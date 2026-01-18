Australian Open: Valentová na pozoru a krutý šlágr Macháče. Plíškové hrozí rychlý konec
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 20. 1.
Češi v akci
Valentová (ČR) – Jointová (30-Austr.) | John Cain Arena (01:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – P. Udvardyová (Maď.) | Court 14 (01:00 SEČ)
Bejlek (ČR) – Kruegerová (USA) | Court 5 (01:00 SEČ)
Plíšková (ČR) – Stephensová (USA) | Kia Arena (02:30 SEČ)
Menšík (16-ČR) – Carreňo (Šp.) | Court 6 (02:30 SEČ)
L. Fruhvirtová (ČR) – Sunová (N. Zél.) | Court 13 (03:00 SEČ)
Macháč (ČR) – Dimitrov (Bulh.) | Kia Arena (06:00 SEČ)
Kopřiva (ČR) – Struff (Něm.) | Court 7 (06:00 SEČ)
Bartůňková (ČR) – Kasatkinová (Austr.) | ANZ Arena (06:30 SEČ)
Macháče čeká šlágr, v akci i Menšík
Hodně krutý los si letošní Australian Open připravilo pro dva tenisty, kteří by za normálních okolností byli mezi nasazenými a potkali by se nejdříve ve třetím kole. Místo toho ale na sebe Tomáš Macháč a Grigor Dimitrov narazí hned na úvod turnaje. Macháč přijel do Melbourne okamžitě po nečekaném triumfu v Adelaide, kde získal druhý kariérní titul. Neměla by mu tedy chybět forma a dá se očekávat, že si bude dost věřit. Naopak Grigorovi Dimitrovovi se jeho jediná generálka v Brisbane nepovedla, skončil již ve druhém kole na raketě Raphaëla Collignona. Macháč vyhrál první kolo Australian Open ve čtyřech z pěti případů, neuspěl jen v roce 2023 a tuto bilanci by měl letos vylepšit. Pokud má dostatek sil, tak je na tom v současnosti mnohem lépe než Dimitrov, který skoro celou loňskou sezonu bojoval se zraněními. Český tenista je mírným favoritem a měl by jeden ze šlágrů úterního programu zvládnout.
Jakub Menšík stejně jako Tomáš Macháč slavil těsně před Australian Open svůj druhý kariérní triumf. Úřadující šampion Masters v Miami ovládl Auckland a dal zapomenout na nepříliš povedený United Cup. Také on by měl úvodní kolo Australian Open zvládnout, pokud tedy nebude zdravotně limitován a má dost sil na formát na tři vítězné sety. V prvním kole bude jasným favoritem, ale čeká ho houževnatý Pablo Carreňo. Španěl už dávno není takovou hrozbou jako před lety, kdy figuroval v TOP 10 žebříčku a ovládl turnaj Masters, nicméně v náročných podmínkách v Austrálii by mohl Menšíka vyčerpat. Carreňo se totiž nebojí dlouhých výměn ani zápasů, přestože už není v tak dobré kondici jako kdysi. Menšík by se tak měl snažit zápas zbytečně neprotahovat. Předpokládáme, že prostějovský rodák úspěšně zahájí útok na své první grandslamové osmifinále a porazí Carreňa i potřetí.
Vít Kopřiva loni debutoval v TOP 100 žebříčku a stále se pohybuje okolo hranice nejlepší stovky. Původně měl na Australian Open začínat již v kvalifikaci, ale po omluvence Jacka Drapera se dostal přímo do hlavní soutěže. Tu si v Melbourne zatím vyzkoušel pouze předloni a dostal do páté rozhodující sady Sebastiana Kordu. Přes první kolo grandslamů zatím přešel pouze loni na French Open, tedy na své oblíbené antuce. V této fázi majorů má nelichotivou bilanci 1:4 a bude proti Janovi-Lennardovi Struffovi outsiderem. Německý tenista s největší pravděpodobností roli favorita potvrdí. Povrch v Melbourne Parku je totiž dost rychlý a v závěru loňské sezony na betonu v hale v Lyonu zničil českého hráče poměrem 6:1, 6:2. Tentokrát by mohl Kopřiva v náročných podmínkách více vzdorovat, ale vítězství se od něj neočekává. Kopřivovi by jedině mohla pomoct mizerná bilance 2:9, kterou má Struff v prvním kole tohoto podniku.
