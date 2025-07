Zvládne roli favoritky i potřetí? Nosková má jedinečnou šanci na druhý týden Wimbledonu

Linda Nosková (20) má jedinečnou šanci poprvé v kariéře postoupit do druhého týdne Wimbledonu. Česká zástupkyně totiž bude i ve třetím kole plnit roli favoritky, tentokrát proti Kamille Rachimovové. Světová jednička Aryna Sabalenková sehraje šlágr grandslamových šampionek s domácí hvězdou Emmou Raducanuovou. Vítěz posledních dvou ročníků Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 4. 7.

Češi v akci

Nosková (30-ČR) - Rachimovová (-) | Court 12 (13:30 SELČ)



Šlágr dne

Sabalenková (1-) - Raducanuová (Brit.) | Centre Court (18:30 SELČ)



Obhajoba titulu

Alcaraz (2-Šp.) - Struff (Něm.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Nosková má velkou šanci na druhý týden

Linda Nosková má jedinečnou příležitost znovu vylepšit své maximum ve Wimbledonu. Jedna z posledních českých nadějí potvrdila roli favoritky proti Bernardě Peraové i Evě Lysové a stejný úkol ji čeká proti Kamille Rachimovové, která v předchozím kole senzačně vyřadila světovou pětku a loňskou finalistku Jasmine Paoliniovou. Nosková tak ruskou tenistku určitě nepodcení. Pokud uspěje, tak teprve podruhé v kariéře postoupí do druhého týdne grandslamů. Dosud se jí to povedlo jen na loňském Australian Open, kde ve třetím kole šokovala skalpem Igy Šwiatekové a prošla až do čtvrtfinále. Rachimovová má v utkáních třetího kola na majorech bilanci 0:2, dál ji nepustily Barbora Krejčíková na US Open 2021 ani Aryna Sabalenková na French Open 2023.

Sabalenkovou čeká šlágr, Alcaraz pokračuje v obhajobě

Aryna Sabalenková je největší favoritkou na titul a hlavní adeptkou na postup do finále z horní poloviny pavouka. Světová jednička a finalistka obou předchozích letošních grandslamů zatím tuto roli zvládá bez ztráty setu. Její výkonnost však úplně přesvědčivá není. Proti kvalifikantce Carson Branstineové odehrála jeden vyrovnaný set a její další soupeřka Marie Bouzková měla šanci úvodní sadu dopodávat. Ještě větší potíže by mohla mít s Emmou Raducanuovou. Domácí hvězda na trávě hrát umí a je také grandslamovou šampionkou. Sabalenková nastoupí jako jasná favoritka, nicméně tráva je pro ni nejslabší povrch, na kterém ještě nikdy netriumfovala. S Raducanuovou se zatím utkala jen jednou a loni v Indian Wells vyhrála ve dvou setech.

Carlos Alcaraz v úvodním kole nepřesvědčil a potřeboval pět setů a přes čtyři hodiny proti veteránovi Fabiovi Fogninimu. Mnohem lepší výkon předvedl v dalším zápase s domácím outsiderem Oliverem Tarvetem. Šampion posledních dvou ročníků, který už dva roky na travnatých kurtech dominuje, bude pokračovat v obhajobě titulu proti Janovi-Lennardovi Struffovi. Se zkušeným Němcem měl ve všech čtyřech předchozích soubojích problém, dokonce jednou prohrál a ve Wimbledonu 2022 potřeboval všech pět setů. Tentokrát se ale trápení neočekává, protože Struff je od loňské olympiády v extrémní krizi. Alcaraz, jenž má umetenou cestu až do finále, by si měl připsat snadné vítězství a pošetřit síly na další zápasy.

Páteční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Fritz (5-USA) - Davidovich (26-Šp.)

2. Alcaraz (2-Šp.) - Struff (Něm.) / nejdříve v 16:00 SELČ

3. Sabalenková (1-) - Raducanuová (Brit.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Parryová (Fr.) - Kartalová (Brit.)

2. Bellucci (It.) - Norrie (Brit.)

3. Mertensová (24-Belg.) - Svitolinová (14-Ukr.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Pavljučenkovová (-) - Ósakaová (Jap.)

2. Shelton (10-USA) - Hijikata (Austr.) / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. Siegemundová (Něm.) - Keysová (6-USA) / nejdříve ve 14:00 SELČ

4. Jarry (Chile) - Fonseca (Braz.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Sierraová (Arg.) - Bucsaová (Šp.)

2. Nosková (30-ČR) - Rachimovová (-)



COURT 18 (od 12:00 SELČ)

1. Glasspool/Olmosová (Brit./Mex.) - Withrow/Chromačevová (USA/-)

2. Fucsovics (Maď.) - Monfils (Fr.) / dohrávka, nejdříve ve 13:30 SELČ

3. H. Chan/Krejčíková (Tchaj-wan/ČR) - Erraniová/Paoliniová (3-It.)



COURT 5 (od 12:00 SELČ)

1. Nouza/Rikl (ČR) - Cabral/Miedler (Portug./Rak.)



COURT 8 (od 13:30 SELČ)

1. Krawietz/Pütz (3-Něm.) - Romios/Seggerman (Austr./USA)

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Kesslerová/Tausonová (USA/Dán.)

