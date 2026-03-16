Zásnuby, nový člen týmu i vysněná trofej. Nejlepší týden mého života, říká Sabalenková
Ještě před startem turnaje v Indian Wells se Sabalenkové doslova změnil život. Přivítala nového člena týmu, kterým je její nové štěně. Krátce nato se zasnoubila s brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem. A o dvanáct dní později slavila zisk vysněné trofeje, která ji ve sbírce chyběla.
"Tento týden si budu pamatovat navždy. Dostala jsem štěně, o kterém jsem snila několik let, zasnoubila jsem se, vyhrála jsem titul. Je to tenisový ráj a bude to pro mě ráj na celý život," řekla Sabalenková v rozhovoru pro CANAL+ Sport po úspěšné závěrečné bitvě v Indian Wells, kde obě předchozí finále prohrála.
Světová jednička přehrála Rybakinovou až po odvrácení mečbolu v tie-breaku rozhodující sady. "Byl to neskutečný boj. Hrála opravdu skvěle. Jsem velmi šťastná, že jsem zvládla poslední tři body odehrát takhle dobře," komentovala závěr náročného duelu. Sabalenková ve třetí sadě dokonce prohrávala 3:5. "V tu chvíli jsem si říkala: 'Sakra a je to tu znovu. Tohle finále nechci prohrát.' Ale bylo to jen o brejk, snažila jsem se vrátit její podání a bojovat o každý bod," prozradila.
Bělorusce se tak povedla odveta za předchozí finálové porážky, které proti Rybakinové utrpěla. Padla s ní v boji o titul zde před třemi lety, na loňském Turnaji mistryň a především letos v lednu na Australian Open. Vedení v celkové vzájemné bilanci upravila na 9:7.
"Tolik prohraných finále mě naučilo, že zápas končí až po posledním míčku. Takže pokud má soupeřka mečbol, stále je ještě šance vrátit se do hry," řekla v dalším rozhovoru pro Tennis Channel. "Naučila jsem se být psychicky silná, ať se děje cokoli. I když jsem prohrála tolik velkých a bolestivých zápasů, stále jsem schopná bojovat, i když se věci nevyvíjejí dobře," dodala.
Na otázku, jak hodlá zisk trofeje oslavit odpověděla tradičně po svém. "Pár espresso martini a Five Guys s sebou," prozradila s úsměvem světová jednička. Dodala ale, že ji žádné velké oslavy nečekají, protože se musí rychle připravit na následující prestižní podnik v Miami, kde bude plnit roli obhájkyně titulu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře