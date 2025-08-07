Zverev už přes tři roky nezlomil raketu. Chci jít dobrým příkladem, vzkazuje
Alexander Zverev byl od začátku kariéry jedním z těch více emotivních hráčů na kurtu ať už v pozitivních případech tak i v těch negativních. Několikrát vzteky rozmlátil raketu na kousky a měl potyčky také s rozhodčími. Rozhodl se to však změnit a své chování zlepšit. Rozpovídal se o tom na probíhajícím podniku v Torontu.
"Jsem teď otec, takže chci být dobrým příkladem. Chci, aby si mě lidé pamatovali pro můj tenis a pro to, čeho jsem na kurtu dosáhl," řekl Němec, který je považován za nejlepšího hráče bez vyhraného grandslamu. Od roku 2022 na kurtu nezlomil jedinou raketu a vyhýbá se různým průšvihům.
Zverev se mimo tenisu věnuje také pomoci druhým. "Mimo kurt se svou nadací a rodinou pomáhám lidem po celém světě," dodal. Podle něj jeho klid na kurtu přišel s rostoucím věkem a přirovnal se k Rogeru Federerovi, který také v začátcích kariéry nebyl tím elegánem, kterého známe posledních dvacet let.
Mezi Zverevovi nejznámější incidenty patří ten z roku 2022 v Acapulcu, kdy po prohrané čtyřhře rozmlátil raketu o empire blízko nohy rozhodčího. Následně byl vyloučen i ze singlové soutěže, dostal pokutu 40 tisíc dolarů a z turnaje odjel bez odměny a bez bodů.
