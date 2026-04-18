ŽIVĚ: Muchová začala bitvu se Svitolinovou výborně a jde do vedení

DNES, 13:55
Aktuality 2
Karolína Muchová (29) bude dnes na turnaji ve Stuttgartu bojovat o postup do finále. Den po premiérovém vítězství nad Američankou Coco Gauffovou (22) bude její soupeřkou Ukrajinka Elina Svitolinová (31), s kterou prohrála všechny tři dosavadní vzájemné zápasy.. Utkání vám přineseme od 14:10 hodin v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Svitolina Elina
Muchová Karolina
Karolína Muchová si zahraje ve Stuttgartu o finále (© Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Svitolinová – Muchová, hraje se 1. set

Do čtvrtfinálového duelu s Coco Gauffovou nastoupila Muchová s prudce negativní bilancí 0:6 a ani vzájemné skóre 0:3 proti Svitolinové nestavělo Muchovou do roli favoritky. Podobně jako proti Američance se ale ani jeden z dosavadních vzájemných zápasů neodehrál na antuce.

A olomoucká rodačka vlétla do zápasu se Svitolinovou v podobném duchu jako proti světové trojce. Hned úvodní servis ukrajinské hvězdy získala na svou stranu a šla do vedení. Svěřenkyně Svena Groenevedla se prezentovala svou klasickou pestrou celodvorcovou hrou. Soupeřku testovala častými přechody na síť i stopbaly a bez problémů brejk potvrdila.

Informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
frenkie57
18.04.2026 14:08
To WTA jsou hrozný amatéři. V takovém tom přehledu, co vyskočí na obrazovce, ubrali Mušce jeden titul. To jim nelze prominout. Asi je budu žalovat.
Reagovat
pantera1
18.04.2026 14:15
Žaluj je to trestuhodně . Karo začala brejkem , jak koukám na skóre, snad to dnes zvládne a zítra ji čeká finále .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist