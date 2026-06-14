ŽIVĚ: Atraktivní české derby hned na úvod. Bouzková bojuje o postup s Valentovou

DNES, 11:55
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První kolo turnaje v Nottinghamu svedlo dohromady dvě české tenistky. O postup do druhého kola se utkají Marie Bouzková s Terezou Valentovou. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 12:00.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Marie Bouzková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hongbo Chen)

cca 12:00 Bouzková - Valentová

Pro Bouzkovou jde o druhý turnaj na trávě. V Londýně zdolala v prvním kole Polinu Kuděrmetovovou, ve druhém dohrála na pozdější šampionce Donně Vekičové.

Pro Terezu Valentovou jde o první travnatý test před Wimbledonem. Naposledy hrála na French Open, kde bojovala s nemocí a v prvním kole vypadla s Polkou Magdou Linetteovou.

Jde o druhý vzájemný zápas obou tenistek, v tom prvním v loňském roce v rámci Livesport Prague Open zvítězila ve dvou setech pozdější vítězka Bouzková.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Nottinghamu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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