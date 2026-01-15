Analýza losu Australian Open: Sabalenková i Šwiateková v kurzu. Titul ale zamíří jinam. Co Češky?
První čtvrtina
Nesmírně vyrovnaný je v současné době ženský tenis a jednoduchá cesta k titulu je nepravděpodobná. Čtvrtina, kde je Sabalenková, se ale řadí mezi ty relativně jednodušší. Světová jednička začne proti Francouzce Rajaonahové a před čtvrtfinále se pravděpodobně utká s Anastasií Pavljučenkovovou, bývalou vítězkou US Open Emmou Raducanuovou, a mladou hvězdou Victorií Mbokovou. Na papíře to vypadá složitě, ale pro Sabalenkovou by nemělo být nic zásadního.
Paoliniová má za sebou špatnou sérii a čeká ji těžký úvod proti Aliaksandře Sasnovičové. Poté se může utkat s Magdalenou Frechovou, osmnáctiletou vycházející hvězdou Ivou Jovičovou a následně s Jekatěrinou Alexandrovovou nebo Martou Kosťukovou.
Druhá čtvrtina
Druhá čtvrtina je obtížná díky nepředvídatelnosti výkonů nasazené Coco Gauffové. Američanka začne proti Kamille Rachimovové, potenciálně ji čeká Olga Danilovičová nebo Venus Williamsová. Ve třetím kole může přijít střet s bývalou wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou, než se utká s krajankou Emmou Navarrovou.
Mirra Andrejevová bude čelit náročnému losu: v úvodním kole se utká s Donnou Vekičovou, pak pravděpodobně s Marií Sakkariovou. Dajana Jastremská je další možnou soupeřkou, než přijde těžký zápas s Elinou Svitolinovou, která zahájila sezonu titulem v Aucklandu.
Třetí čtvrtina
Čtvrtina, kde hraje Anisimovová, je nabitá americkými hráčkami. Anisimovová začne proti Simoně Waltertové a pravděpodobně narazí na Kateřinu Siniakovou a Sofii Keninovou. Ve čtvrtém kole jí může čekat Linda Nosková.
Cesta Jessicy Pegulové do čtvrtfinále je mnohem těžší: po úvodním zápase s Anastasií Sacharovovou se může utkat s McCartney Kesslerovou a Paulou Badosaovou a ve čtvrtfinále by mohla narazit na obhájkyni titulu Madison Keysovou.
Čtvrtá čtvrtina
Čtvrtina pavouka Igy Šwiatekové je nejtěžší. Polka má šanci dokončit kariérní grandslam, ale cesta je náročná. Po dvou porážkách na United Cupu začíná proti kvalifikantce Yue Yuan, pak jí může čekat Marie Bouzková. Anna Kalinská by mohla být ve třetím kole záludnou soupeřkou, skutečné těžkosti přijdou ve čtvrtém kole proti čtyřnásobné grandslamové šampionce a dvojnásobné vítězce Australian Open Naomi Ósakaové.
Jelena Rybakinová naopak navazuje na vítězství z konce minulého roku na Turnaji mistryň. Úvodní zápasy s Kajou Juvanovou a Varvarou Gračevovou by neměly být problémem, už mnohem těžší by to mohlo být později s domácí Mayou Jointovou a ve čtvrtfinále s Belindou Bencicovou.
Predikce semifinále a finále
Semifinále 1: Amanda Anisimovová poráží Elenu Rybakinovou
Semifinále 2: Coco Gauffová poráží Arynu Sabalenkovou
Finále: Amanda Anisimovová poráží Coco Gauffovou
Zatímco mužská část turnaje byla předvídatelná, ženská série je plná napětí. Souboj Sabalenkové s Gauffovou je otevřený a vzájemná bilance 6:6 naznačuje případné vyrovnané střetnutí. Rybakinová má šanci vyzvat Šwiatekovou, ale konečný triumf by mohl patřit Anisimovové, která po dvou těsných neúspěších konečně získá svůj první grandslamový titul a završí úspěšných posledních 12 měsíců.
