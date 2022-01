Djokovič odmítl opustit Austrálii. Zůstává v karanténním hotelu a čeká na pondělní soud

Novak Djokovič je po anabázi na letišti v Melbourne, kde mu místní úřady zrušily víza a zapověděly vstup do Austrálie, uzavřený v karanténním hotelu. Tam bude čekat na rozhodnutí soudu, u něhož se prostřednictvím svých právníků domáhá zvrácení rozhodnutí pohraniční služby. Soud projednávání jeho případu odročil na pondělí 10. ledna.

První hráč světového žebříčku do Melbourne dorazil kvůli obhajobě titulu na Australian Open, kde by mohl útočit na rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej. Získal zdravotní výjimku z jinak povinného očkování, což u australské veřejnosti vyvolalo vlnu nevole.

Na letišti Djokovič narazil kvůli špatnému typu víza, které vstup s touto výjimkou neumožňovalo. Imigrační úředníci ho drželi na letišti a nakonec rozhodli, že musí během čtvrtka opustit zemi, protože nepředložil potřebné doklady a nesplnil podmínky pro překročení hranice.

Djokovič se s tím ale nesmířil a jeho právníci se snaží získat soudní rozhodnutí, které by mu umožnilo v Austrálii zůstat. Zatím nemusí nasednout na zpáteční letadlo, ale nemá volnost pohybu a nemůže trénovat.

Nálada v Austrálii mu není nakloněna. Země, která čelí koronaviru dlouhými lockdowny a izolací před okolím, se nyní potýká s rekordními přírůstky nakažených kvůli variantě omikron. Více než 90 procent dospělých Australanů je očkovaných a na tenisové Australian Open mají přístup jen plně očkovaní tenisté i všichni další aktéři včetně pořadatelů a diváků.

Djokovič dostal výjimku za dosud nezveřejněných okolností. Posuzovaly ji dvě nezávislé komise.

Ke vstupu do Austrálie mu to nestačilo. Konečné slovo mají imigrační úředníci a ti ho za hranice nepustili. "Víza pana Djokoviče byla zrušena. Pravidla jsou pravidla, především, pokud jde o hranice. Nikdo nestojí nad těmito pravidly. Naše tvrdá politika na hranicích byla zásadní pro to, že má Austrálie jeden z nejnižších podílů zemřelých na covid na světě. Budeme dál opatrní," uvedl na twitteru australský premiér Scott Morrison.

Djokovič má naopak podporu ze své vlasti. Na instagramu se za něj postavil srbský prezident Aleksandar Vučič. "V souladu se všemi zásadami mezinárodního práva bude Srbsko bojovat za Novaka, pravdu a spravedlnost. Novak je silný, jak všichni víme," napsal.