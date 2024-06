Zverev zlomil prokletí pařížského semifinále finále a zahraje si o první grandslamový titul

FRENCH OPEN - Alexander Zverev (27) na čtvrtý pokus překonal semifinále French Open. Zdravotně indisponovaného norského finalistu posledních dvou ročníků Caspera Ruuda (25) porazil 2:6, 6:2, 6:4, 6:2, oplatil mu loňské vyřazení a podruhé v kariéře postoupil do finále grandslamu. O premiérový triumf si německý tenista zahraje se Španělem Carlosem Alcarazem.

Ruud – Zverev 6:2, 2:6, 4:6, 2:6

Alexander Zverev po nepříliš povedeném začátku antukového jara ovládl Masters v Římě, kde si poprvé v sezoně zahrál finále a ukončil devět měsíců dlouhé čekání na titul, a nabyté sebevědomí přetavil ve svůj nejlepší výsledek na French Open.

Přestože do turnaje vstupoval soubojem s hvězdným Španělem Rafaelem Nadalem a s Tallonem Griekspoorem i Holgerem Runem musel otáčet nepříznivý vývoj 1:2 na sety, poprvé si na pařížské antuce poradil se šesti soupeři v řadě a svou aktuální neporazitelnost protáhl na 12 zápasů.

Semifinále na Roland Garros hrál čtvrtý rok po sobě a poprvé v něm našel cestu k vítězství. Přestože se svým loňským přemožitelem Casperem Ruudem nezačal dobře a ztratil první set, vývoj bez potíží otočil. K obratu a výhře 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 mu pomohly i Norovy žaludeční potíže.

"On se ve třetím setu začal pomaleji pohybovat, ale údery měl pořád dobré a já nesměl být pasivní. Pokud bych váhal a nebyl aktivní, jako to bylo v prvním setu, tak bych prohrál. Casperovi nesmíte nechat prostor. Loni jsem tu s ním hladce prohrál a dnes jsem prohrál první set. Uvědomil jsem si, že musím být agresivní a to se mi podařilo," komentoval Zverev, jenž nastřílel 54 winnerů a přitom udělal jen 24 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu Casper Ruud – Alexander Zverev (@ Livesport)

"Nedokážu teď popsat své pocity. Jsem moc šťastný, obzvlášť poté, co jsem tady na tom kurtu prožil své nejhezčí i nejhorší chvíle kariéry. Teď to konečně na čtvrtý pokus vyšlo," připomněl Zverev dva roky staré vážné zranění kotníku ze semifinále proti Rafaelu Nadalovi, které ho do konce roku nepustilo zpátky na kurty.

Sedmadvacetiletý Němec upravil nepříliš lichotivou bilanci v semifinále grandslamů na 2:6. Své dosud jediné finále na majoru si dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů či majitel olympijské medaile zahrál na US Open 2020, kde neudržel vedení 2:0 na sety s brejkem v zádech proti Dominicu Thiemovi.

"Tehdy jsem vedl jsem 2:0 na sety, byl dva fiftýny od vítězství. Ale nebyl jsem připravený vyhrát, nebyl jsem dostatečně vyspělý. Asi jsem byl ještě kluk. Ale teď je mi sedmadvacet a už nejsem dítě. Když ne teď, tak kdy jindy," řekl Zverev směrem k nedělnímu finále.

V něm vyzve dvojnásobného grandslamového šampiona Carlose Alcaraze, který v prvním semifinále zdolal v pěti setech Jannika Sinnera. S o šest let mladším Španělem vede ve vzájemné bilanci 5:4, z toho 2:1 na grandslamech. Předloni ho přehrál právě v Paříži a naposledy letos na Australian Open.

"Jsem na okruhu jedenáct let. Je to dlouhá doba, ale tenis mě pořád baví a užívám si každou vteřinu na těchto kurtech. Teď jsem tady poprvé ve finále a možná získám první titul z grandslamu," dodal.

