A znovu kotník… Alcaraze trápí zdravotní problémy, jeho další start je nejistý

DNES, 10:44
Byl to hodně nepříjemný moment. Současný vládce světového tenisu Carlos Alcaraz (22) ve svém prvním duelu na turnaji v Tokiu vyděsil fanoušky, když v zápase s Argentincem Sebastianem Báezem ošklivě klopýtl a spadl na kurt. Španěl sice zápas vítězně dokončil, nad jeho dalším osudem však visí otazník. Zda bude na turnaji pokračovat a jak vážné je zranění, by mělo být zřejmé ještě dnes.
Nepříjemný moment pro Carlose Alcaraze (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

"Bál jsem se, nebudu lhát. Měl jsem obavy, protože jsem se zpočátku necítil dobře. Podařilo se mi dohrát zápas a hrát celkem slušně, a to mě uklidňuje," přiznal po utkání Alcaraz s mírným úsměvem. Nyní je jasné, že příštích několik hodin rozhodne o jeho dalším působení na turnaji.

Na záznamu z inkriminovaného momentu je vidět okamžik, kdy se zranění stalo — při prudké změně směru se jeho levý kotník neobvykle vychýlil. Alcaraz si poté v bolestech lehl na kurt.

Není to přitom poprvé, co ho kotník zradil. V roce 2022 ho trápil v Barceloně i Madridu, kde musel hrát poslední kola s injekcí. Později v témže roce se opět zranil při tréninku na US Open, a snad nejviditelněji v Riu de Janeiru v roce 2024, kde musel z turnaje odstoupit hned při svém debutu.

Po vítězství nad Báezem se Alcaraz svěřil do rukou svého fyzioterapeuta Juanja Morena, který okamžitě začal pracovat na jeho zranění. Cílem bylo zmírnit zánět a podpořit regeneraci. První dojmy přímo od hráče nejsou úplně špatné — bolest se prý nezhoršuje, jestli bude připraven na další zápas, však zatím jasné není.

Pravý rozsah zranění by se podle lékaře měl ukázat právě v dnešních hodinách. Reálně tak stále hrozí, že v Tokiu, kde by měl v sobotu nastoupit proti Belgičanovi Zizou Bergsovi, pokračovat nebude. Už za osm dní navíc začíná Masters v Šanghaji, kde by měla světová jednička také startovat.

Klíčovými podniky pro šestinásobného grandslamového šampiona zůstávají především Turnaj mistrů a Davis Cup, kde by měl Alcaraz být hlavní zbraní čtvrtfinálového duelu Španělů proti českému týmu.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
pantera1
26.09.2025 11:29
Tak při tom nasazení co Vámosák má je jen otázka času, kdy přijdou zdravotní problémy .
Reagovat
pantera1
26.09.2025 11:27
Páni starej Mandarín si podal Bublu
Reagovat

