Voráčová názor nezměnila. Dnes z Austrálie odletěla směr Dubaj

Voráčová se u protinožců dostala do podobných problémů jako nejlepší tenista světa Novak Djokovič. Na rozdíl od něj se do země přes imigrační kontrolu na letišti dostala, týden v Austrálii strávila a ve středu hrála na turnaji WTA v Melbourne. S Polkou Katarzynou Piterovou prohrály v 1. kole s nizozemsko-australským párem Lesley Pattinamaová Kerkhoveová a Arina Rodionovová 2-6 4-6.

Pak místní úřady Voráčové odebraly vízum a poslaly ji do stejného detenčního hotelu jako Djokoviče. Pohraniční policie totiž prověřuje i cizince, kteří aktuálně v Austrálii pobývají. Na rozdíl od srbské hvězdy se Voráčová neobrátila na soud ve snaze verdikt zvrátit a odletěla domů.

Pro opuštění Melbourne se osmatřicetiletá tenistka rozhodla už v pátek kvůli omezené možnosti trénovat. Při vyřizování formalit nezbytných k opuštění země bývalé semifinalistce Wimbledonu ve čtyřhře pomáhaly české zastupitelské úřady v Austrálii. Stala se druhým člověkem spojeným s Australian Open, který z podobného důvodu opustil Austrálii. Prvním byl podle informací ABC nejmenovaný tenisový funkcionář z Evropy.

Zdravotní výjimku dostala Voráčová díky tomu, že nedávno prodělala Covid-19. "Před Vánoci. Plus jsem měla nějaké zdravotní indikace. Takže jsem splňovala kritéria stanovená australským svazem," uvedla tenistka v pátek pro Sport a Mf DNES. Kvůli nákaze se nestihla po sezoně naočkovat, jak plánovala.

U detenčního hotelu dnes probíhaly demonstrace:

#BREAKING: Protesters gathering in support of Novak Djokovic and Renata Voracova outside the “hotel quarantine facility” they are currently being detained in.



Video from @therealrukshan.



pic.twitter.com/oiPqeh44bV