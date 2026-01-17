Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask

Už za pět hodin vypukne další ročník Australian Open. Z početného zástupu 16 českých tenistů se v rámcí prvního hracího dne představí pouze Markéta Vondroušová (26), u které visí obrovský otazník. Do akce půjdou i někteří z největších favoritů na titul. A sice světová jednička a dvojnásobná šampionka Aryna Sabalenková (27) a Carlos Alcaraz (22), kteří by měli své soupeře deklasovat.
Markéta Vondroušová by mohla na Australian Open skončit hned na úvod (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 18. 1.

Češi v akci
Vondroušová (32-ČR) – Baptisteová (USA) | Court 13 (04:00 SEČ)


Favorité v akci
Sabalenková (1-) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) | Court (09:00 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Walton (Austr.) | Court (10:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Vondroušová s obrovským otazníkem

V hlavní soutěži letošního Australian Open najdeme 16 českých jmen, nicméně v neděli se představí pouze Markéta Vondroušová. U wimbledonské šampionky bohužel visí obrovský otazník. Sezonu zahájila nešťastnou porážkou s Magdalenou Frechovou a pak zvládla bitvu v Adelaide s Ljudmilou Samsonovovou. Jenže rodačce ze Sokolova se opět ozvaly bolesti operovaného levého ramene, s nímž bojuje už takřka dva roky, a k osmifinále nenastoupila. Proto Češce, která se jako poslední vešla mezi nasazené, hrozí konec hned v prvním kole úvodního grandslamu. Přestože proti Hailey Baptisteové nastoupí jako jasná kurzová favoritka. Američanka prohrála posledních pět duelů, včetně obou letošních s Julií Putincevovou a Renatou Zarazúaovou. Za normálních okolností by tedy měla Vondroušová mít navrch. Tento zápas rozhodne hlavně její fyzická kondice.

Více informací

Sabalenková a Alcaraz by měli dominovat

Aryna Sabalenková znovu po roce vstoupila do sezony triumfem v Brisbane. Na jedné z nejprestižnějších generálek naprosto dominovala a žádné z pěti soupeřek nepovolila více než sedm gamů. Teď ji čeká její nejúspěšnější grandslam. Na Australian Open brala titul v ročnících 2023-24 a loni padla v těsném finále s Madison Keysovou. Své letošní působení v Melbourne Parku by měla světová jednička zahájit suverénním vítězstvím. V úvodním kole totiž absolvuje souboj s divokou kartou a obrovskou outsiderkou. Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová hraje na australském majoru poprvé a hlavní soutěž na grandslamech si zatím vyzkoušela jen loni na domácí půdě v Paříži, kde vypadla v prvním kole. Proti Sabalenkové odehraje svůj první kariérní zápas s někým z TOP 40 žebříčku a bude ráda za každý získaný game.

Více informací

 

Jednoznačným vítězstvím by měl letošní ročník Australian Open odstartovat také další z hlavních adeptů na triumf a lídr mužského žebříčku Carlos Alcaraz. Španělský supertalent bude v následujících dnech v Melbourne usilovat o zkompletování kariérního Grand Slamu. Do sbírky mu chybí právě titul z tohoto dějiště, kde ještě nikdy nepřekročil čtvrtfinále. Jedná se tak o jeho jasně nejslabší major. V prvním kole si svou formu otestuje proti domácímu outsiderovi Adamovi Waltonovi a bude se jednat o jeho premiéru po rozchodu s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem. Walton mu loni překvapivě vzdoroval na trávě v Queen's Clubu (4:6, 6:7), nicméně jejich měření sil v Austrálii by mělo skončit mnohem jasnějším výsledkem ve prospěch Alcaraze. Australan prohrál všechny tři souboje s hráči TOP 10 a neuhrál s nimi set, ovšem pokaždé favorita trápil.

Více informací

 

Nedělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sasnovičová (-) – Paoliniová (7-It.)
2. Zverev (3-Něm.) – Diallo (Kan.)
3. Sabalenková (1-) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) – Walton (Austr.)


MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Jeanjeanová (Fr.)
2. F. Cerúndolo (18-Arg.) – Zhizhen Zhang (Čína)
3. Bublik (10-Kaz.) – Brooksby (USA) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Sawangkaewová (Thaj.) – Raducanuová (28-Brit.)


JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Fery (Brit.) – Cobolli (20-It.)
2. Svitolinová (12-Ukr.) – Bucsaová (Šp.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Tiafoe (29-USA) – Kubler (Austr.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Danilovičová (Srb.) – V. Williamsová (USA)


COURT 13 (od 04:00 SEČ)
1. Vondroušová (32-ČR) – Baptisteová (USA)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
4
com
17.01.2026 20:49
Raketový mango překvapí smile

Vondrouška ani nenastoupí
Reagovat
Marduch
17.01.2026 20:45
https://m.youtube.com/shorts/6g0B7sWQTLg
Rogi se nám trošku odvázal.
Reagovat
JLi
17.01.2026 20:53
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.01.2026 20:16
Maky bohužel tipuji na skreč. Postup do dalšího kola by pro mě byl velkým překvapením.
Reagovat

Nový komentář

