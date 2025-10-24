Zahozený mečbol! Muchová v bláznivém zápase nestačila na Bencicovou

DNES, 09:59
Aktuality 146
WTA TOKIO - Karolína Muchová (29) svou krajanku Lindu Noskovou (20) v semifinále turnaje v Tokiu nedoplní. Po více než tříhodinovém boji a neproměněném mečbolu podlehla Belindě Bencicové (28) po setech 6:3, 5:7, 5:7. Další soupeřkou švýcarské tenistky bude Sofie Keninová (26).
Profily hráčů
Bencic Belinda
Karolína Muchová během turnaje v Tokiu (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bencicová – Muchová 3:6, 7:5, 7:5

Muchová vstoupila do vzájemného souboje s Bencicovou velmi sebevědomě. Od základní čáry působila mnohem jistěji než její soupeřka a byla to také ona, kdo jako první uspěl na returnu. Vzápětí brejk potvrdila a ujala se vedení 3:0.

Švýcarka působila v úvodu utkání unaveným dojmem, Muchová si naopak pomáhala výborným servisem i agresivní celodvorcovou hrou.

Bencicová se snažila aktivním tenisem zatlačit českou hráčku, sama se ale dopouštěla řady nevynucených chyb a i ve čtvrté hře musela odvracet dva brejkboly. Tentokrát si ale dokázala poradit a získala svůj první game.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kvalitní výkon Muchové pokračoval. Svou typickou pestrou hrou naprosto bourala snahu soupeřky o vítězné míče, podruhé v zápase vzala bývalé světové čtyřce servis a vedla už 5:1.

Bencicová za kritického stavu sehrála na returnu svůj dosud nejlepší game a tenisem na hraně maximálního rizika poprvé v zápase vzala své soupeřce servis.

Švýcarka ještě stihla snížit na 3:5, více už jí ale Muchová nedovolila a sadu za 47 minut získala poměrem 6:3.

Za stavu 1:0 a 30:30 ve druhém setu pro Bencicovou přišel pro českou tenistku velmi nepříjemný moment, kdy si při výměně podvrtla pravý kotník. Muchová si vyžádala na kurt fyzioterapeutku a po krátkém ošetření pokračovala ve hře.

Po zatejpování kotníku dokázala své podání Muchová vyhrát, vzápětí agresivní hrou poprvé v setu prolomila servis své soupeřce, což následně bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:1.

Na Muchové nebyl patrný žádný problém s pohybem, což se pozitivně promítlo i do dalších minut. V dalších gamech dominovaly hráčky na podání.

To platilo až do stavu 5:4, kdy Muchové vůbec nevyšel game, kterým mohla celý zápas uzavřít, a bylo vyrovnáno. Nejistý výkon plný chyb pokračoval i ve zbytku setu, kdy přišla podruhé za sebou o podání a sadu ztratila poměrem 5:7.

Do rozhodujícího dějství vstoupila lépe Švýcarka. Své soupeřce vzala potřetí za sebou servis a vedla již 3:0. Zápas plný zvratů však pokračoval. Najednou to byla Bencicová, kdo ztratil na moment koncentraci, Muchová se naopak vrátila k výbornému servisu z úvodu utkání a rázem bylo vyrovnáno – 3:3.

Důležitý moment utkání přišel za stavu 4:4, kdy se Muchová dostala na příjmu do vedení 40:0, třetí brejkbol proměnila a šla do vedení 5:4. Ani podruhé však zápas nedopodávala, když neproměnila nahranou mečbolovou příležitost, a opět bylo srovnáno.

Bencicová šla do vedení 6:5, Muchová mohla zápas poslat alespoň do tie-breaku, vedení 40:15 ale nevyužila. Švýcarská tenistka po více než třech hodinách boje proměnila druhý mečbol a mohla slavit postup do semifinále.

Výsledky turnaje WTA 500 v Tokiu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

146
Přidat komentář
Kandinsky1
24.10.2025 14:40
Bóže, to je zase blbá prohra. Ve druhém nedopodává, ve třetím nepromění MB
Reagovat
Stippy
24.10.2025 14:31
Belindu miluju!!!
Reagovat
PTP
24.10.2025 14:32
Tak není co řešit...
Reagovat
asgard33
24.10.2025 14:12
Jenom bych musel zopakovat co jsem říkal před týdnem po prohře se Šnajderkou,Muška na každém turnaji zahraje nějaký skvělý zápas,ale nikdy žádný turnaj nedotáhne.Pokud chce ještě získat nějaký titul,měla by se dát na challengery.Hvězdy W 125 typu Waltert,Erjavec,Semenistaja,Selekhmeteva by snad ještě mohla zvládnout.
Reagovat
Mantra
24.10.2025 14:23
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
24.10.2025 14:40
Reagovat
aligo
24.10.2025 14:05
Kája a jeji uzavírání setů / zápasů.... Strašný
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:54
Zahraju si na Sibylu, Rybakina odstoupí z turnaje, nebo bude natolik unavena, že proti Noskove prohraje. Ta se díky tomu dostane do finále, ve kterém prohraje s katem českých hráček, Bencic.
Reagovat
subaru
24.10.2025 14:13
Nepřipadá v úvahu.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:54
Zahraju si na Sibylu, Rybakina odstoupí z turnaje, nebo bude natolik unavena, že proti Noskove prohraje. Ta se díky tomu dostane do finále, ve kterém prohraje s katem českých hráček, Bencic.
Reagovat
Mantra
24.10.2025 14:24
to mě taky napadlo s tou Rybou, že další kolo se na to vybodne
Reagovat
misa
24.10.2025 13:42
Karolína by měla jet někdy na 250 a tam se pořádně snažit, aby neopouštěla okruh s jediným titulem. Pětistovku může vyhrát jen tu slabě obsazenou, jaké se hrají třeba v Mexiku. O vyšších kategoriích už nemá smysl uvažovat.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 13:47
Svou šanci měla. Jako Plíšková a Berdych. Všem to proteklo mezi prsty ze stejného důvodu.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:51
Tak Karča zLoun sice nemá GS, ale vyhrála pár velkých turnajů - Řím, Cincinnati. Byla světovou jedničkou a měla konzistentní výsledky. Muchová se k ní nepřibližuje ani omylem.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:47
Přesně tak, ve stylu Jovic, jenže na to zase nebude mít koule, aby hrála slabé obsazený turnaj, kde je nízká konkurence, což se dá pochopit, ale na žádný jiný titul nemá.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:29
Já to mám s Muškou tak, že ani tak neočekávám tituly , jako si užívám její hru, každý zápas. A když jí to jde, tak je to pastva pro oči a to i tehdy, když prohraje. Dneska to nebylo jeno o ní, Bel hrála hodně dobře, minimálně chybovala a Muška si musela každý fyftýn tvrdě uhrát. Nakonec to rozhodla ta zbytečná chyba při jejím MB.
Takže teď je to na Nosíkovi, ovšem s Rybkou to bude mít hodně těžké, obě předchozí konfrontace prohrála. Ale hraje tady zatím výborný tenis, takže je to otevřené. Budu se těšit.
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 13:30
Hezky řečeno
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 13:31
smile smile
Reagovat
tommr
24.10.2025 13:32
Nosková prohrála s Rybakinou už třikrát a ještě s ní nevyhrála ani jeden set. Tady se už dá mluvit o určitým komplexu ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 13:36
Ano, hrála s ní, když jí bylo 18 a 20 let (zde po náročných zápasech v Brisbane) a Rybakina byla v top 10 a naposledy to byl 9. zápas ve třinácti dnech a nevedla si nějak špatně... Komplex jak hovado
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:39
No jo, máš pravdu. Ale tak může se to změnit, každý zápas je jiný. Ale je fakt, že sebedůvěru bude v tomto zápase na straně Rybky.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 13:36
Reagovat
jir6
24.10.2025 13:45
Reagovat
HAJ
24.10.2025 14:05
Super komentář
Reagovat
Kuba4Win
24.10.2025 14:13
Reagovat
mamina
24.10.2025 14:41
Ano. Mám to stejně. Dnes potřebovala být důraznější. To byla spíše Belinda. Returny Karolíny nebyly vůbec jedovaté a s pomalou, byť atraktivní hrou to na údernou Belindu nemohlo stačit. Škoda. Mám Muščinu hru ráda. Tak příště.
Reagovat
tommr
24.10.2025 13:28
teda dneska se Muška opět jednou předvedla. Nejen že není opakovaně schopná dopodávat zápas ale ona se po tom okamžitě zhroutí a doslova daruje soupeřce set Haluzářka Bencic má volnou cestu do finále a ani při tom nemusela nic mimořádnýho předvést ...
Reagovat
Sinuhet1
24.10.2025 13:21
sorry, musim dat za pravdu tem co tady Karolinu kritizuji
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:23
Aspon nekdo soudnej.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 13:24
To by tolik nevadilo, když můžou mít výjimečně pravdu, problém je v tom, že ti dva šašci tady samozřejmě nebyli ráno po vítězství Lindy.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:33
Dva negativisti, co nikdy nepochválí. Je mně z nich na
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:40
No dovol! Barusku a Karcu z Loun chválím porad!
Reagovat
aligo
24.10.2025 13:21
Reagovat
George_Renel
24.10.2025 13:20
Karolína je bezesporu skvělá tenistka, ale šampiónka z ní nikdy nebude.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:21
Šampionka byt nemusí, ale i pudlík Siniak má víc titulu ze singlu a to je jako singlistka průměr.
Reagovat
misa
24.10.2025 13:34
I Maruška Bouzková :)
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 14:33
Prakticky každá zkušenější česká tenistka z první stovky.
Reagovat
Sinuhet1
24.10.2025 13:22
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:20
COM nástup, tady si to zaslouží solidně zeblit.
Reagovat
annah
24.10.2025 13:20
To bylo fakt o nervy. Ach jo...
Reagovat
Serpens
24.10.2025 13:19
U Karolíny se dá skutečně dá celá kariéra shrnout jednou větou - Vždycky chybí ten poslední krok. Spolu s tím kotníkem byl tento zápas skutečně jedním velkým reprezentativním vzorkem.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 13:19
Muška je někdy prostě až moc neortodoxní.
Aspoň na big pointy by si měla přikázat volbu nejjednoduššího řešení.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:22
Taky myslím, že to dost často prostě překombinuje a zvolí to nejblbější řešení. na druhou stranu, některé údery jsou jako z pohádky, tak neskutečný.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 14:30
je to přinejmenším na zamyšlení...
Reagovat
Mony
24.10.2025 13:17
Nedáš, dostaneš, platí i v tenise
Reagovat
jih
24.10.2025 13:17
No ty vado...to byl zápas!
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:18
Zápas parádní, ale prohrát z mečbolu hodně bolí.
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 13:19
Škoda no smile
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 13:17
Muško :( Tak snad ten druhý titul klapne v další sezóně. Teď budu držet palce Linduš.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:19
Muchove už neklapne nikdy nic, i kdyby šla hrát slabě obsazenou 500vku, kde letos došla do SF Bartunkova, tak by zase měla nejakej problém. Zavidim vám optimistům, že pořád věříte, 6 let od prvního titulu.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 13:17
To je zase den. Muchová z mečbolu. Před pár chvilkami Kovačková taky z mečbolu. Tak ještě Valdmanoová s Havlíčkovou.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:11
Neco mi rika, ze se dneska com vyřadí.
Reagovat
PTP
24.10.2025 13:05
To je hrozný!
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:08
To byla dobrá haluz, ten míč načáru od BB. Teď bude Muška v tlaku, aby alespoň ten TB vybojovala.
Reagovat
Random33
24.10.2025 13:04
Muska skonci karieru jako hracka jedineho titulu. Tady vidime, proc.
Reagovat
jir6
24.10.2025 13:04
Dnešní zápas je svým dosavadním průběhem takovou ilustrací Karolíniny kariéry. Spousta šancí, které bohužel neproměnila, navíc i zranění. S vyšperkovaností její hry je obrovská škoda, že je situace taková, jaká je.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:07
Přesně tak, zápas přesně zrcadlí celou kariéru Muchove. Velký talent, ale podlomené zdraví a slabá psychika v důležité momenty. Porad jsem ji dával šanci, ale zlomil jsem nás ni hůl při absolutně podělaném SF US 2023, kde vedla 6:1 2:0 a BP na 3:0 a nakonec prohrála. Mít mentalitu Krejcikove, tak má aspon jednu tisícovou. Takhle bude odkázána na jedinej titul z 250tky, i kdejaká podprůměrná hráčka má víc titulu.
Reagovat
jir6
24.10.2025 13:16
Tak to já to zas mám jinak, Karolíně fandím za každého stavu, jen je to hrozná škoda. Je ale pravdou, že zápas s Pegulou na US Open před rokem se jako promrhanou příležitostí dá také nazvat.
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:03
Další nedopodani zápasu z MB!!! Muchová ty ses vážně beznadějná.
Reagovat
Hellnatty
24.10.2025 13:07
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 13:07
