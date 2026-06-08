ŽIVĚ: První travnatá výzva pro Plíškovou. V Londýně bude čelit americké soupeřce
QUEENS´S CLUB - Naposledy si Karolína Plíšková soutěžní zápas na trávě zahrála ve Wimbledonu v sezoně 2024, kde skončila hned v prvním kole. Na dva roky starou událost naváže na podniku v Londýně, kde ji na úvod čeká nevyzpytatelná soupeřka Američanka McCartney Kesslerová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu od cca 16:00.
Profily hráčů
cca 16:00 Plíšková – Kesslerová
Právě na trávě si Plíšková zahrála jedno ze svých dvou grandslamových finále, když v roce 2021 marně bojovala o wimbledonský titul s Ashleigh Bartyovou. I Kesslerové není travnatý povrch cizí, loni získala svůj třetí a zatím poslední titul WTA na britské trávě, když triumfovala v Nottinghamu.
Plíšková se s Kesslerovou zatím na okruhu nepotkala.
Výsledky dvouhry na turnaji v Queen´s Clubu
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Komentáře
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Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)