Valentová si musí dát pozor, Plíškové hrozí konec
Terezu Valentovou mají evidentně bookmakeři v oblibě a podobně jako spousta tenisových fanoušků a expertů, nejen těch českých, vidí v české kometě loňské sezony obrovský potenciál. Stejně je ale celkem překvapivé, že nastoupí proti domácí Maye Jointové jako docela výrazná kurzová favoritka. Jointová je totiž mezi nasazenými, už dvakrát kralovala na okruhu WTA a bude mít výhodu domácího prostředí. Valentová naopak hrála jen jedno finále na této úrovni, s grandslamy nemá moc zkušeností a v žebříčku zatím za o rok starší soupeřkou zaostává. Ani jedna z aktérek neměla ideální vstup do sezony a šance by měly být spíš vyrovnané. Jejich premiérový vzájemný souboj totiž může dopadnout jakkoli a Valentová by klidně svůj debut na dospělém Australian Open mohla zakončit hned po prvním duelu. Sázka na Valentovou možná vypadá jako jistota, ale česká tenistka by si měla dát na talentovanou Australanku velký pozor.
Karolína Plíšková by měla na Australian Open odehrát svůj první zápas na nejvyšším okruhu po skreči na US Open 2024. Po vleklých problémech s kotníkem a dvou operacích se na kurty vrátila v závěru loňské sezony a vůbec se jí nedařilo. Další komplikace přišly hned v úvodu tohoto roku, kdy musela na poslední chvíli zrušit účast v Brisbane i Adelaide. To není jediná špatná zpráva pro bývalou světovou jedničku. Na úvod prvního grandslamu sezony totiž schytala rozehranou kvalifikantku Sloane Stephensovou. Američanka před pár dny přerušila hrozivou sérii 13 proher a dočkala se prvního vítězství od Wimbledonu 2024. Za normálních okolností by tedy Plíšková měla velkou šanci tuto neoblíbenou soupeřku porazit. Jenže role favoritky logicky připadla grandslamové šampionce Stephensové. Plíšková s ní má mizernou bilanci 1:6 a poslední čtyři vzájemné duely prohrála.
Kateřina Siniaková by měla na letošním Australian Open zářit hlavně ve čtyřhře, v níž obhajuje loňský triumf. Rodačka z Hradce Králové je málokdy v singlových grandslamových zápasech obrovskou favoritkou, nicméně v prvním kole v Melbourne si tuto roli vyzkouší, přestože má tady v této fázi otřesnou bilanci 3:9. Zatímco loni narazila na úvod na Igu Šwiatekovou, tentokrát se utká s antukovou specialistkou Pannou Udvardyovou a měla by slavit hladké vítězství. A to nejen díky mizerné úspěšnosti Maďarky v prvním kole grandslamů (1:8). Udvardyová není na betonech hrozbou, v Aucklandu celkem jasně prohrála se Sárou Bejlek a v Hobartu schytala výprask od Oksany Selechmetěvové. Siniaková je podstatně kvalitnější tenistkou a porážka v tomto duelu by byla obrovským zklamáním. Toto utkání představuje pro Češku jedinečnou příležitost získat cenné body do singlového žebříčku.
Šance Fruhvirtové, Bartůňkové a Bejlek
Linda Fruhvirtová se stále snaží o návrat na výsluní a rozhodně bude spoléhat na svou bojovnost a výbornou fyzickou kondici. Právě tyto dvě kvality ji dostaly do hlavní soutěže Australian Open, kterou si musela vybojovat v kvalifikaci. Osmifinalistka ročníku 2023 hrála v každém ze tří zápasů všechny tři sety a dvakrát doháněla manko setu. Náročnější program a pak pár dní odpočinku vypadá jako ideální příprava na souboj s Lulu Sunovou. Novozélanďanka totiž v letošní sezoně nastoupí poprvé a oba předchozí starty na Australian Open zakončila hned v úvodním kole. Šance na postup jsou celkem vyrovnané a Sunová je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou. Zatímco Fruhvirtovou jsme mohli sledovat v kvalifikaci a víme, co od ní očekávat, Sunová se na konci loňské sezony vyhrabala z krize a je velkou neznámou, jelikož odehraje první soutěžní zápas po třech měsících.
