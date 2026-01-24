Bartůňková v Melbourne na životní skalp nenavázala. Skvělou jízdu Češky zastavila Mertensová

DNES, 06:57
Aktuality 1
AUSTRALIAN OPEN - Nikola Bartůňková (19) na Australian Open nedokázala navázat na životní výhru nad světovou desítkou Belindou Bencicovou a její jízda v Melbourne skončila ve třetím kole na raketě zkušené Elise Mertensové (30). Česká teenagerka s Belgičankou dokázala držet krok jen ve druhé sadě a prohrála za hodinu a čtvrt jasně 0:6, 4:6.
Profily hráčů
Bartůňková Nikola
Mertens Elise
Nikola Bartůňková končí ve třetím kole (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Mertensová 0:6, 4:6

Bartůňková hraje na Australian Open svůj vůbec první grandslamový turnaj mezi ženami a hned se z kvalifikace dostala až do hlavní soutěže. V té navíc šokovala skalpem Rusky reprezentující Austrálii Darji Kasatkinové a ve druhém kole slavila životní výhru proti hráčce TOP 10 Belindě Bencicové. Další kvalitní soupeřku už však skolit nedokázala a končí ve třetím kole.

Proti zkušené 21. hráčce světa Mertensové schytala už ve třetím zápase v řadě kanára. Tentokrát ale už v prvním setu a na rozdíl od předchozích dvou kol, na něj nedokázala reagovat ziskem následující sady.

V začátku druhé sady se česká teenagerka zvedla a po skvělé výměně, ve které předvedla i parádní tweener, získala svůj první game v zápase. V páté hře ztratila servis, ale následně poprvé v zápase uspěla na returnu a prohrané podání si okamžitě vzala zpátky.

Od stavu 3:3 však opět dominovala Mertensová. Druhý brejk už potvrdila čistou hrou a v deváté hře se dostala k mečbolu. Ten ještě Bartůňková skvělým servisem odvrátila a snížila na 4:5. V desátém gamu se ale Češka k žádné šanci na vyrovnání nedostala. Po hodině a čtvrt padla a životní turnaj pro ni skončil.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Mony
24.01.2026 07:02
Řekl bych ve 2. setu hrála ještě lépe, než proti BeBe, akorát se jí to moc nesešlo..parádně otáčené gamy nakonec pokonila.
Jestli ale formu udrží, tak se máme na co těšit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist