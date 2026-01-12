Australian Open praská ve švech. Už první den kvalifikace padaly rekordy návštěvnosti
Velmi povedený start má za sebou první grandslam sezony, který se od pondělí odehrává v Melbourne Parku. Všichni místní i světoví tenisoví nadšenci už netrpělivě vyhlíží start grandslamového Australian Open, čehož skvěle využili organizátoři a připravili zde už plnohodnotný program pro fanoušky.
Hned první den navíc sklidili obrovský úspěch. Do areálu dorazilo 29 261 diváků, což je oproti ostatním ročníkům hned několikanásobný nárůst. Předchozí maximum úvodního dne bylo pouhých 7 543 návštěvníků.
V zahajovacím týdnu zde vypukla i soutěž 1 Point Slam, kde proti sobě hrají profesionálové, celebrity i amatéři, kteří se v zápasech na jeden bod snaží vybojovat výhru jeden milion australských dolarů. Účast už v tomto formátu přislíbili Carlos Alcaraz, Jannik Sinner či Iga Šwiateková.
Právě dva nejlepší hráči planety už se v Melbourne připravují, stejně jako desetinásobný šampion Novak Djokovič či finalistka posledních tří ročníku Aryna Sabalenková. Tréninky hvězd jsou taktéž jedním z lákadel, které přiláká mnoho diváků. K vidění jsou však i celé exhibiční zápasy, kterých už se zúčastnila Jelena Rybakinová proti Jasmine Paoliniové či Alexander Zverev s Lorenzem Musettim.
Nejdůležitějším, co se však v dějišti Australian Open aktuálně odehrává jsou kvalifikační zápasy. A když se v nich daří domácím favoritům, jakými jsou například Bernard Tomic, Jason Kubler, Storm Hunterová či Olivia Gadecká, není divu, že i tyto zápasy přilákají mnoho místních fanoušků.
Pořadatelé si připravili ještě jednu speciální výzvu, díky níž může divák vyhrát 10 milionů australských dolarů (téměř 140 milionů korun). Mimořádnou odměnu získá ten, kdo správně určí vítěze všech zápasů úvodního grandslamového turnaje sezony v mužské nebo ženské dvouhře.
Do premiérového ročníku akce nazvané "Bracket Challenge" se mohou přihlásit jen australští fanoušci. S vyplňováním pavouka mohou začít ve čtvrtek po rozlosování prvního kola, kompletní odhady výsledků všech 127 zápasů dvouhry musí zaregistrovat nejpozději hodinu před nedělním zahájením soutěží.
Velký přehled Australian Open 2026
