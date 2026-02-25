Zahozené šance a konec nadějí. Svrčina dohrál v Acapulku na Cobollim
Svrčina – Cobolli 4:6, 4:6
Svrčina vstupoval do zápasu s Cobollim s přesvědčivým vítězstvím z prvního kola nad zkušeným Australanem Jamesem Duckworthem, navíc Ital neoplývá příliš velkou formou, když má od listopadového vítězného tažení za daviscupovým triumfem vyrovnanou bilanci 5:5.
Úvod zápasu přinesl maximálně vyrovnaný tenis. Všechny tři úvodní hry se hrály přes shody, byl to však český tenista, kdo hned v prvním gamu přišel o podání a musel dotahovat. Brejkovou hrozbu musel Svrčina řešit i za stavu 0:2, tentokrát si ale dokázal poradit.
Za stavu 2:3 měl ostravský rodák skvělou šanci poprvé v zápase uspět na returnu a srovnat krok, náskok 40:0 mu ale nestačil a Cobolli si tak nadále udržoval náskok brejku. V dalším průběhu první sady už český tenista zbraň na světovou dvacítku nenašel a po 54 minutách ji ztratil poměrem 4:6.
I ve druhém setu se na kurtu odehrával vyrovnaný boj. Nejdříve to byl Svrčina, kdo musel hned v první hře odvracet brejkbol, ve čtvrtém gamu naopak Cobolli řešil na svém servisu ztrátu 15:40.
Český tenista ale své možnosti nevyužil a vzápětí toho mohl pořádně litovat. Za stavu 2:2 sice nejdříve smazal na svém podání dvě brejkové možnosti soupeře, tu třetí ale už ne, a Cobolli mu poprvé ve druhém setu sebral servis.
Ani za tohoto stavu se český reprezentant nevzdal. V osmé hře si vypracoval další dvě možnosti, jak prolomit soupeři podání a vrátit se do zápasu, ani tentokrát však neuspěl.
A rodák z Florencie si už nabídnutou příležitost ujít nenechal. Utkání bez větších problémů dopodával, proměnil svůj druhý mečbol a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat z vítězství dvakrát 6:4 a postupu do čtvrtfinále.
Svrčina v utkání doplatil na neproměňování brejkbolových šancí, kterých si vypracoval hned sedm, nevyužil však ani jednu. Cobolli ze stejného počtu proměnil dvě.
Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu
