ŽIVĚ: Menšík hraje bitvu talentů a životní čtvrtfinále! Proti Fonsecovi je outsider
Menšík – Fonseca 1:2 / hraje se
Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Pro Menšíka i Fonsecu se jedná o extrémně důležitý zápas. Oba aktéři totiž nastoupí k prvnímu čtvrtfinále na grandslamu. A budou mít velkou motivaci zvítězit i z toho důvodu, že tenisový svět rád právě český talent a brazilskou hvězdičku srovnává, přičemž mnohem větší pozornost má rodák z Rio de Janeira, i když je Menšík zatím úspěšnějším hráčem.
Sázkové kanceláře favorizují Fonsecu. Brazilec má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda a vypadá fyzicky lépe připraven než český tenista. Více zkušeností se závěrečnými koly na velkých turnajích má nicméně Menšík, který se s trenérem Tomášem Josefusem na tento duel velmi pečlivě připravoval.