Nikola Bartůňková má za sebou průlomovou a zatím životní sezonu a s pomocí velkého zlepšení hraje na probíhajícím Australian Open svůj první dospělý grandslam v kariéře. V letošním roce zatím pravidelně střídá slabé a velmi dobré výkony. Do sezony vstoupila drtivou porážkou na WTA 125 v Canbeře, ale pak prošla tříkolovou kvalifikací tady v Melbourne Parku, i když měla ve druhém kole štěstí, že se zranila Tina Smithová. S hlavními soutěžemi na grandslamech zatím nemá žádné zkušenosti. To je jeden z důvodů, proč bude proti Darje Kasatkinové v roli outsiderky. Ruská rodačka, která před necelým rokem začala reprezentovat právě Austrálii, není už dlouho v ideální formě. Loni měla dokonce negativní bilanci a teď se bývalá světová osmička nachází až na konci TOP 50 žebříčku. Proti Bartůňkové by ale i tak měla se svou nepříjemnou hrou a bohatými zkušenostmi uspět.
Sára Bejlek si zatím vede v letošní sezoně solidně. Na své jediné generálce v Aucklandu potrápila v osmifinále pozdější finalistku Ivu Jovicovou a teď má obrovskou motivaci na Australian Open, kde startovala třikrát a pokaždé prošla kvalifikací, ale nikdy nepřekročila úvodní kolo hlavního losu. Mladé Češce se vlastně v prvním kole grandslamů nedaří obecně, což potvrzuje bilance 1:5. Uspěla jen v posledním případě loni na antukovém French Open. Proti Ashlyn Kruegerové by ji však mohla vylepšit. Američanka prožila před rokem nejlepší období kariéry, ale v posledních měsících se ohromně trápí a po skončení US Open vyhrála jen jeden z osmi zápasů. Letos to má 0:2, když ve třech setech podlehla Shuai Zhang i Dalmě Gálfiové. Hodně bude záležet na výkonu Kruegerové, nicméně pro Bejlek je tohle velmi zajímavá šance na vytvoření nového osobního maxima na Australian Open.
Úterní program
ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Olijnykovová (Ukr.) – Keysová (9-USA)
2. Shelton (8-USA) – Humbert (Fr.) / nejdříve v 03:30 SEČ
3. Gaston (Fr.) – Sinner (2-It.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Ósakaová (16-Jap.) – Ružičová (Chorv.)
MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)
1. Musetti (5-It.) – Collignon (Belg.)
2. Rybakinová (5-Kaz.) – Juvanová (Slovin.)
3. Boulterová (Brit.) – Bencicová (10-Švýc.) / nejdříve v 09:00 SEČ
4. Močizuki (Jap.) – Tsitsipas (31-Řec.)
JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Valentová (ČR) – Jointová (30-Austr.)
2. Chačanov (15-) – Michelsen (USA)
3. Royer (Fr.) – Fritz (9-USA) / nejdříve v 07:00 SEČ
4. Inglisová (Austr.) – Birrellová (Austr.)
KIA ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Shuai Zhang (Čína) – Prestonová (Austr.)
2. Plíšková (ČR) – Stephensová (USA)
3. Sweeny (Austr.) – Monfils (Fr.)
4. Macháč (ČR) – Dimitrov (Bulh.)
ANZ ARENA (od 01:00 SEČ)
1. Fernandezová (22-Kan.) – Tjenová (Indon.)
2. O'Connell (Austr.) – Basavareddy (USA)
3. Hurkacz (Pol.) – Bergs (Belg.)
4. Bartůňková (ČR) – Kasatkinová (Austr.)
COURT 5 (od 01:00 SEČ)
1. Bejlek (ČR) – Kruegerová (USA)
COURT 6 (od 01:00 SEČ)
1. Gračovová (Fr.) – Golubicová (Švýc.)
2. Menšík (16-ČR) – Carreňo (Šp.) / nejdříve v 02:30 SEČ
COURT 7 (od 01:00 SEČ)
1. Lumsdenová/Q. Tang (Brit./Čína) – Erraniová/Paoliniová (2-It.)
2. Xinyu Wang (Čína) – Kalininová (Ukr.)
3. Nardi (It.) – Yibing Wu (Čína)
4. Kopřiva (ČR) – Struff (Něm.)
COURT 13 (od 01:00 SEČ)
1. Sonego (It.) – Taberner (Šp.)
2. L. Fruhvirtová (ČR) – Sunová (N. Zél.)
COURT 14 (od 01:00 SEČ)
1. Siniaková (ČR) – P. Udvardyová (Maď.)
COURT 15 (od 01:00 SEČ)
1. Golubjov/Nedovjesov (Kaz.) – Etcheverry/Ugo Carabelli (Arg.)
2. Grabherová (Rak.) – Cocciarettová (It.)
3. Nouza/Rikl (ČR) – Atmane/Müller (Fr.) / nejdříve v 04:30 SEČ
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
