ŽIVĚ: Menšík hraje bitvu talentů a životní čtvrtfinále! Proti Fonsecovi je outsider

FRENCH OPEN - Jakub Menšík stejně jako jeho protivník Joao Fonseca rozehrál své první kariérní čtvrtfinále na grandslamové scéně. Český bojovník, který už několikrát v průběhu turnaje doslova vydřel postup, nastoupil do souboje hvězdných mladých talentů jako outsider.
Jakub Menšík hraje první grandslamové čtvrtfinále (© THOMAS SAMSON / AFP)

Menšík – Fonseca 1:2 / hraje se

Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30.

Pro Menšíka i Fonsecu se jedná o extrémně důležitý zápas. Oba aktéři totiž nastoupí k prvnímu čtvrtfinále na grandslamu. A budou mít velkou motivaci zvítězit i z toho důvodu, že tenisový svět rád právě český talent a brazilskou hvězdičku srovnává, přičemž mnohem větší pozornost má rodák z Rio de Janeira, i když je Menšík zatím úspěšnějším hráčem.

Sázkové kanceláře favorizují Fonsecu. Brazilec má v zádech skalpy Novaka Djokoviče a Caspera Ruuda a vypadá fyzicky lépe připraven než český tenista. Více zkušeností se závěrečnými koly na velkých turnajích má nicméně Menšík, který se s trenérem Tomášem Josefusem na tento duel velmi pečlivě připravoval.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
elskjer
02.06.2026 20:45
Gustavo zesedivel...
Diabolique
02.06.2026 20:43
Chtelo by to umlcet ty rvouci divaky!
chlebavevaju
02.06.2026 20:46
Jen ať si Menšík zvyká, jeho vzor, srbského antivaxera, to vždycky dokázalo perfektně nakopnout a dodávalo mu to kuráž.
Pe3k
02.06.2026 20:36
Má někdo stream?
Nola
02.06.2026 20:37
vyber si
Pe3k
02.06.2026 20:41
Děkuji.
Liverpool22
02.06.2026 20:40
Diabolique
02.06.2026 20:34
Sakra, tak prvni set nevysel, tak snad ten druhej!
Kubo probud se!!!
chlebavevaju
02.06.2026 20:36
chlebavevaju
02.06.2026 20:34
Diváci od prvního míčku jásají a tlačí svého miláčka a favorita srdci, Fonsecu.
Saulnier
02.06.2026 20:32
Páči sa mi ten trochu prinasraný výraz Tomáše Josefuse
Snáď naňho dnes nebude dôvod.
chlebavevaju
02.06.2026 20:29
Očekával bych natřískané tribuny a je poloprázdno. Drahokam a zlaté dítě asi zrovna netáhnou.
Patik
02.06.2026 20:15
Tak a je to tu..zapas ktorý postaví na nohy aj beznoheho..súboj ktorý nenecha jediné spodné prádlo suché..celá evolúcia tohoto športu viedla len k tomuto okamihu..bookmejkri vypísali kurz len na remízu nikto sa neodváži určiť porazeného dnes prehrava iba divák ktorý neudrží telesne tekutiny.. slepí hľadajú streamy a hluchí ladia rádia ..damy a páni držte si klobúky začína nebeské divadlo.
Nola
02.06.2026 20:21
pantera1
02.06.2026 20:23
Drzej, škodolibej, sarkastickej Patik . Aby to se mnou tahle hnulo, to by tam proti Kubíkovi musel stát někdo úplně jinej .
Pe3k
02.06.2026 20:25
O tenisu neví zhola NIC, tak alespoň, že je vtipný.
Nola
02.06.2026 20:26
na odlahcenie nahodou super hlaska
Liverpool22
02.06.2026 20:28
smile
pantera1
02.06.2026 20:31
Jj na to je expert, mohl by to celé komentovat, ať to má pořádný grády .
Patik
02.06.2026 20:35
Som vinny..keď už neviem nič o tenise tak možno aspon písať blbosti..ale už radšej mlcim Pán Jirasek ma kopne do prdele.
pantera1
02.06.2026 20:38
Ale no tak, to byla sranda, nečerti se hned. Ty by jsi Aleše Procházku strčil do kapsy .
Patik
02.06.2026 20:46
Teba strcim do kapsy..a ukradnem si ta
Saulnier
02.06.2026 20:26
Ja sa na to teším a vychutnám si to
Snáď to Kuba vybaví max. v 4 setoch s trvaním v priemere 45 minút na set, pretože sa potrebujem vyspať
pantera1
02.06.2026 20:30
Já taky a pořádně, takže by to mohlo odsýpat .
Patik
02.06.2026 20:33
Ak chces spat tu si na zlej adrese..videl si zápas Isner Mahut na Wimbledone ..? Tak to bol len kratkometrazny film.
Saulnier
02.06.2026 20:36
Zatiaľ ešte nie, ale okolo polnoci sa to už môže lámať. Ten zápas som nevidel, ale patrí do minulosti, teraz už je doba tie-breaková
hanz
02.06.2026 20:14
Kdo má vsazeno?
Diabolique
02.06.2026 20:26
Kazdej, ne?
pantera1
02.06.2026 20:05
Kubíků dneska mě nemůžeš zklamat, prosadila jsem si tenis. A navíc toho brazilskýho tajtrlíka je nejvyšší čas vypakovat :

Máš sice Josefku, ale pěkných holek není nikdy dost.
Zlom vaz .

Zlom vaz .
PTP
02.06.2026 20:44
Kulmy a žehličky c'mon!
AI_dragon_B
02.06.2026 19:59
Kvantove analyzy predvidaji vyhru J.Mensika na 50,1% proti 49,9% pro J.Fonsecu.
Liverpool22
02.06.2026 20:00
Takže 5 setů a velké drama, které rozhodne TB
PTP
02.06.2026 20:38
Můj lógr od kafe ukazuje to samý!
paddy
02.06.2026 19:51
muž z Ria vs. muž z Prostějova
když stál před touto volbou Belmondo, tak nemusel ani přemýšlet, a udělal dobře smile

a dnes?
volím jako Belmondo smile

co je jisté, tak titul nezíská žádný z nich smile
Diabolique
02.06.2026 19:49
Sakra, tak prvni set uz nevypada moc dobre. Snad se Kuba probudi ve druhym.
tenisman1233
02.06.2026 19:53
Ještě se ale nehraje!!!!!
Kreuz
02.06.2026 20:02
Relativita casu, precti si Einsteina
Diabolique
02.06.2026 20:09
Uz hodinu se hraje, precti si to nahore v titulku!
farr
02.06.2026 20:22
No jsem zvědav jestli ten kdo vyhraje první set bude nakonec rozhodující pro výsledkem zápasu, co myslíte?
TSP
02.06.2026 19:47
Já bych zatím s těmi zázraky šetřil. Na to jací by to měli být zázraci, zatím zas tolik zázračných výsledků nepředvedli. Až alespoň jeden z nich vyhraje nějaký grandslam, nebo až se dostane alespoň do 1. desítky ATP, tak prosím, ale zatím těmi "zázraky" šetřme v nechme je, kam patří, tedy katolické cirkvi a do kostelů.....
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 19:54
A co když to vítězství GS bude právě teď? I když Zverev vypadá ve skvělé formě, šanci pořád mají!
Liverpool22
02.06.2026 19:59
Kuba 20 let a už má 2 tituly, Joao 19let a 3 tituly - šanci mají i když Zvíře budí hrůzu, ale i on může mít slabou chvilku.
The_Punisher
02.06.2026 20:00
Souhlasim, tiha okamziku :) ta uz na Zvereva padla nekolikrat
farr
02.06.2026 20:24
Joaínek, ale má taky jen odiko dva. Jednu 5 stovku v hale a jednu 250 na antuce v JA. Ten fejk exhibiční TM pro mladý se zkripleným formátem se nikam do atp stats nepočítá...
Liverpool22
02.06.2026 20:27
smile
tenisman1233
02.06.2026 20:29
Menšík na okruhu nehrál finále v Evropě.
com
02.06.2026 19:38
smile Zázračné české dítě x zázračné brazilské dítě smile

smile Joaoínek smile
Ondřej.Jirásek
02.06.2026 19:44
Jdi už spát, tady se fandí Kubovi
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 19:53

Je po tom dětském dnu nějak rozjetý
The_Punisher
02.06.2026 19:55
Jen jestli nedostal kopačky
com
02.06.2026 20:04
Ja a Blondie fandime Brazilii..

Blondie si udelala dokonce brazilskou depilaci smilesmile
Liverpool22
02.06.2026 20:07
Taky fandím Brazílii, ale dnes musí vyhrát smile KUBA smile
