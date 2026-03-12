Alcaraz vytvořil další rekord. Napodobil absolutní legendy a vyrovnal vítěznou sérii Djokoviče
Alcaraz v osmifinále tisícovky v Indian Wells přehrál 6:1, 7:6 Nora Caspera Ruuda. Pomohl si k tomu i 33 vítěznými údery a svou vítěznou sérii prodloužil už na 15 zápasů. Takto skvělý začátek sezony si od roku 1990 připsalo jen pár hráčů, kteří jsou naprostými legendami, a mladý Španěl nyní patří mezi ně.
Takto dlouho neporažení byli v úvodu sezony pouze Američané Andre Agassi a Pete Sampras, Ital Jannik Sinner a hráči tzv. Big Three Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal a Srb Novak Djokovič. Vůbec nejlepší start sezony drží srbský tenista, který v roce 2011 začal neuvěřitelnými 41 výhrami v řadě a padl až v semifinále French Open s Federerem.
Alcaraz si navíc v Indian Wells připsal další z jeho početné sbírky rekordů. Nejen, že zde postoupil popáté v řadě minimálně do čtvrtfinále, ale dokonce to dokázal jako nejmladší v historii turnaje. Nikomu jinému se to před dovršením 23 let nepodařilo. Pokud by uspěl i proti dalšímu soupeři Cameronu Norriemu, zahrál by si zde dokonce páté semifinále po sobě.
Za zmínku rozhodně stojí i jeho parádní vítězná série na tvrdých površích pod otevřenou střechou. Aktuální lídr žebříčku triumfoval na Masters v Cincinnati, na US Open, v Tokiu, na Australian Open i v Dauhá a neprohrál tak už 33 duelů. Vyrovnal šňůru Djokoviče či Lavera, která je historicky čtvrtá nejdelší. O jednu výhru více má Sampras. V nedohlednu zůstávají série Federera (46 vítězství) a Jimmyho Connorse (55 vítězství).
Španěl tak stále potvrzuje, že se může stát jedním z nejlepších hráčů historie a téměř ve všech historických tabulkách se rychle zařadil na přední příčky. Už v 19 se stal historicky nejmladší světovou jedničkou. Letos po triumfu na Australian Open překonal rekord krajana Nadala a jako nejmladší získal kariérní grandslam.
