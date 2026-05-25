ŽIVĚ: Lehečka v průšvihu. S Carreňem prohrál i druhý set a je krok od vyřazení
Carreňo - Lehečka 6:3, 7:6 hraje se 3. set
Naprosto bez problémů na svém servisu vstoupili oba tenisté do druhého vzájemného utkání. Lehečka ztratil v úvodních dvou gamech na podání jediný fiftýn, naprosto stejně na tom byl jeho soupeř a po prvních čtyřech hrách svítil na ukazateli skóre stav 2:2.
V páté hře to byl Lehečka, kdo se dostal do složitého stavu 15:40. První brejkbol ještě odvrátil, druhý už Carreňo proměnil a šel do vedení 3:2. Vzápětí vše potvrdil a vedl už o dva gamy. Český tenista neměl při podání svého soupeře šanci se ani přiblížit k brejku, naopak to byl on, kdo si v deváté hře podruhé v setu prohrál podání a první sadu ztratil za 31 minut 3:6.
Lehečka se do složité situace dostal hned ve druhém gamu, kdy musel odvracet další brejkbolovou hrozbu. Své podání ale uhájil a srovnal na 1:1. Carreňo byl na svém servisu stále naprosto dominantní, když ve čtyřech gamech druhého setu neztratil na podání jediný bod. I česká jednička už byla bezchybná, a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm však měl znovu jednoznačně navrch přesně hrající Španěl, zkrácenou hru ovládl s přehledem 7:3 a šel do vedení 2:0 na sety.
I v úvodu třetího setu to byl Carreňo, kdo byl aktivnějším hráčem. Hned při prvním Lehečkově podání si vypracoval čtyři brejkboly, český tenista i s trochou štěstí všechny odvrátil a udržel naději na obrat.
Další informace průběžně doplňujeme.
