Zase je v něčem nejmladší. Alcaraz si na US Open připsal další rekord
Alcaraz ukazuje v posledním měsících, že je právem považován za jednu z největších tenisových hvězd všech dob. Pětinásobný grandslamový šampion na posledních sedmi turnajích hrál pokaždé o titul a k finále má namířeno i na US Open.
Po třísetové výhře nad Rinderknechem postoupil do čtvrtfinále, které si poprvé v kariéře zahrál na všech čtyřech grandslamech během jednoho roku. Na Australian Open neuspěl proti Novaku Djokovičovi, v Paříži slavil triumf po dramatické bitvě s Jannikem Sinnerem, kterému poté podlehl ve finále Wimbledonu.
Španěl postoupil na grandslamu mezi osmičku nejlepších už potřinácté, což se mu povedlo jako nejmladšímu v Open éře. Poprvé se mu to povedlo v roce 2021 právě tady v New Yorku, kde si ve čtvrtfinále zahraje už počtvrté, stejně jako na French Open. V Melbourne se takto daleko dostal jen dvakrát a ve Wimbledonu třikrát.
V boji o semifinále na majorech má bilanci 8:4 a vylepšit si ji pokusí proti Jiřímu Lehečkovi. S českým reprezentantem vede ve vzájemné bilanci 2:1, poslední klání na betonu letos v Dauhá však vyhrál po třísetové bitvě Lehečka.
