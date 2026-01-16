Alcaraz promluvil o rozchodu s Ferrerem: Tuhle kapitolu už jsem musel ukončit
Alcaraz potvrdil, že ukončení spolupráce s Ferrerem bylo společným rozhodnutím. Zdůraznil přitom, že jeho současný tým zůstává prakticky stejný jako v minulé sezoně a že má v lidi kolem sebe plnou důvěru. Příprava na novou sezonu podle jeho slov probíhala bez výrazných změn, se stejnými tréninkovými návyky a stejnou rutinou jako v předchozích letech.
Alcaraz zároveň jasně pojmenoval svůj hlavní cíl pro letošní rok. Australian Open označil za prioritu a přiznal, že se na turnaj velmi těší. Podle svých slov měl skvělou předsezonní přípravu, cítí se ve výborné formě a do Melbourne přijel hladový po úspěchu. Právě zde by rád dosáhl výsledku, který mu v kariéře zatím chybí.
K otázce rozchodu s Ferrerem se vracel opakovaně. "To rozhodnutí bylo vzájemné a já jsem vděčný za sedm let spolupráce, během nichž jsem se toho mnoho naučil. Díky němu jsem se stal hráčem, jakým jsem dnes. Ale cítil jsem, že je čas na změnu. To ale nic na našem dobrém vztahu nemění, Juan Carlos zůstává mým přítelem. Tuhle kapitolu ale prostě bylo třeba ukončit," říkala světová jednička.
Na tiskové konferenci se dotkl i otázky případného dokončení kariérního grandslamu. "Kdyby se mi to v tomto věku podařilo, byl by to mimořádný počin. Ale k tomu je ještě hodně daleko. Vůbec o tom takto nepřemýšlím."
Alcaraz se vyjádřil také ke své předsezonní přípravě, u níž zdůraznil, že nedošlo k téměř žádným změnám. Tým se soustředil na oblasti, které si vytyčil pro zlepšení v nadcházející sezoně, a pracoval na nich stejným způsobem jako dříve.
Pozitivně hodnotil i samotný turnaj v Melbourne a jeho zázemí. Australian Open označil za podnik, který se neustále snaží zlepšovat podmínky pro hráče. "Podmínky jsou vynikající. Doprava, kurty, rehabilitace, všechno je připraveno na výbornou. Je tady i řada klidných míst, kam můžu se svým týmem zajít. Vždycky jsem se v Melbourne cítil výborně," říkal Alcaraz.
