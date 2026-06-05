Zverev čelí za pozápasová slova s Menšíkem kritice. Pokud to byl vtip, tak fakt nevyšel, zuří legenda
Německý tenista po čtyřsetovém triumfu hovořil s Alexem Corretjou o tom, jak se vyrovnává s tlakem spojeným s účastí v největších zápasech kariéry. Zverev přiznal, že se snaží před důležitými utkáními zcela vyprázdnit hlavu a příliš nepřemýšlet. "Nic neřeším. Snažím se úplně si vyprázdnit hlavu a na nic nemyslet. Upřímně řečeno, jsme sportovci, ale jen velmi málo z nás má něco v hlavě. Někdy je snazší prostě být hloupý a moc nepřemýšlet," uvedl Zverev se smíchem.
Přestože se jeho slova mohou zdát neškodná, bývalá francouzská tenistka Alizé Cornetová s nimi nesouhlasila. Při komentování pro francouzskou televizi reagovala velmi kriticky. "Nesmyslnost tohoto prohlášení mě vlastně ohromuje. Říkat, že sportovci nemají nic v hlavě… Dobře, mluví sám za sebe, ale vlastně to vztahuje i na ostatní," uvedla Cornetová.
Ve své reakci pokračovala ještě ostřeji. "Vážně, je to šílené, když se nad tím zamyslíte, říct to přímo na kurtu. Je to takový nedostatek respektu k hráčům, ke sportovcům… Pokud chtěl být vtipný, tak se mu to moc nepovedlo," dodala.
Zverev byl během svého tažení turnajem k médiím poměrně otevřený a podle všeho se snažil nepřidávat si další tlak. Poté, co z turnaje brzy vypadli Novak Djokovič i Jannik Sinner, byl po většinu Roland Garros považován za hlavního favorita na zisk titulu. Německý tenista navíc uvedl, že mu nezáleží na samotném postupu do semifinále a že si během turnaje od médií drží určitý odstup. Zverev během cesty do finále procházel turnajem velmi přesvědčivě a svým soupeřům povolil na celém Roland Garros pouze dva sety.
Na pařížské antuce postupně porazil kromě Jakuba Menšíka Rafaela Jodara, Jespera de Jonga, Quentina Halyse, Tomáše Machače a Benjamina Bonziho. Do finále Roland Garros se dostal podruhé v kariéře. Zároveň se stal prvním hráčem od US Open 2020, který postoupil do finále grandslamového turnaje, aniž by během cesty narazil na soupeře z elitní dvacítky žebříčku ATP.
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