Australian Open: Djokovič těží z omluvenky Menšíka, úleva pro Sinnera, obhajoba v ohrožení

Pondělní program Australian Open nakonec nabídne jen sedm zápasů osmifinálové fáze. Jakub Menšík totiž z turnaje odstoupil a do dalšího kola automaticky poslal rekordmana Novaka Djokoviče. Vítěz posledních dvou ročníků Jannik Sinner bojoval v předchozím duelu s křečemi, ale tentokrát ho pořadatelé zařadili až na závěr programu. V ohrožení je naopak obhájkyně titulu Madison Keysová.
Novak Djokovič postupuje po omluvence Jakuba Menšíka (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 26. 1.

Obhajoba titulu
Keysová (9-USA) – Pegulaová (6-USA) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)


Favorité v akci
Sinner (2-It.) – Darderi (22-It.) | Margaret Court Arena (08:00 SEČ)
Šwiateková (2-Pol.) – Inglisová (Austr.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Volno Djokoviče a obhajoba Keysové v ohrožení

Pondělní program se v podstatě "rozehrál" už v neděli. Poslední česká naděje Jakub Menšík totiž kvůli zranění z Australian Open odstoupil a své první grandslamové osmifinále v kariéře si letos v Melbourne Parku nezahraje. V jednom z pondělních šlágrů měl vyzvat nejúspěšnějšího hráče všech dob i tohoto podniku a svůj vzor Novaka Djokoviče. Pro srbského veterána se jedná o hořkosladkou zprávu. Menšíka má totiž v oblibě, hodně mu v minulosti pomáhal a určitě si pro něj nepřeje žádný zdravotní problém. Na druhou stranu pošetří velmi důležité síly do dalších bojů.

Madison Keysovou čeká první těžká výzva v rámci obhajoby senzačního loňského triumfu. Po soubojích s Oleksandrou Olijnykovovou, Ashlyn Kruegerovou a Karolínou Plíškovou vyzve kolegyni z TOP 10 Jessicu Pegulaovou. Naposledy se střetly loni právě na australské půdě a Keysová měla ve finále v Adelaide navrch ve třech setech. Keysová si drží solidní formu, ale rozhodně umí hrát i lépe. Proti Pegulaové nejspíše bude potřebovat svou výkonnost pozvednout, protože její krajanka se zdá být ve skvělé formě. Pegulaová po cestě do osmifinále deklasovala Anastasiji Zacharovovou, McCartney Kesslerovou i Oksanu Selechmetěvovou a je mírnou kurzovou favoritkou. Tempo hry bude diktovat hlavně agresivní styl Keysové a uvidíme, jak moc jí tentokrát bude strojový tenis v podání Pegulaové sedět. Tento zápas může upřímně dopadnout jakkoli.

Sinner a Šwiateková by měli udělit lekci

Jannik Sinner nebyl v předchozím kole daleko od šokujícího vyřazení. Za stavu 1:1 na sety prohrával o brejk ve třetím dějství v souboji s Eliotem Spizzirrim a kvůli křečím způsobeným vysokými teplotami sotva chodil. Na šampiona posledních dvou ročníků Australian Open se ovšem usmálo štěstí, protože pořadatelé kvůli horku zatáhli střechu. Ital vzápětí ožil a nakonec si zajistil postup ve čtyřech setech. Tentokrát organizátoři zařadili jednoho z největších favoritů až na závěr programu od 18:00 tamního času v Margaret Court Areně. V tu dobu se ještě teploty mohou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, nicméně Sinner by tentokrát zdravotní potíže mít neměl, pokud se dal po minulém utkání dohromady. S krajanem Lucianem Darderim, který je poprvé ve druhém týdnu grandslamu, by si tak měl hravě poradit.

Pořádnou lekci by měla udělit i Iga Šwiateková. Světová dvojka není na začátku sezony v ideální formě a s jejím útokem na zkompletování kariérního Grand Slamu to nevypadá příliš dobře, pokud svou výkonnost v následujících dnech výrazně nepozvedne. Osmifinále by ale mělo být pro polskou hvězdu pouhou formalitou. Narazí v něm totiž na domácí kvalifikantku Maddison Inglisovou. Australanka si zajistila svou premiérovou účast ve druhém týdnu grandslamu i díky odstoupení dvojnásobné šampionky Naomi Ósakaové v předchozím kole a bude usilovat o první čtvrtfinále na hlavní tour. Aktuálně 168. žena pořadí ještě nikdy neporazila někoho z elitní dvacítky a v soubojích s hráčkami TOP 50 má mizernou bilanci 2:14. Šwiateková by tak měla zapsat suverénní výhru a potřetí postoupit do čtvrtfinále v Melbourne.

Pondělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Keysová (9-USA) – Pegulaová (6-USA)
2. Musetti (5-It.) – Fritz (9-USA) / nejdříve v 04:00 SEČ
3. Šwiateková (2-Pol.) – Inglisová (Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Shelton (8-USA) – Ruud (12-Nor.)


MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. McCabe/Tu (Austr.) – Kubler/Polmans (Austr.)
2. H. Guo/Mladenovicová (16-Čína/Fr.) – Birrellová/Gibsonová (Austr.)
3. Rybakinová (5-Kaz.) – Mertensová (21-Belg.) / nejdříve v 06:00 SEČ
4. Sinner (2-It.) – Darderi (22-It.) / nejdříve v 08:00 SEČ


KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Luz/Matos (Braz.) – Bhambri/Göransson (10-Indie/Švéd.)
2. S. Hsieh/Ostapenková (3-Tchaj-wan/Lot.) – Keninová/Siegemundová (13-USA/Něm.)
3. Nouza/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.)


ANZ ARENA (od 01:00 SEČ)
1. juniorky
2. Arévalo/Pavič (4-Salv./Chorv.) – Krajicek/Mektič (16-USA/Chorv.) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) – S. Zhang/Pütz (6-Čína/Něm.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
