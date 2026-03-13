Ženské zápasy na tři vítězné? Náš sport potřebuje úplně jiné změny, má jasno Henman
Proti návrhu však zaznívají také kritické hlasy. Ty upozorňují především na zdravotní zátěž pro hráčky a na otázku, zda by bylo reálné absolvovat více pětisetových zápasů během jednoho turnaje. Jedním z možných kompromisních řešení by podle některých názorů mohlo být zavedení delšího formátu pouze v závěrečných fázích grandslamů.
Mezi zastánce této myšlenky patří i bývalý generální ředitel organizace Tennis Australia Craig Tiley, který nedávno přešel na podobnou pozici v United States Tennis Association. Podle něj by se hráčky mohly do budoucna představit v pětisetových zápasech alespoň v závěrečných kolech grandslamů.
"Jedna z věcí, které jsem říkal, je, že si myslím, že by ženy měly hrát na tři vítězné sety," uvedl Tiley pro agenturu AAP. "Měli bychom se zaměřit jen na závěrečná kola – čtvrtfinále, semifinále a finále – a zajistit, aby se ženský turnaj hrál tímto způsobem."
Tiley zároveň dodal, že by podle něj bylo vhodné tuto možnost otevřít k diskusi přímo s tenistkami. "Je to něco, co bychom měli zařadit na program a začít o tom s hráčkami mluvit, protože v těchto posledních kolech jsou některé zápasy, kterým by delší formát rozhodně prospěl. Teď nevím, jestli by s tím hráčky souhlasily, nebo ne, ale je to něco, co musíme u ženského turnaje zvážit."
Diskuse však rozděluje tenisové prostředí a ne všichni s návrhem souhlasí. Skepticky se k němu staví například bývalá britská jednička Tim Henman, který dnes působí také v organizačním výboru Wimbledonu. Henman v rozhovoru pro Tennis365 uvedl, že změna podle něj není nutná. "Z hlediska historie a tradice si nemyslím, že bychom tohle měli dělat,“ řekl. „Grandslamy fungují dobře. Náš sport potřebuje úplně jiné změny."
Podle Henmana by se tenis měl zaměřit spíše na úpravu turnajového kalendáře. Kriticky se vyjádřil především k prodlužování turnajů kategorie ATP Masters 1000 a WTA 1000. "Je třeba se podívat na rozpis. Udělejte rozpis relevantnějším. Řekl jsem to už mnohokrát," uvedl. "Podívejte se na měsíc únor. Po celém světě se hraje tolik tenisu a hráči hrají v Dauhá, Dubaji, Rotterdamu, Acapulcu nebo Buenos Aires. A co to všechno znamená pro fanoušky?"
Bývalý britský tenista zároveň připustil, že chápe důvody, proč se některé turnaje rozložily na více dnů. "Chápu, proč se turnaje Masters 1000 prodloužily na 12 dní, ale nemyslím si, že je to ku prospěchu věci. Takže bych kalendář určitě změnil," dodal Henman.
