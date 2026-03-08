Alcaraz o používání časomíry: Jsou rozhodčí, kteří o tomto sportu nic nevědí
Po utkání se však pozornost přesunula na téma, které Alcaraze v minulosti provázelo – časomíru mezi body a rozhodčí, kteří ji podle jeho názoru používají chybně. Světová jednička připomněla několik situací z předchozích turnajů, například z Dauhá, a zdůraznila, že s některými rozhodčími nesouhlasí.
"Myslím, že jsem dnes hrál skvěle. Podmínky nebyly snadné; foukalo hodně. Moje hra byla mnohem lepší než jeho, téměř jsem neudělal žádné chyby. To mi hodně pomohlo; jsem opravdu šťastný, že jsem dosáhl všech cílů, které jsem si před zápasem stanovil. Jsem spokojený, že jsem si zajistil vítězství ve dvou setech," řekl po zápase Alcaraz.
Ke sporům ohledně časomíry uvedl: "Upřímně řečeno, teď jsem to neřešil. Nikdo se mě nepřišel zeptat na můj názor. Nechci ztrácet čas, už byly jiné situace, kdy jsmem si stěžoval nebo vyjádřil svůj názor a nic se nezměnilo. Myslím, že tyto problémy nastávají u jednoho nebo dvou rozhodčích, s kterými byly problémy s časomírou. Ostatní jsou v pohodě, dokáží správně reagovat, vědí, jak s časomírou správně pracovat. Ti, kteří striktně, bez ohledu na průběh výměn, dodržují daný čas, o tomto sportu nic nevědí."
Alcaraz také hovořil o využití prvního podání. "Ostatní hráči myslí na to, že bod vyhrají přímo podáním, já se někdy snažím odehrát dobré první podání ne proto, abych bod vyhrál, ale abych si výměnu dobře připravil. Podání na tělo je velmi užitečné a poslední dobou ho používám hodně. Stalo se skvělou zbraní, která mi pomáhá. Nejde jen o to soustředit se na jeden úder."
Součástí jeho přípravy v Indian Wells je také golf. "Moje úroveň ještě není úplně tam, kde chci být, ale zlepšuji se. Hrál jsem s Taylorem Fritzem i Sašou Zverevem. Neodehráli jsme celé 18 jamek, ale pár jsme jich zvládli a bavili jsme se. Pracuji na své úrovni, abych se přiblížil klukům jako Mardy Fish nebo Andy Roddick, kteří hrají skvělý golf. Jednoho dne je vyzvu," říkal s úsměvem španělský šampion.
