Hrát Australian Open na tři vítězné sety? Šwiateková, Gauffová a spol. mají jasno
Právě na turnaji v Dauhá během Media Day dostaly tenistky prostor se k možné změně vyjádřit. Několik hráček z elitní desítky se shodlo, že tuto iniciativu nepodporují. Podle informací webu Tennis365 je odpor vůči této variantě mezi hráčkami výrazný.
Otázka směřovala také na Coco Gauffovou, jednu z nejlépe fyzicky vybavených hráček současného okruhu, která by teoreticky mohla z delšího formátu těžit. Američanka však jasné stanovisko nepředložila a připustila pochybnosti.
"Abych byla upřímná, nejsem si jistá. Mohla bych hrát zápas na pět setů? Pravděpodobně ano. Chci hrát zápasy na pět setů? Nevím, je to hodně tenisu. Kdybych se vžila do role diváka, možná by bylo příliš mnoho mít zápasy na pět setů pro muže i ženy," uvedla jednadvacetiletá hráčka několik dní před svým vyřazením v Dauhá.
Podobně hovořila i Amanda Anisimovová. Dvojnásobná grandslamová finalistka zdůraznila, že celý ženský okruh je dlouhodobě nastaven na zápasy na dva vítězné sety. "Myslím, že by to byla obrovská fyzická změna pro ženské tělo. Pokud se ale už ptáte, rozhodně bych nechala původní formát na dva vítězné sety," řekla čtyřiadvacetiletá Američanka.
Jednoznačně se proti návrhu postavila také Iga Šwiateková, nejvýše nasazená hráčka turnaje. Podle polské tenistky by delší zápasy nekorespondovaly se současným vývojem na okruhu. "Věřím, že v době, kdy se na okruhu všechno zrychluje, pro nás opravdu nedává moc smysl hrát tak dlouhé zápasy, zvláště vzhledem k obtížnosti udržení kvality po celou dobu zápasu. Osobně si myslím, že by to pro mě byla výhoda, ale přesto s tím nesouhlasím," uvedla.
Šestinásobná grandslamová šampionka zároveň připustila, že zkušenost s takto dlouhým formátem nemá. "Upřímně řečeno, nikdy jsem nehrála tak dlouhý zápas, takže nemám tušení, jak by moje tělo reagovalo," řekla a upozornila i na možné dopady do plánování sezony.
"Myslím si také, že by se změnila celá sezona, protože bychom musely všechno jinak plánovat, připravovat se tak, abychom byly v dobré formě na mnohem delší zápasy. Určitě by bylo mnoho otázek ohledně rozpisu zápasů, mnohem více, než máme teď," dodala Świateková.