Souhlasim, taky z toho musim
Reagovat
Hellnatty
24.10.2025 13:11
Reagovat
PTP
24.10.2025 13:15
Chce se jí blejt z tebe
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 13:23
Komu by se nechtělo...
Reagovat
JLi
24.10.2025 13:01
Nádherně napínavé
Reagovat
Serpens
24.10.2025 12:59
No to je skvělé Muško. Nejprve na mečbol netrefíš odkrytý dvorec, pak dva smeče zahraješ přímo na Belindu. Tak asi zasloužených 5:5, no...
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:01
Musím souhlasit, to hle Muška podělala. Ten odkrytý dvorec stačilo lehce trefit.
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 13:01
Na jednu smeč se moc nakláněla, byla v záklonu - to měla nechat a běžet k lajně
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:49
Ta mě dneska školí
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 12:48
MUŠKA super 5:4 smile a teď dopodávat a je hotovo smile
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:37
tak 6-3 - sorry
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 12:30
Muška zvládla kritický gem a pokud si teď uhájí servis, tak šance ještě žije.
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:31
asi ne
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 12:34
Dobře Muško, ještě bude drama.
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 12:40
smile
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:42
Pořád věřím, že to dá
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 12:44
4:4 smilesmilesmile
Reagovat
hanz
24.10.2025 12:45
a za moment Belísek se hodí marod s kotníčkem... a Muchovic nedopodává... to už známe
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:46
Teď to chce BB. Má to krásně nachystaný
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:47
Mucho teď už musíš .
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 12:48
Snad nepředvede zase kolaps jako předtím. Má Belindu na lopatě. Muško pojď!
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:51
2 sifóny, repete
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:53
Nedýchám .
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 12:47
5:4 smile
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:28
2.break v setu a 3.?
Reagovat
Amadeus1
24.10.2025 12:19
Muchová je prostě labilní. Mnoho lidí o ní říká, že ji od velkých titulů dělí křehké zdraví a horší kondice, ale ona ani ta hlava není nejsilnější. Kolik ona neni schopna dopodavat zápasů na vítězství nebo aspoň na set, to je téměř pravidlo. Zase psycho Bencic vyhraje nad naši.
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:28
Tys tady ještě chyběl
Reagovat
hanz
24.10.2025 12:37
Má pravdu, Muchová na to nemá hlavně psychicky... psychika s tělem jsou spojené nádoby... u Muchový hapruje obojí... proto taky nikdy nic pořádnýho nevyhrála, ani nevyhraje...
Reagovat
Mony
24.10.2025 12:39
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:42
Další buz*rant vylez z díry
Reagovat
hanz
24.10.2025 12:44
Jen se nečerti
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 12:14
V těchto fázích je BB jasně lepší. Muška se převážně jenom brání a kupí chyby.
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:16
Nojo, s vyvrklým kotníkem toho moc neudělá
Reagovat
Alien
24.10.2025 12:09
A je vymalováno! Škoda, no.
Reagovat
Mantra
24.10.2025 12:08
a 2-0 bude
Reagovat
novopuren
24.10.2025 12:00
Už nemůžu na to koukat, jak se trápí. Mám obavy, že brzy skrečuje.
Reagovat
tommr
24.10.2025 11:59
Muchová opět jednou názorně předvedla proč už nikdy žádnej turnaj nevyhraje. Ten kolaps ze stavu 6:2 5:3 byl doslova čítánkovej. Bencicová zase jednou uhaluzí výhru ani neví jak ...
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:03
Myslíš, že to bude stačit?
Reagovat
tommr
24.10.2025 12:05
nebude. Krejčíková, Muchová a Vondroušová jsou už ztracený případy ...
Reagovat
subaru
24.10.2025 12:24
Jo ale Muchová to ještě chvíli kolem TOP 30 plácat a něco vydělat. Ale ta kondice chybí.
Reagovat
tommr
24.10.2025 12:28
chybí kondice a hlava. Dnešní zápas rozhodlo především to druhý ...
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 11:56
Muško :( Proč jsou tvoje zápasy vždy jak přes kopírák ...
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:49
Tak Muško, alespoň ten TB, prosím.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:54
Budou to opět nervy, už máme slušnej trénink.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:57
Tak nic, bude třetí set. To jsme zrovna nechtěli, vzhledem k tomu zranění. Moc to nevidím, BB cítí šanci a půjde do toho.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 12:00
Jj, to se nemělo stát. Protivná Gedžitka má opičí radost, to mě teda krká. .
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:48
no, tak teď se to rýsuje na 1-1 ... skreč.
Reagovat
Serpens
24.10.2025 11:43
Keninová musí být teď slušně vysmátá. Buď proti ní nastoupí unavená Bencicvoá, nebo postoupí bez boje.
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:40
Mušce fandí všichni japonští důchodci smile
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:38
\Mám strrach, že to nedopodává
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:40
i když 6-3 6-4 je statisticky nejjasnější výsledek
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 11:44
Nezakřikovat pesimismem!
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:45
Tys to přivolal, vole!
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:47
Určitě - ještě je jedna statistika, holky hrají sety na 2+ breaků - můžeš si vybrat
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:24
Vydrž holka, i přes limitaci kotníku bys ju mohla udolat máš brejk k dobru .
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:33
Muška se moc netváří, je taková zasmušilá, ale zatím pokračuje. Snad ten brejk udrží až do konce.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:34
Zasmušilá Muška, to se mně docela povedlo, že jo?
Reagovat
PTP
24.10.2025 11:38
Reagovat
pantera1
24.10.2025 11:47
Ano krásné spojení , ale teď se nám to komplikuje, doufám že nebude třetí set.
Reagovat
PTP
24.10.2025 12:12
Teď už jsem zasmušilý i já
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 13:45
Reagovat
Mantra
24.10.2025 11:19
Mučova se nějak rozjela
Reagovat
Alien
24.10.2025 11:19
Uf, až mně zatrnulo! Muško?
Reagovat
Serpens
24.10.2025 11:17
A je to, třetí do party. Trio Muchová, Vondroušová, Krejčíková na US Open bylo zdravé a hrály všechny čtrvtfinále. O dva a půl měsíce později, všechny tři (pravděpodobně) mimo hru. Není to náhoda, je to osud, jednou se jim bude říkat ztracená tenisová generace.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:14
btw, funguje někomu ještě nějaký stream?
Mně teda všechny odešly do megauploadového nebe.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:18
Co tento?
https://jokerfreestreams.xyz/88bc5425/4b61da55/d7488026
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:24
dík, vyzkouším, ale už ne na Mušku. Sle jestli to je přes vipleague, tak tam mi joker nejede. všechno se načte, ale nic nepřehrává.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:26
To je. Tak zkus ještě tento:
https://freestreams-live1.md/tennis-wta/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:29
Reagovat
zfloyd
24.10.2025 11:12
ale jak má hezky natřené prsty na nohou
Reagovat
George_Renel
24.10.2025 11:06
A je myslím vymalováno.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
24.10.2025 11:11
s ad jí tas neupadla nožka nebo kus křídla?
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:19
Trochu si otočila při dobíhání míče nohu v kotníku. Zatím pokračuje, ale bůh ví jak to bude.
Reagovat
HAJ
24.10.2025 11:32
Snad to dotáhne.
Reagovat
frenkie57
24.10.2025 11:05
Doprčic, Muško, to snad néé!
Reagovat
HAJ
24.10.2025 11:05
Tak, to je v pr..... To snad není pravda.
Reagovat
Alien
24.10.2025 10:51
Kájo do toho! Kájo do toho!
Reagovat
Mony
24.10.2025 10:20
Překvapilo mě, jak je Muška vysokou kurzovou favoritkou, ale průběh to potvrzuje
Reagovat
The_Punisher
24.10.2025 10:35
A snad to tak vydrží
Reagovat
elsky
24.10.2025 10:49
Benčíková nevzdává snadno..
Reagovat
HAJ
24.10.2025 10:56
Kája dopodávala 1 set. Trochu napínala, ale dala to.
Reagovat
Liverpool22
24.10.2025 10:57
smile smile smile
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:18
Muško jedem. Mat ti sestavil krásnou repovou povzbuzovačku a navíc ta Benčič je mi děsně nesympatická, takže o to víc ji musíš vyklepnout .
Reagovat
PTP
24.10.2025 10:17
Výborně, hned jeden break na zahřátí.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:19
Zdá se, že Karoli se dobře vyspala .
Reagovat
pantera1
24.10.2025 10:57
První set doma, ke konci se BB chytla, ale Muška se nedala.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist