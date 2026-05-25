ŽIVĚ: Lehečka v průšvihu. S Carreňem prohrál i druhý set a je krok od vyřazení

DNES, 10:55
Jiří Lehečka vstupuje jako třetí z českých můžu do French Open. Jeho úvodním soupeřem bude zkušený španělský tenista Pablo Carreňo. Půjde o druhý vzájemný střet obou tenistů, ten první se uskutečnil letos v únoru v Dubaji, kde se z dvousetového vítězství radoval český hráč. Utkání vám přineseme od 11:10 v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Jiří Lehečka v zápase prvního kola proti Pablu Carreňovi (@ JULIEN DE ROSA / AFP / AFP / Profimedia)

Carreňo - Lehečka 6:3, 7:6 hraje se 3. set

Naprosto bez problémů na svém servisu vstoupili oba tenisté do druhého vzájemného utkání. Lehečka ztratil v úvodních dvou gamech na podání jediný fiftýn, naprosto stejně na tom byl jeho soupeř a po prvních čtyřech hrách svítil na ukazateli skóre stav 2:2.

V páté hře to byl Lehečka, kdo se dostal do složitého stavu 15:40. První brejkbol ještě odvrátil, druhý už Carreňo proměnil a šel do vedení 3:2. Vzápětí vše potvrdil a vedl už o dva gamy. Český tenista neměl při podání svého soupeře šanci se ani přiblížit k brejku, naopak to byl on, kdo si v deváté hře podruhé v setu prohrál podání a první sadu ztratil za 31 minut 3:6.

Lehečka se do složité situace dostal hned ve druhém gamu, kdy musel odvracet další brejkbolovou hrozbu. Své podání ale uhájil a srovnal na 1:1. Carreňo byl na svém servisu stále naprosto dominantní, když ve čtyřech gamech druhého setu neztratil na podání jediný bod. I česká jednička už byla bezchybná, a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm však měl znovu jednoznačně navrch přesně hrající Španěl, zkrácenou hru ovládl s přehledem 7:3 a šel do vedení 2:0 na sety.

I v úvodu třetího setu to byl Carreňo, kdo byl aktivnějším hráčem. Hned při prvním Lehečkově podání si vypracoval čtyři brejkboly, český tenista i s trochou štěstí všechny odvrátil a udržel naději na obrat.

Další informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Blondie
25.05.2026 12:42
Začala jsem koukat, čekám megaobrat, Lehe!
HankMoody
25.05.2026 12:44
Uz to, ze hraje na grandslamu je neuveritelny uspech. Je mezi 128 nejlepsimi na celem svete, z miliardy lidi.
HankMoody
25.05.2026 12:36
Jirka uz dneska uhral 9 gamu, je sikovnej.
HAJ
25.05.2026 12:35
Lehy se v TB úplně zhroutil. Ten povrch mu vyloženě nesedí.
r176
25.05.2026 12:34
0:2 hmmmm
HankMoody
25.05.2026 12:33
Jirka Neumann je hotovej. Hrozila mu ale prohra, to je treba zminit.
elskjer
25.05.2026 12:32
posledni dva micky symbolicke pro leheckuv nemastny neslany vykon
darek.vrana
25.05.2026 12:31
Jo, tak to byl zase tiebreak snů.
Mantra
25.05.2026 12:30
je pěkný jak to Busta hraje tak na pohodu a v "suchém". Jíra už začíná opět rudnout. Ten stejně jednou zkolabuje na place.
Mantra
25.05.2026 12:28
včera holky, dneska kluci, v pátek to můžeme uzavřít
Mantra
25.05.2026 12:21
J2rka se drží zuby nehty
Pavol
25.05.2026 12:17
Zatiaľ si Carreňo s ním robí čo chce.
Petr1972
25.05.2026 12:07
Hoří i ve druhém. To bude rychlovka
Mantra
25.05.2026 11:50
prohlášení že se chce Careňo dostat zpět do stovky je asi něčím podloženo
Mantra
25.05.2026 11:47
btw. Bustička tu má někde schovanou Fanynku
alcaraz.dva
25.05.2026 12:37
Nenech se nikým omezovat
Mantra
25.05.2026 11:45
tak Lehy jde na to zkušeně, čeká až se veterán unaví
Tomas_Smid_fan
25.05.2026 11:52
jako Usyk
tenisman1233
25.05.2026 11:53
To lehyho 2.podání je strašné.
Kreuz
25.05.2026 11:27
Spanel na antuce je jak veprovy na paprice
Diabolique
25.05.2026 11:09
A Spanel tam ma spoustu fanousku ... tak Jiriku, drz se!
Diabolique
25.05.2026 11:07
Tak Dalik nic, asi uz z Parize odjel, ale Lucky loser neni. Ona tam je spousta podminek co musi hrac cekajici na lucky losera kazdy den splnit, cekat tam na miste a byt pripraven do 15 minut hrat ... a protoze Svrcina neco z toho nesplnil, dostal to dalsi v poradi, Gaubas.
The_Punisher
25.05.2026 11:15
Skoda :(
Mantra
25.05.2026 11:46
si asi teď drbe hlavu
subaru
25.05.2026 11:55
Ještě byl jeden před ním.
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 12:00
Gaubas je no.133 a Svrčina no.111. Tudíž ti výše nad námi ve vlákně mají pravdu.
NOLE_unvaccinated_GOAT
25.05.2026 12:03
Já jeho přístup nechápu, když se jedná nějak o 87k USD. Fakt Dalík co může po...t to pos...e. Jako v minulosti když si dvakrát, když byl na úrovni challengerů, si nechal dát velice vysoké pokuty za urážení rozhodčích. Druhá jeho pokuta znamenala, že se z první nepoučil.
