Zraněná Muchová je za čtvrtfinále grandslamu ráda. Zápasy se mi podařilo ubojovat a urvat, říká
"Je to letos můj nejlepší grandslam a za to jsem ráda. Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že s tím, jak mi to úplně nelítá, kam bych chtěla, se pak dostanu do čtvrtfinále, tak bych to vzala," uvedla Muchová.
Rodačka z Olomouce, která plnila roli turnajové jedenáctky, vstoupila do US Open vítězstvím nad americkou legendou Venus Williamsovou. Poté porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou, krajanku Lindu Noskovou a Ukrajinku Martu Kosťukovou. Všechny duely na betonových dvorcích ve Flushing Meadows vyhrála až po třech setech a strávila celkem na kurtu přes 10 hodin.
"Ty předchozí zápasy jsem měla dlouhé, takže jsem se (před čtvrtfinále) snažila dostat do co nejlepší kondice. Včera jsem ani nejela na kurty. Přeci jen ty svaly jsem měla zatuhlé po celém těle," popsala.
V duelu s Ósakaovou, která oproti Muchové odehrála zhruba polovinu času, však česká tenistka ucítila bolest v noze. "Bohužel jsem blbě dostoupla a trochu mě píchlo ve svalu. Říkala jsem si, že nebudu dnes běhat po takových extrémních balonech, ale potom mi to v tom zápalu nedalo. Bolest mě limitovala, protože je to levá noha, přes kterou hraju dost forhendy a servis," řekla Muchová.
Před začátkem druhé sady si vzala pauzu na ošetření. "Trochu mi pomohlo, jak mi to fyzioterapeutka stáhla, ale určitě jsem ten pohyb potom neměla takový, jaký bych ho měla normálně," přiznala bývalá osmá hráčka světa.
Na turnaji ji netrápily problémy poprvé. V osmifinále proti Kosťukové si nechala ošetřovat ztuhlá záda. "Záda cítím a s nimi po takovéto zátěži i celé tělo. Ale na rozcvičce jsem se cítila celkem dobře. Nebylo to tak zlé jako třeba před dvěma dny. Samozřejmě jsem si dala prášky na bolest, které vždy pomůžou," podotkla.
I přesto držela s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou krok. Ve druhé sadě dokonce podávala za stavu 5:4 na vítězství v setu a srovnání zápasu. Jenže neuspěla a ve zkrácené hře podlehla 3:7.
"Byla to škoda. Podle mě jsem tam nešla přes první servis a to mi nepomohlo. Udělala jsem pak zbytečné chyby. Řekla bych, že to je tou vyhraností. Ona si to vzala do svých rukou a já se spíš bránila. Měla jsem hrát útočněji a jít si pro své body. Ale prostě to tak dopadlo," uvedla Muchová.
Turnaj nakonec hodnotila pozitivně a připomněla i dřívější potíže s levým zápěstím, kvůli nimž nemohla několik měsíců hrát obouručný bekhend. "Jsem ráda, že se mi tu podařilo probojovat do čtvrtfinále, protože letos je to pro mě spíše zase boj se zdravím. I když se pořád na kurtu necítím tenisově na vrcholu a v pohodě, podařilo se mi tady zápasy ubojovat a urvat. To je někdy cennější, než když člověk hraje dobře a cítí se fajn. Doufám, že mi to pomůže a budu se teď na asijské túře cítit ještě líp," doplnila Muchová, která plánuje hrát turnaje v Pekingu, Wu-chanu, Ning-po a Tokiu.
