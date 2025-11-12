Zamotaná skupina Turnaje mistrů. Konec hrozí i Alcarazovi, ve hře o semifinále jsou všichni
Fritz – De Minaur | 14:00 SEČ
Taylor Fritz předvedl v úterý ve svém druhém zápase na probíhajícím Turnaji mistrů výborný výkon, ale ani ten na vítězství nad světovou jedničkou Carlosem Alcarazem nestačil. Osmadvacetiletý Američan urval úvodní set v tie-breaku, nicméně druhou sadu ztratil a v té rozhodující už nedokázal moc vzdorovat (7:6, 5:7, 3:6).
Aktuálně šestý hráč světa nebyl daleko od toho, aby Alcaraze poprvé skolil na klasických turnajích na nejvyšším okruhu. Přesto v Turíně potvrzuje svou sílu v tomto dějišti, kde letos začal hladkou výhrou nad domácím debutantem a náhradníkem Lorenzem Musettim. Pořád má tak velmi solidní šanci postoupit do semifinále Turnaje mistrů.
Ve skupině Jimmyho Connorse jsou ve hře stále všichni čtyři účastníci. Pro Fritze je postupová matematika dost jednoduchá. Pokud porazí De Minaura, zajistí si semifinálovou účast bez ohledu na výsledek zápasu mezi Alcarazem a Musettim. V případě úspěchu postoupí do semifinále Turnaje mistrů i při třetím startu (2022 a 2024).
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf); Tokio (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Basilej, Dallas (osmifinále)
Bilance: 53:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na halových betonech: 6:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:5 (kariérní 33:48)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)
Fritz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 6:5
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (osmifinále)
Cesta turnajem: Musetti (6:3, 6:4), Alcaraz (7:6, 5:7, 3:6)
Alex de Minaur svůj stín stále nepřekročil a pokračuje v trápení v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Další krutou ránu utrpěl v úterý proti vyčerpanému Lorenzovi Musettimu, když nedotáhl náskok 5:3 v rozhodujícím setu a domácímu debutantovi a náhradníkovi nakonec po obrovské bitvě podlehl 5:7, 6:3, 5:7.
Po takové prohře mu muselo ještě víc klesnout sebevědomí a není jasné, jak moc bude ve čtvrtek dalšímu členovi TOP 10 žebříčku vzdorovat. "Bude lepší, když se teď nebudu vyjadřovat k tomu, co cítím, protože moje myšlenky jsou docela temné. Pokud se chci dál zlepšovat, nesmím takové zápasy prohrávat. Dost mě to psychicky ovlivňuje. Nevím, kolikrát ještě takovou porážku snesu. Musím to co nejdříve napravit."
Po porážce s Musettim samozřejmě jeho šance na postup do semifinále výrazně klesly a ani skalp Fritze mu nemusí stačit. Postoupit může jen v případě, že amerického protivníka porazí ve dvou setech a Alcaraz si poradí s Musettim. Na Turnaji mistrů startuje podruhé a prohrál všech pět dosavadních utkání.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 55:23
Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5
Bilance na halových betonech: 11:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:10 (kariérní 19:60)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)
De Minaur – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:5
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Alcaraz (6:7, 2:6), Musetti (5:7, 6:3, 5:7)
Vzájemná bilance: De Minaur vede 6:5. Po bolestivé porážce s Lorenzem Musettim asi kleslo sebevědomí De Minaura na totální dno, od kterého by se mohl proti Fritzovi odrazit. Jenže Američan bude zaslouženě plnit roli favorita, v Turíně má vynikající formu a měl by si s De Minaurem poradit. Navíc musíme opět zmínit De Minaurovo trápení proti nejlepším hráčům na světě.
Alcaraz – Musetti | 20:30 SEČ
Carlos Alcaraz zatím plní svou povinnost a ve skupinové fázi probíhajícího Turnaje mistrů porazil Alexe de Minaura (7:6, 6:2) i loňského finalistu Taylora Fritze (6:7, 7:5, 6:3). Navzdory bilanci 2:0 ale pořád nemá jistý postup do semifinále, i když má k němu ze všech čtyř členů ve skupině Jimmyho Connorse nejlépe nakročeno. Naopak klidně ještě může o účast ve vyřazovacích bojích přijít.
Na druhou stranu mu stačí, když ve čtvrtek proti Musettimu uhraje jeden set. Jeho jasným cílem ovšem bude vítězství, které má pro něj speciální význam. Stoprocentní bilance 3:0 ve skupině by totiž znamenala, že zakončí letošní sezonu coby světová jednička. Navíc by se s největší pravděpodobností vyhnul semifinálovému souboji s největším rivalem Jannikem Sinnerem, od něhož se očekává prvenství ve druhé základní skupině.
Za sebou má dva starty na Turnaji mistrů a nikdy se mu nepodařilo vyhrát všechny tři duely ve skupinové fázi. Při debutu v roce 2023 šel s bilancí 2:1 do semifinále, v němž jasně prohrál s Novakem Djokovičem. Loni naopak ztroskotal s bilancí 1:2 už ve skupině.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)
Bilance: 69:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 8:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 15:3 (kariérní 50:23)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále), US Open (triumf)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 5:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: De Minaur (7:6, 6:2), Fritz (6:7, 7:5, 6:3)
Lorenzo Musetti bojoval v posledních měsících o start na Turnaji mistrů a v extrémně náročném programu pokračuje teď v Turíně, kam dorazil vyčerpaný po tažení v Aténách, kde ve finále nezvládl bitvu s Novakem Djokovičem. Srbský rekordman ale pak účast na závěrečném vrcholu sezony zrušil a 23letý Ital byl prvním náhradníkem.
Debut na Turnaji mistrů začal očekávanou porážkou s loňským finalistou Taylorem Fritzem. Prohra mu hrozila i v souboji s Alexem de Minaurem, ovšem Musetti si sáhl na dno svých psychických i fyzických sil a i s pomocí publika dohnal manko 3:5 v rozhodujícím setu a nakonec po vydřeném vítězství 7:5, 3:6, 7:5 zapsal svůj první skalp TOP 10 na betonech po více než roce.
Duel s Alcarazem pro něj bude velmi důležitý, protože klidně může ovládnout tuto základní skupinu, ale zároveň vypadnout a do závěrečných bojů nepostoupit. Klíčový pro něj bude i výsledek druhého zápasu mezi Fritzem a De Minaurem. Každopádně musí Alcaraze porazit, pokud chce projít do semifinále. Proti Španělovi bude usilovat o teprve druhý kariérní skalp světových jedniček.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Atény, Chengdu, Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Atény (finále)
Bilance: 45:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 8:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 6:9 (kariérní 14:33)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)
Musetti – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 1:1
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo), Atény (finále)
Cesta turnajem: Fritz (3:6, 4:6), De Minaur (7:5, 3:6, 7:5)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 7:1. Musetti má vše potřebné k tomu, aby se na všech površích dokázal měřit i s těmi nejlepšími. K tomu ale potřebuje být stoprocentně fit a předvést jeden ze svých nejlepších možných výkonů. Bohužel pro něj je vidět, že mele z posledního, kdežto Alcaraz je na vrcholu svých sil. Dá se tedy očekávat, že španělský supertalent potvrdí roli obrovského favorita.
Scénáře skupiny Jimmyho Connorse
Čtvrteční program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Krawietz/Pütz (6-Něm.) - Bolelli/Vavassori (7-It.)
2. Fritz (6-USA) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Cash/Glasspool (1-Brit.) - Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) - Musetti (9-It.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
