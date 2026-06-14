ŽIVĚ: Atraktivní české derby hned na úvod. Bouzková bojuje o postup s Valentovou
cca 12:00 Bouzková - Valentová
Pro Bouzkovou jde o druhý turnaj na trávě. V Londýně zdolala v prvním kole Polinu Kuděrmetovovou, ve druhém dohrála na pozdější šampionce Donně Vekičové.
Pro Terezu Valentovou jde o první travnatý test před Wimbledonem. Naposledy hrála na French Open, kde bojovala s nemocí a v prvním kole vypadla s Polkou Magdou Linetteovou.
Jde o druhý vzájemný zápas obou tenistek, v tom prvním v loňském roce v rámci Livesport Prague Open zvítězila ve dvou setech pozdější vítězka Bouzková.
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