Znovu konec v prvním kole. Siniakové se na US Open nedaří

DNES, 05:50
Aktuality 3
US OPEN - Kateřina Siniaková (29) dohrála na grandslamovém US Open už v 1. kole. Domácí Američance Hailey Baptisteové (23) podlehla na betonových kurtech v New Yorku 5:7, 3:6. Duel ztratila za hodinu a půl. Další soupeřkou Baptisteové bude bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Baptiste Hailey
Kateřině Siniakové se na US Open nedaří (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Baptisteová – Siniaková 7:5, 6:3

Devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vypadla v úvodní fázi US Open potřetí za sebou. Proti 47. hráčce světa Baptisteové přišla šestkrát o servis, sama využila jen čtyři ze 13 brejkbolů. Nepomohlo jí dnes ani 19 vítězných míčů, zaznamenala také 32 nevynucených chyb.

"Jsem zklamaná, že jsem prohrála. Myslím, že ty šance tam byly. Nesedí mi to tady, trápím se tu. To je pak těžké zahrát v důležitých momentech lépe a věřit si," řekla českým novinářům Siniaková.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Na to, jak to tu necítím a nejde mi to, jsem byla hodně blízko. Myslím, že ona se také trápila. Když ale uděláte v důležitých momentech spoustu chyb, tak je pak těžké vyhrát," doplnila.

Siniaková, která minulý týden chyběla kvůli nemoci Itala Jannika Sinnera a rozhodnutí pořadatelů v novém formátu smíšené čtyřhry, zahájila duel proti Baptisteové nadějně.

Třikrát měla náskok brejku a za stavu 5:4 servírovala na zisk setu. Šanci ale nevyužila a po dalších třech prohraných gamech sadu ztratila.

Ve druhém setu naopak Siniaková brzy ztrácela 0:3 a po prohraném servisu v šesté hře již čelila stavu 1:5. Podařilo se jí sice lehce snížit, Baptisteová si však už závěr utéct nenechala. Duel zakončila druhým využitým mečbolem.

Siniaková bude v turnaji pokračovat už jen ve čtyřhře po boku Američanky Taylor Townsendové. Společně budou plnit roli nasazených jedniček.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

3
Přidat komentář
Pavol
27.08.2025 07:04
Baptiste je kvalitná hráčka v domácom prostredí. Čo viac k tomu dodať.
Reagovat
Mantra
27.08.2025 06:49
A na kterém slamu se jí v singlu daří?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.08.2025 06:53
Nebuď jedovatý! Nový zákon přece praví, že první budou posledními a poslední budou prvními!
Reagovat

