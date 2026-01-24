Bartůňková v Melbourne na životní skalp nenavázala. Skvělou jízdu Češky zastavila Mertensová
Bartůňková – Mertensová 0:6, 4:6
Bartůňková hraje na Australian Open svůj vůbec první grandslamový turnaj mezi ženami a hned se z kvalifikace dostala až do hlavní soutěže. V té navíc šokovala skalpem Rusky reprezentující Austrálii Darji Kasatkinové a ve druhém kole slavila životní výhru proti hráčce TOP 10 Belindě Bencicové. Další kvalitní soupeřku už však skolit nedokázala a končí ve třetím kole.
Proti zkušené 21. hráčce světa Mertensové schytala už ve třetím zápase v řadě kanára. Tentokrát ale už v prvním setu a na rozdíl od předchozích dvou kol, na něj nedokázala reagovat ziskem následující sady.
V začátku druhé sady se česká teenagerka zvedla a po skvělé výměně, ve které předvedla i parádní tweener, získala svůj první game v zápase. V páté hře ztratila servis, ale následně poprvé v zápase uspěla na returnu a prohrané podání si okamžitě vzala zpátky.
Od stavu 3:3 však opět dominovala Mertensová. Druhý brejk už potvrdila čistou hrou a v deváté hře se dostala k mečbolu. Ten ještě Bartůňková skvělým servisem odvrátila a snížila na 4:5. V desátém gamu se ale Češka k žádné šanci na vyrovnání nedostala. Po hodině a čtvrt padla a životní turnaj pro ni skončil.
Jestli ale formu udrží, tak se máme na co těšit.