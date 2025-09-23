Začíná tisícovka v Pekingu: Krejčíková může uhájit neporazitelnost, Bouzková snížit manko
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 24. 9.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Blinkovová (-) | Capital Group Diamond (08:00 SELČ)
Bouzková (ČR) - Mariaová (Něm.) | Lotus (11:00 SELČ)
Krejčíková i Bouzková jsou jasnými favoritkami
Barbora Krejčíková se v posledních týdnech zvedla a uhrála osmifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na US Open i v Soulu. Do Pekingu dorazila po povedeném vystoupení v Jižní Koreji, kde navíc slavila deblový triumf po boku Kateřiny Siniakové. Pokud potvrdí solidní výkonnost i v čínském hlavním městě, měla by splnit roli favoritky a připsat si své první vítězství na China Open. Do cesty se jí postaví Anna Blinkovová. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře vyhrála s ruskou tenistkou všechny tři předchozí souboje, ten poslední sehrály na Livesport Prague Open 2022. Blinkovová vyhrála na posledních sedmi turnajích dohromady jen dva zápasy a do asijské tour vstoupila šokující porážkou s tenistkou z konce druhé stovky žebříčku Kyokou Okamuraovou. Krejčíková by měla v další fázi pekingské tisícovky s přehledem doplnit Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou.
Marie Bouzková měla před měsícem vynikající formu, když na Livesport Prague Open získala svůj druhý titul, došla do třetího kola v Montrealu a zapsala semifinále v Monterrey. Boj o finále v Mexiku ale skrečovala a pak vypadla hned v prvním kole US Open. Pokud už je zase stoprocentně fit, měla by poprvé překročit úvodní kolo hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Pekingu. Ještě před pouhými pár měsíci by se dalo říct, že Tatjana Mariaová byla její velmi neoblíbenou soupeřkou. Bouzková ovšem zvládla poslední dva vzájemné souboje ve dvou setech, konkrétně v Torontu 2022 a letos na antuce ve Štrasburku, a nastoupí jako velká favoritka. Německá veteránka má letos nestabilní formu a před týdnem v Soulu jasně prohrála hned v prvním kole. Jednalo se o její už 16. turnaj v tomto roce, na kterém neporazila ani jednu soupeřku. Bouzková by měla upravit vzájemnou bilanci na 3:4 ze svého pohledu.
Středeční program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. Kesslerová (USA) - Han Shi (Čína)
2. Kruegerová (USA) - Sakkariová (Řec.)
3. Krejčíková (ČR) - Blinkovová (-)
4. Zacharovová (-) - Shuai Zhang (Čína)
5. Bondárová (Maď.) - Andreescuová (Kan.)
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Dolehideová (USA) - Cirsteaová (Rum.)
2. Siegemundová (Něm.) - McNallyová (USA)
3. Ruien Zhang (Čína) - Lysová (Něm.)
4. Boulterová (Brit.) - Baptisteová (USA)
5. Bouzková (ČR) - Mariaová (Něm.)
