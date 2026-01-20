Australian Open: Muchová si jde pro pomstu za Paříž, kometa Andrejevová může mít potíže
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 21. 1.
Češi v akci
Muchová (19-ČR) – Parksová (USA) | 1573 Arena (06:30 SEČ)
Šlágr dne
Sakkariová (Řec.) – M. Andrejevová (8-) | Margaret Court Arena (09:00 SEČ)
Muchová si jde pro pomstu za Paříž
Karolína Muchová bude čelit Alycii Parksové podruhé. A také v Melbourne nastoupí jako jednoznačná kurzová favoritka. Situace je ovšem na letošním Australian Open úplně jiná než loni na antukovém Roland Garros. Česká tenistka je totiž stoprocentně fit, o čemž ubezpečila fanoušky po docela náročném vítězství nad Jaqueline Cristianovou v prvním kole australského majoru. Tentokrát tak půjde proti Američance v plné síle, zatímco loni v Paříži nemohla kvůli problémům s levým zápěstím praktikovat obouručný bekhend.
Olomoucká rodačka má za sebou velmi povedenou přípravu na úvodní grandslam nové sezony. V Brisbane se i díky skalpům dvou členek TOP 10, Jekatěriny Alexandrovové a Jeleny Rybakinové, dostala až do semifinále. Naopak Parksová se dost trápí, loňský tenisový rok zakončila s negativní zápasovou bilancí a nyní se nachází na konci elitní stovky pořadí. Proti obrovské favoritce Muchové by tedy měla být bez šance. Česká žebříčková dvojka by měla vykonat úspěšnou odvetu a s přehledem postoupit.
Kometu Andrejevovou prověří Sakkariová
Jasnou favoritkou bude také Mirra Andrejevová ve středečním šlágru s Mariou Sakkariovou. V tomto duelu by ale naopak mohlo dojít na komplikace z pohledu hráčky, která by měla projít do dalšího kola. Bývalá světová trojka Sakkariová sice už není takovou hrozbou jako před pár lety a v dobách své největší slávy, nicméně podceňovat by ji nikdo neměl. To potvrdila i na začátku sezony v United Cupu, kde porazila Naomi Ósakaovou a Emmu Raducanuovou.
Andrejevová je ovšem na dlouhé vítězné vlně a hned v úvodu nového tenisového roku má výbornou formu. V Brisbane padla až ve čtvrtfinále s pozdější finalistkou Martou Kosťukovou, v Adelaide naprosto suverénně brala titul a na Australian Open začala snadným obratem proti zkušené Donně Vekičové. Také Sakkariová by mohla urvat set, ale vítězství Řekyně není příliš pravděpodobné. Ruská kometa zapsala při obou předchozích startech v Melbourne osmifinále a bude pokračovat v útoku na další takovou účast.
V akci budou také obě světové jedničky. Carlos Alcaraz, který v Melbourne útočí na první triumf na Australian Open a zkompletování kariérního Grand Slamu, nastoupí proti Yannickovi Hanfmannovi. Dvojnásobná šampionka a loňská finalistka Aryna Sabalenková bude čelit Zhuoxuan Bai.
Středeční program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Zhuoxuan Bai (Čína)
2. Alcaraz (1-Šp.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve v 04:00 SEČ
3. Medjedovič (Srb.) – De Minaur (6-Austr.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Jovicová (29-USA) – Honová (Austr.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Faria (Portug.) – Rubljov (13-)
2. Gauffová (3-USA) - Danilovičová (Srb.) / nejdříve v 03:00 SEČ
3. Sakkariová (Řec.) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Tiafoe (29-USA) – Comesaňa (Arg.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Svitolinová (12-Ukr.) – Klimovičová (Pol.)
2. Medveděv (11-) – Halys (Fr.)
3. Ruseová (Rum.) – Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Zverev (3-Něm.) – Müller (Fr.) / nejdříve v 08:30 SEČ
1573 ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Paul (19-USA) – Tirante (Arg.)
2. Mboková (17-Kan.) – McNallyová (USA)
3. Thompson (Austr.) – Borges (Portug.)
4. Muchová (19-ČR) – Parksová (USA)
COURT 8 (od 01:00 SEČ)
1. Mariaová/Waltertová (Něm./Švýc.) – Kozyrevová/Santamariaová (-/USA)
2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – Kempenová/Sisková (Belg./ČR)
COURT 12 (od 01:00 SEČ)
1. Arribage/Olivetti (Fr.) – Mannarino/Martin (Fr.)
2. Darderi/Garín (It./Chile) – Krajicek/Mektič (16-USA/Chorv.)
3. Nosková/Šramková (ČR/SR) – Muhammadová/Routliffeová (6-USA/N. Zél.)
COURT 13 (od 01:00 SEČ)
1. Pavlásek/Smith (ČR/Austr.) – Harper/Walton (Austr.)
COURT 14 (od 01:00 SEČ)
1. Malečková/Škochová (ČR) – Bejlek/Pigossiová (ČR/Braz.)
2. Cash/Glasspool (1-Brit.) – Behar/Vliegen (Urug./Belg.)
3. J. Shang/Z. Zhang (Čína) – Ebden/Ram (Austr./USA) / nejdříve v 04:00 SEČ
4. Macháč/Vocel (ČR) – González/Molteni (13-Arg.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
