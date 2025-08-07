Zverev už přes tři roky nezlomil raketu. Chci jít dobrým příkladem, vzkazuje

DNES, 08:10
Rozhovory 9
Alexander Zverev (28) byl v začátcích své kariéry známý nejen kvůli svému talentu, ale také kvůli svým výbuchům na kurtu, za které dostával tučné pokuty. Od roku 2022 však prožívá klidnější období. "Chci, aby si mě lidé pamatovali pro můj tenis a pro to, čeho jsem na kurtu dosáhl," rozpovídal se na tiskové konferenci.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Alexander Zverev dal sbohem ničení raket na kurtu (@ Eyepix / ddp USA / Profimedia)

Alexander Zverev byl od začátku kariéry jedním z těch více emotivních hráčů na kurtu ať už v pozitivních případech tak i v těch negativních. Několikrát vzteky rozmlátil raketu na kousky a měl potyčky také s rozhodčími. Rozhodl se to však změnit a své chování zlepšit. Rozpovídal se o tom na probíhajícím podniku v Torontu.

"Jsem teď otec, takže chci být dobrým příkladem. Chci, aby si mě lidé pamatovali pro můj tenis a pro to, čeho jsem na kurtu dosáhl," řekl Němec, který je považován za nejlepšího hráče bez vyhraného grandslamu. Od roku 2022 na kurtu nezlomil jedinou raketu a vyhýbá se různým průšvihům.

Zverev se mimo tenisu věnuje také pomoci druhým. "Mimo kurt se svou nadací a rodinou pomáhám lidem po celém světě," dodal. Podle něj jeho klid na kurtu přišel s rostoucím věkem a přirovnal se k Rogeru Federerovi, který také v začátcích kariéry nebyl tím elegánem, kterého známe posledních dvacet let.

Mezi Zverevovi nejznámější incidenty patří ten z roku 2022 v Acapulcu, kdy po prohrané čtyřhře rozmlátil raketu o empire blízko nohy rozhodčího. Následně byl vyloučen i ze singlové soutěže, dostal pokutu 40 tisíc dolarů a z turnaje odjel bez odměny a bez bodů.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

9
Přidat komentář
darek.vrana
07.08.2025 09:17
A už dva týdny neuhodil ženu.
Reagovat
seeker
07.08.2025 08:17
to v těch hotelích musí vypadat, když si frustraci vybije tam
Reagovat
pantera1
07.08.2025 08:47
Nakazil Fricka. Recept zatím ještě nezabírá naplno. Možná udělají kůlničku na dříví z hotelu spolu, aby se odfrustrovali
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 08:49
Fritz tam má tu svojí Bárbie, takže bude krotkej jak beránek a frustraci si vybije poněkud jiným způsobem.
Reagovat
pantera1
07.08.2025 08:53
Bude polštářová bitva v růžovém pokojíčku .
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 09:06
Teď si na to kápla.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 09:14
Budou řešit ranní hádanky
Reagovat
frenkie57
07.08.2025 09:21
Jasně, dají si pár osmisměrek, nějakou tu křížovku, možná i na sudoku dojde a je po frustraci nato tata.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 09:22
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist