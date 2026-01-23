Australian Open musí sáhnout po změně programu. Dotkne se to i českých tenistů
Ještě dnes odstartoval program Australian Open klasicky v 11:00 tamního času, přičemž na třech největších kurtech vybavených střechou se začínalo o půl hodiny později. V sobotu však přijde změna.
Sobotní hrací den bude zahájen už v 10:00 na nejmenších dvorcích, tedy o půlnoci našeho času. V šesti největších arénách se začne v 10:30. Tato změna se dotkne i českých tenistů.
Hlavně Karolíny Plíškové, jež proti úřadující šampionce Madison Keysové otevře hrací plán v Rod Laver Areně, a Tomáše Macháče, který rozehraje proti Lorenzovi Musettimu program v John Cain Areně.
Důvodem je očekávání velkého horka. Během soboty by se totiž mohly teploty v Melbourne Parku vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Vzhledem k tomu, že se hraje na tvrdém povrchu, bude nejen pocitová teplota přímo na kurtech ještě vyšší.
Raději už na začátku programu musí být v areálu Nikola Bartůňková a Linda Nosková. Přispat si naopak mohou Tereza Valentová a Jakub Menšík, kteří budou hrát až v rámci Night Session.
Celkem se odehraje 16 zápasů třetího kola a pouze tři z nich se uskuteční na kurtech bez zatahovací střechy. Přerušení kvůli horku tedy hrozí pouze v utkáních Karen Chačanov – Luciano Darderi, Linda Nosková – Xinyu Wang a Jakub Menšík – Ethan Quinn. Menšíka by se ovšem takový problém týkat neměl, jelikož začne nejdříve v 18:00 melbournského času.
Sobotní program Australian Open
