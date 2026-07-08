ŽIVĚ: Životní bitva pro Noskovou. O semifinále Wimbledonu hraje s Mertensovou
cca 14:10 Nosková – Mertensová
Jednadvacetiletá Nosková je ve čtvrtfinále grandslamu podruhé. Před dvěma lety postoupila mezi osm nejlepších hráček také na Australian Open. Ve Wimbledonu, kde byla dosud nejlépe vloni v osmifinále, potvrzuje dobrou formu. Vyhrála devět z posledních deseti zápasů, před londýnským grandslamem triumfovala také na travnatém turnaji v Berlíně.
O devět let starší Mertensová je ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu taktéž poprvé. V osmifinále tam uspěla na čtvrtý pokus poté, co porazila jinou Češku Marii Bouzkovou 6:4, 6:4.
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