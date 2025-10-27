Bejlek je v závěru sezony k nezastavení. V Mexiku získala třetí letošní titul z podniků WTA 125
Bejlek – Scottové 6:2, 6:1
Bejlek se i letos na konci sezony vrátila na oblíbené antukové dvorce a na třech posledních turnajích kategorie WTA 125 ještě nenašla žádnou přemožitelku. Po triumfu v italském Rende musela na Mallorce odstoupit před čtvrtfinálovým zápasem. Po krátké pauze odcestovala do Mexika, kde pokračuje na vítězné vlně.
Až na problémy v prvním kole suverénně ovládla podnik v Querétaru, kde byla nasazenou jedničkou. Nejsnadnější výhru zapsala až ve finále, kdy vyprovodila 6:2, 6:1 Američanku Scottovou a vítěznou šňůru tak protáhla na 12 zápasů.
Bejlek svou soupeřku jasně přehrávala, ve třetím gamu zápasu sice ztratila servis, to ji ale nijak nerozhodila a do konce zápasu už žádné komplikace nepřipustila. Do kurtu trefila 77 % prvních podání, po kterých získala téměř tři čtvrtiny bodů. Doslova famózně se jí dařilo při využívání šancí, když všech pět brejkbolů potvrdila.
Česká naděje před pár týdny debutovala v elitní stovce žebříčku a díky triumfu v Mexiku se do ní znovu vrátila, a ještě si výrazně vylepší své kariérní maximum. V žebříčku WTA je nově na 84. pozici. Pokud se jí bude dařit i další týden v kolumbijském Cali, kde je opět turnajovou jedničkou, mohla by se v případě dalšího titulu podívat do TOP 70.
Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou si ve finálových zápasech na profesionální tour ještě vylepšila už tak skvělou bilanci na 11:3 a posledních šest vyhrála. V aktuální sezoně mimo triumfů v Itálii a Mexiku ovládla i další podnik WTA 125 na chorvatské Makarské.
Výsledky turnaje WTA 125 v Querétaru
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
