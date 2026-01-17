Začíná Australian Open: Vondroušové hrozí krach v prvním kole, favorité nadělí výprask
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 18. 1.
Češi v akci
Vondroušová (32-ČR) – Baptisteová (USA) | Court 13 (04:00 SEČ)
Favorité v akci
Sabalenková (1-) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) | Court (09:00 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Walton (Austr.) | Court (10:30 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Vondroušová s obrovským otazníkem
V hlavní soutěži letošního Australian Open najdeme 16 českých jmen, nicméně v neděli se představí pouze Markéta Vondroušová. U wimbledonské šampionky bohužel visí obrovský otazník. Sezonu zahájila nešťastnou porážkou s Magdalenou Frechovou a pak zvládla bitvu v Adelaide s Ljudmilou Samsonovovou. Jenže rodačce ze Sokolova se opět ozvaly bolesti operovaného levého ramene, s nímž bojuje už takřka dva roky, a k osmifinále nenastoupila. Proto Češce, která se jako poslední vešla mezi nasazené, hrozí konec hned v prvním kole úvodního grandslamu. Přestože proti Hailey Baptisteové nastoupí jako jasná kurzová favoritka. Američanka prohrála posledních pět duelů, včetně obou letošních s Julií Putincevovou a Renatou Zarazúaovou. Za normálních okolností by tedy měla Vondroušová mít navrch. Tento zápas rozhodne hlavně její fyzická kondice.
Sabalenková a Alcaraz by měli dominovat
Aryna Sabalenková znovu po roce vstoupila do sezony triumfem v Brisbane. Na jedné z nejprestižnějších generálek naprosto dominovala a žádné z pěti soupeřek nepovolila více než sedm gamů. Teď ji čeká její nejúspěšnější grandslam. Na Australian Open brala titul v ročnících 2023-24 a loni padla v těsném finále s Madison Keysovou. Své letošní působení v Melbourne Parku by měla světová jednička zahájit suverénním vítězstvím. V úvodním kole totiž absolvuje souboj s divokou kartou a obrovskou outsiderkou. Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová hraje na australském majoru poprvé a hlavní soutěž na grandslamech si zatím vyzkoušela jen loni na domácí půdě v Paříži, kde vypadla v prvním kole. Proti Sabalenkové odehraje svůj první kariérní zápas s někým z TOP 40 žebříčku a bude ráda za každý získaný game.
Jednoznačným vítězstvím by měl letošní ročník Australian Open odstartovat také další z hlavních adeptů na triumf a lídr mužského žebříčku Carlos Alcaraz. Španělský supertalent bude v následujících dnech v Melbourne usilovat o zkompletování kariérního Grand Slamu. Do sbírky mu chybí právě titul z tohoto dějiště, kde ještě nikdy nepřekročil čtvrtfinále. Jedná se tak o jeho jasně nejslabší major. V prvním kole si svou formu otestuje proti domácímu outsiderovi Adamovi Waltonovi a bude se jednat o jeho premiéru po rozchodu s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem. Walton mu loni překvapivě vzdoroval na trávě v Queen's Clubu (4:6, 6:7), nicméně jejich měření sil v Austrálii by mělo skončit mnohem jasnějším výsledkem ve prospěch Alcaraze. Australan prohrál všechny tři souboje s hráči TOP 10 a neuhrál s nimi set, ovšem pokaždé favorita trápil.
Nedělní program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sasnovičová (-) – Paoliniová (7-It.)
2. Zverev (3-Něm.) – Diallo (Kan.)
3. Sabalenková (1-) – Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) – Walton (Austr.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sakkariová (Řec.) – Jeanjeanová (Fr.)
2. F. Cerúndolo (18-Arg.) – Zhizhen Zhang (Čína)
3. Bublik (10-Kaz.) – Brooksby (USA) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Sawangkaewová (Thaj.) – Raducanuová (28-Brit.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Fery (Brit.) – Cobolli (20-It.)
2. Svitolinová (12-Ukr.) – Bucsaová (Šp.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Tiafoe (29-USA) – Kubler (Austr.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Danilovičová (Srb.) – V. Williamsová (USA)
COURT 13 (od 04:00 SEČ)
1. Vondroušová (32-ČR) – Baptisteová (USA)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Vondrouška ani nenastoupí
Rogi se nám trošku odvázal.