'Cirkus' v Melbourne: Střet policie s příznivci Djokoviče, místo jednání porno

Fanoušci, z nichž někteří měli v rukou srbské vlajky, se shromáždili kolem černého vozu a nenechali ho projet ulicí nedaleko od kanceláří Djokovičových právníků.

Marně pohledem do kouřových oken zjišťovali, jestli je devítinásobný vítěz Australian Open uvnitř. Jeden z fanoušků dokonce poskakoval po střeše automobilu.

Na ulici byla přibližně stovka fanoušků nadšených z dnešního příznivého verdiktu soudu, který dal hráči šanci usilovat o rekordní jednadvacátý grandslamový titul. Slavili, i když vyhráno ještě Djokovič nemá. Vízum mu může znovu zrušit ministr pro imigraci Alex Hawke.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg