Alcaraz nakonec své zemi v Davis Cupu nepomůže, šílený program musel upravit

DNES, 17:00
Aktuality 9
Dalo by se říct, že Carlos Alcaraz (22) si na druhou půlku probíhající tenisové sezony naplánoval šílený program. A ani staronový lídr mužského žebříčku ho nezvládne a musí sáhnout po změně a svůj turnajový plán omezit. Čerstvý šampion US Open zrušil účast v daviscupovém utkání mezi Španělskem a Dánskem a své zemi ve velmi důležitém utkání nakonec nepomůže.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se musel omluvit z Davis Cupu (© URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Alcaraz je momentálně nejlepším tenistou na světě a bezpochyby disponuje fyzickou kondicí, kterou mu může spousta kolegů jen závidět. Ani španělský supertalent ale nedokáže stoprocentně zvládnout neskutečně nabitý program, který si na druhou polovinu sezony naplánoval.

Španělští tenisoví příznivci určitě doufali, že bude v tomto týdnu reprezentovat svou zemi v daviscupovém utkání s Dánskem. Alcaraz ovšem účast zrušil a rozhodně se nejedná o překvapivou zprávu, protože by musel v rozmezí pár dnů absolvovat dlouhou cestu ze Spojených států do rodné země a přizpůsobit se úplně jiným podmínkám.

Přímý souboj o postup na finálový turnaj Davis Cupu mezi Španělskem a Dánskem se totiž uskuteční na antuce ve španělské Marbelle. "Program je náročný fyzicky i psychicky a nemám čas se dostat domů a připravit na Davis Cup. Myslím si, že by bylo ode mě sobecké zůstat v nominaci. Ostatní budou lépe připravení než já. Potřebuju si odpočinout a načerpat psychické síly do zbytku sezony," uvedl Alcaraz v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici Cadena Ser.

Není to však jediná rána pro Španěly. Z víkendového zápasu se omluvil kromě Alcaraze také Alejandro Davidovich, který měl v posledních měsících vynikající formu. Španělsko tak bude muset spoléhat na Jaumeho Munara, Pedra Martíneze, Roberta Carballése, Pabla Carreňa a Marcela Granollerse. Hlavním tahounem dánského týmu bude Holger Rune.

Alcaraz tak alespoň trochu omezil své šílené plány. Majitel šesti grandslamových trofejí, jenž na všech posledních osmi turnajích postoupil do finále, si ovšem nijak dlouho neodpočine.

Od 19. do 21. září se zúčastní Laver Cupu v San Franciscu a pak má v plánu pětistovku v Tokiu, Masters v Šanghaji, exhibici Six Kings Slam, Masters v Paříži, Turnaj mistrů a finálový turnaj Davis Cupu, pokud se Španělsko i bez jeho pomoci kvalifikuje.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
uztoje
09.09.2025 18:54
Má recht. Je to jako všude, ti schopní se nakonec zahltí, protože dělají všechno..
Reagovat
Ereinion
09.09.2025 18:27
Nevím, jestli ve Španělsku ocení že pak bude hrát exhibice typu Laver Cup nebo Six Kings Slam...
Reagovat
Sincaraz
09.09.2025 18:39
Six Kings bude aj tento rok? Alebo to bol len príklad?
Reagovat
Ereinion
09.09.2025 20:28
má být i letos
Reagovat
Patik
09.09.2025 19:12
Španieli môžu byť radi že majú takého športovca a nástupcu Nadala.
Reagovat
marsden
09.09.2025 17:51
Klidně zrušit Davis cup celej, je to prezitek
Reagovat
Patik
09.09.2025 19:12
Reagovat
Martan1
09.09.2025 17:13
Měl by to udělat jako Rafa, jeho velký vzor a podzim po Tokiu už nehrát, max turnaj mistrů z povinnosti, ať si trochu odpočine.
Reagovat
Patik
09.09.2025 19:11
A hrať len tam kde nebude Sinner.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist