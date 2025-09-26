A znovu kotník… Alcaraze trápí zdravotní problémy, jeho další start je nejistý
"Bál jsem se, nebudu lhát. Měl jsem obavy, protože jsem se zpočátku necítil dobře. Podařilo se mi dohrát zápas a hrát celkem slušně, a to mě uklidňuje," přiznal po utkání Alcaraz s mírným úsměvem. Nyní je jasné, že příštích několik hodin rozhodne o jeho dalším působení na turnaji.
Na záznamu z inkriminovaného momentu je vidět okamžik, kdy se zranění stalo — při prudké změně směru se jeho levý kotník neobvykle vychýlil. Alcaraz si poté v bolestech lehl na kurt.
Není to přitom poprvé, co ho kotník zradil. V roce 2022 ho trápil v Barceloně i Madridu, kde musel hrát poslední kola s injekcí. Později v témže roce se opět zranil při tréninku na US Open, a snad nejviditelněji v Riu de Janeiru v roce 2024, kde musel z turnaje odstoupit hned při svém debutu.
Po vítězství nad Báezem se Alcaraz svěřil do rukou svého fyzioterapeuta Juanja Morena, který okamžitě začal pracovat na jeho zranění. Cílem bylo zmírnit zánět a podpořit regeneraci. První dojmy přímo od hráče nejsou úplně špatné — bolest se prý nezhoršuje, jestli bude připraven na další zápas, však zatím jasné není.
Pravý rozsah zranění by se podle lékaře měl ukázat právě v dnešních hodinách. Reálně tak stále hrozí, že v Tokiu, kde by měl v sobotu nastoupit proti Belgičanovi Zizou Bergsovi, pokračovat nebude. Už za osm dní navíc začíná Masters v Šanghaji, kde by měla světová jednička také startovat.
Klíčovými podniky pro šestinásobného grandslamového šampiona zůstávají především Turnaj mistrů a Davis Cup, kde by měl Alcaraz být hlavní zbraní čtvrtfinálového duelu Španělů proti českému týmu.
