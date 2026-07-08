ŽIVĚ: Životní bitva pro Noskovou. O semifinále Wimbledonu hraje s Mertensovou

DNES, 13:45
Aktuality 10
WIMBLEDON - Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou pětadvacítku Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začne ve 14:00 SELČ na kurtu číslo 1. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Mertens Elise
Nosková Linda
Linda Nosková předvádí ve Wimbledonu výborné výkony (@ hryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

cca 14:10 Nosková – Mertensová

Jednadvacetiletá Nosková je ve čtvrtfinále grandslamu podruhé. Před dvěma lety postoupila mezi osm nejlepších hráček také na Australian Open. Ve Wimbledonu, kde byla dosud nejlépe vloni v osmifinále, potvrzuje dobrou formu. Vyhrála devět z posledních deseti zápasů, před londýnským grandslamem triumfovala také na travnatém turnaji v Berlíně.

O devět let starší Mertensová je ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu taktéž poprvé. V osmifinále tam uspěla na čtvrtý pokus poté, co porazila jinou Češku Marii Bouzkovou 6:4, 6:4.

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Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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vojta912
08.07.2026 14:05
Je skoro úsměvné, že pár let zpátky se vedly horlivé diskuze jaká z telentovaných Lind více prorazí
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Liverpool22
08.07.2026 14:08
Já dlouhodobě tvrdím, že Linda N. vyhraje minimálně 1 GS titul smile
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jih
08.07.2026 14:13
No jo, jedna je telentovaná, druhá talentovaná, nemůžou být všichni stejní. (a jsou to spíš dva páry let, pár let zpátky už bylo podle mě jasno)
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Dobry-den
08.07.2026 14:02
Linda 7:6 2:6 6:4 smile
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PTP
08.07.2026 13:58
Linda krásná fotka smile smile smile
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volejman
08.07.2026 14:02
To držení rakety, že?
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PTP
08.07.2026 14:07
Všechno!
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pantera1
08.07.2026 14:16
Posílám Lindě jedno ledový frapičko se šlehačkou a držím tlapy na dálku, ať jí to jde a napodobí Karoli. smile věřím, že to zvládne s naší podporou .
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jerabekpavel
08.07.2026 13:54
ostuda ze to nikdo nevysila a to mam internet.tv
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Diabolique
08.07.2026 13:48
Nejlepsi bude, kdyz Linda vyhraje 6:0 6:0, tak abychom mohli stihnout i Jasminu s Martou.
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