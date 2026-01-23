Australian Open musí sáhnout po změně programu. Dotkne se to i českých tenistů

DNES, 11:30
Aktuality 8
Na Australian Open hrozí v rámci sobotního programu velmi vysoké teploty, a proto pořadatelé sáhli po změně. Další hrací den v Melbourne Parku tak vypukne o hodinu dříve, než jsme byli v předchozím průběhu turnaje zvyklí. Rozhodnutí se dotkne i českých tenistů.
Tomáš Macháč rozehraje program v John Cain Areně (© PAUL CROCK / AFP)

Ještě dnes odstartoval program Australian Open klasicky v 11:00 tamního času, přičemž na třech největších kurtech vybavených střechou se začínalo o půl hodiny později. V sobotu však přijde změna.

Sobotní hrací den bude zahájen už v 10:00 na nejmenších dvorcích, tedy o půlnoci našeho času. V šesti největších arénách se začne v 10:30. Tato změna se dotkne i českých tenistů.

Hlavně Karolíny Plíškové, jež proti úřadující šampionce Madison Keysové otevře hrací plán v Rod Laver Areně, a Tomáše Macháče, který rozehraje proti Lorenzovi Musettimu program v John Cain Areně.

Důvodem je očekávání velkého horka. Během soboty by se totiž mohly teploty v Melbourne Parku vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Vzhledem k tomu, že se hraje na tvrdém povrchu, bude nejen pocitová teplota přímo na kurtech ještě vyšší.

Raději už na začátku programu musí být v areálu Nikola Bartůňková a Linda Nosková. Přispat si naopak mohou Tereza Valentová a Jakub Menšík, kteří budou hrát až v rámci Night Session.

Celkem se odehraje 16 zápasů třetího kola a pouze tři z nich se uskuteční na kurtech bez zatahovací střechy. Přerušení kvůli horku tedy hrozí pouze v utkáních Karen Chačanov – Luciano Darderi, Linda Nosková – Xinyu Wang a Jakub Menšík – Ethan Quinn. Menšíka by se ovšem takový problém týkat neměl, jelikož začne nejdříve v 18:00 melbournského času.

Sobotní program Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
tommr
23.01.2026 12:07
Vzhledem k tomu že se u nás dají normálně sledovat jen zápasy které v Austrálii začínají hodně brzo nebo hodně pozdě je ten posun začátků změna k lepšímu ...
Reagovat
pantera1
23.01.2026 11:52
Tome, Italská slečínka bude nebezpečná. Buď ve střehu .
Reagovat
chlebavevaju
23.01.2026 11:45
Karolína má vysoké teploty rada, Madison by se mohla uškvařit.
Reagovat
Liverpool22
23.01.2026 11:55
No nevím - bude hrát v pravé poledne smile
Reagovat
Sinuhet1
23.01.2026 12:18
Strecha bude zatazena ne?
Reagovat
PTP
23.01.2026 11:41
Tak Macháč, žádný ponocování a brzo na kutě! A bez bab!
Reagovat
The_Punisher
23.01.2026 11:43
Reagovat
frenkie57
23.01.2026 12:27
Maximálně hoňka, nic víc!
Reagovat

