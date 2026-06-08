ŽIVĚ: První travnatá výzva pro Plíškovou. V Londýně bude čelit americké soupeřce

DNES, 12:50
Aktuality 17
QUEENS´S CLUB - Naposledy si Karolína Plíšková soutěžní zápas na trávě zahrála ve Wimbledonu v sezoně 2024, kde skončila hned v prvním kole. Na dva roky starou událost naváže na podniku v Londýně, kde ji na úvod čeká nevyzpytatelná soupeřka Američanka McCartney Kesslerová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu od cca 16:00.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Kessler McCartney
Karolína Plíšková zabojuje o postup do druhého kola (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

cca 16:00 Plíšková – Kesslerová

Právě na trávě si Plíšková zahrála jedno ze svých dvou grandslamových finále, když v roce 2021 marně bojovala o wimbledonský titul s Ashleigh Bartyovou. I Kesslerové není travnatý povrch cizí, loni získala svůj třetí a zatím poslední titul WTA na britské trávě, když triumfovala v Nottinghamu.

Plíšková se s Kesslerovou zatím na okruhu nepotkala.

Výsledky dvouhry na turnaji v Queen´s Clubu

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

17
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Saulnier
08.06.2026 13:55
Plachta ide dole, konečne
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Diabolique
08.06.2026 13:55
V Holandsku prvni nasazena "skoro nase" Alexandrova vyrazena v prvnim kole ... nase holky do toho slapnou zitra ... Nikola, Bara a Sara.
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:30
Robin Montgomery... po operaci zapesti se pokousi o navrat na holandske trave... kvalda pouze jedna vyhra... ted chytla Kasatkinu, ale ten jeji hardovy navyk... ten bude tezsi prekonat nez mozna cokoliv jineho... hodne daleko od mice a jestli uz si najde cestu tak to proste uderove nejde, a nejde...., no, ale i tak to zatim na Kasatkinu staci, zatim,... uvidime jak se holky s tim poperou ;-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:35
Nejlepsi uder Montgomery zapasu... uz sice tece, ale soupnout topspin tak, aby se hned po odrazu micek kutalel...:-) skoro bez odrazu... to je majstrstyk... jasne asi nevedela jak to udelala... ale divacky efektni,, pro Kosatku pochopitelne nocnu mura, tohle se brat neda ani extremalni rybickou stika.... :-))
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:51
Montgomery s Kosatkou se rozhodly vzdat se vyhody vlastniho servisu... uslechtila akce:-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:56
Kosatka bere prvni set, a ja beru hluboky nadech :-)
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Vlk-v-trave
08.06.2026 14:18
Koukam, ze hluboky nadech vzala i ta Robinka... a druhym setem profrcela jak hokajdo... ;-)
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Saulnier
08.06.2026 13:29
medzitým kurty starostlivo poprikrývané a v hľadisku dáždniky
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Saulnier
08.06.2026 13:15
Neprší?
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Vlk-v-trave
08.06.2026 13:11
Konecne klasicky a prirozeny povrch je tady...;-)

Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)
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PTP
08.06.2026 13:17
To je nemilé, Alejandro.
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jih
08.06.2026 12:56
Proč Linda nehraje?
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PTP
08.06.2026 12:58
Ta se radši toulá s Agi po Krkonoších. smile
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jih
08.06.2026 13:03
Ty jo, to ji mám skoro na dosah ...jen v té práci musím tvrdnout.
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PTP
08.06.2026 12:53
Americká travnatá výzva v Londýně
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 13:27
Asi variace na Englishman in New York American woman in London. To je ta woke kultura, hrůza
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Oin
08.06.2026 13:39
Nebo Americký vlkodlak v Londýně?
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