Anisimovová přežila dramatický šlágr a navázala na skalp Muchové. V semifinále vyzve Gauffovou
Paoliniová – Anisimovová 7:6, 3:6, 4:6
Od čtvrtfinálového šlágru mezi Anisimovovou a Paoliniovou se dal očekávat kvalitní tenis i vyrovnaná bitva. A aktérky obojí splnily na jedničku. Diváky na centrálním dvorci v čínském Pekingu i u televizních obrazovek bavily bezmála tři hodiny.
Pro Anisimovovou skončil úvodní set velkým zklamáním. Nedotáhla totiž náskok 5:3 a padla poměrem 4:7 v tie-breaku. Finalistka posledních dvou grandslamů se ovšem znovu zkoncentrovala a druhou sadu zahájila mohutným vedením 4:0. O to klidně mohla přijít, protože Paoliniová nastartovala mohutný obrat a za stavu 2:4 měla brejkbol. Ten však světová čtyřka zlikvidovala a náskok brejku nepustila.
Pořádně dramatická byla i koncovka zápasu. Dvojnásobná grandslamová finalistka Paoliniová při skóre 3:3 odvrátila dvě brejkbolové hrozby a Anisimovová jich v následujícím gamu ustála celkem šest. Američanku zisk napínavé hry povzbudil a utkání zakončila osmi body v řadě. Postup do semifinále v Pekingu znamená, že si poprvé v kariéře zahraje Turnaj mistryň.
Není tajemstvím, že Anisimovová prožívá nejlepší sezonu kariéry. V únoru se stala zbrusu novou šampionkou na úrovni WTA 1000 a v posledních měsících zaznamenala finále také ve Wimbledonu, na US Open a v londýnském Queen's Clubu. V Pekingu, kde letos přežila třísetový duel i s loňskou finalistkou Muchovou, bylo jejím předchozím maximem loňské osmifinále.
Rovněž Paoliniová letos na tisícovkách exceluje. Italka vyhrála Řím, došla do finále v Cincinnati a podívala se do semifinále v Miami. Po těsné porážce s Anisimovovou přišla o parádní tažení na čínské půdě. Do asijské tour vstoupila úspěšnou obhajobou titulu Itálie v Poháru Billie Jean Kingové a proti americké kolegyni z TOP 10 pořadí nastupovala se sérií šesti výher.
O deváté kariérní a už páté letošní finále bude Anisimovová usilovat proti loňské šampionce Gauffové. S krajankou má vyrovnanou bilanci 1:1 a v případě postupu zaregistruje své třetí finále na prestižních tisícovkách. Na nich se do závěrečného kola dostala loni v Torontu a letos v Dauhá.
Gauffová překonala sestry Williamsovy a je v semifinále
