoje rodina nachází. Jestli neprohraješ, uneseme ji a buď si naprosto jistý, že vinen tím budeš výhradně ty."
Aby dodali svým slovům na vážnosti, uvedli tenistovi do puntíku nejen místo, kde se jeho rodina nachází, ale popsali i jejich denní povinnosti a místa, kde se v různý denní čas její jednotliví členové vyskytují. "Měli naprostou pravdu, bylo to tak. To už jsem se začal opravdu bát," pokračoval rodák z Barcelony.
Vyděrači navíc poslali tenistovi i číslo jeho pasu. "Jasně mi napsali, že kromě toho, že unesou moji rodinu, mi neumožní ani vycestovat z Argentiny. Jedno jsem věděl jistě. Moje rodina nesmí kvůli mně trpět, to se prostě nesmí stát."
Izquierdo celou situaci spolu s trenérem oznámil vedení turnaje. Duel se nakonec odehrál za zavřenými dveřmi, Španěl v něm podlehl svému soupeři 5:7, 4:6. "Musel jsem nastoupit a hrát. Nechtěl jsem, aby ublížili mým nejbližším. V hlavě jsem ale měl úplně jiné věci. Zápas jsem dohrával v slzách," pokračoval ve smutné zpovědi tenista.
Hned poté varoval členy své rodiny, aby nechodili sami ven. "Vrátil jsem se domů, změnil si telefonní číslo, přestěhoval jsem svou rodinu jinam. A tenis? Nevím, kdy se vrátím k turnajům. V hlavě mám úplně jiné myšlenky. Něco takového bych nepřál zažít ani svému největšímu nepříteli," uzavřel smutný příběh tenista.
Podle spekulací argentinských médií stojí za vším sázkařská mafie z provincie Santa Fe, která operuje nejvíce právě v Rosariu.
