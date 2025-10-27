Bejlek je v závěru sezony k nezastavení. V Mexiku získala třetí letošní titul z podniků WTA 125

DNES, 08:20
WTA 125 QUERÉTARO - Sára Bejlek (19) se v závěru sezony dostala do skvělé formy na oblíbených antukových turnajích a vítěznou sérii prodloužila už na 12 zápasů. Česká teenagerka na podniku WTA 125 v mexickém Querétaru potvrdila roli nasazené jedničky a získala druhý titul z posledních tří turnajů. Ve finále přehrála snadno 6:2, 6:1 Američanku Katrinu Scottovou (28). Díky triumfu se posunula na nové kariérní maximum 84. pozici.
Sára Bejlek s trofejí z turnaje v Querétaru (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bejlek – Scottové 6:2, 6:1

Bejlek se i letos na konci sezony vrátila na oblíbené antukové dvorce a na třech posledních turnajích kategorie WTA 125 ještě nenašla žádnou přemožitelku. Po triumfu v italském Rende musela na Mallorce odstoupit před čtvrtfinálovým zápasem. Po krátké pauze odcestovala do Mexika, kde pokračuje na vítězné vlně.

Až na problémy v prvním kole suverénně ovládla podnik v Querétaru, kde byla nasazenou jedničkou. Nejsnadnější výhru zapsala až ve finále, kdy vyprovodila 6:2, 6:1 Američanku Scottovou a vítěznou šňůru tak protáhla na 12 zápasů.

Bejlek svou soupeřku jasně přehrávala, ve třetím gamu zápasu sice ztratila servis, to ji ale nijak nerozhodila a do konce zápasu už žádné komplikace nepřipustila. Do kurtu trefila 77 % prvních podání, po kterých získala téměř tři čtvrtiny bodů. Doslova famózně se jí dařilo při využívání šancí, když všech pět brejkbolů potvrdila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Česká naděje před pár týdny debutovala v elitní stovce žebříčku a díky triumfu v Mexiku se do ní znovu vrátila, a ještě si výrazně vylepší své kariérní maximum. V žebříčku WTA je nově na 84. pozici. Pokud se jí bude dařit i další týden v kolumbijském Cali, kde je opět turnajovou jedničkou, mohla by se v případě dalšího titulu podívat do TOP 70.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou si ve finálových zápasech na profesionální tour ještě vylepšila už tak skvělou bilanci na 11:3 a posledních šest vyhrála. V aktuální sezoně mimo triumfů v Itálii a Mexiku ovládla i další podnik WTA 125 na chorvatské Makarské.

Výsledky turnaje WTA 125 v Querétaru

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
PTP
27.10.2025 08:43
Sombrérko jí padne jako ulitý
honza.khp
27.10.2025 08:41
Hlavně ať je zdravá, udělá si bodovej polštář v Mexiku a Jižní Americe pro jistotu MD na GS a pak hurá na WTA 250 a výš, držíme palce
Robroy
27.10.2025 08:32
Souhlas, je vidět, že Hrušovany nad Jevišovkou je kva,kva,kvalitní oddíl. Na základy tenisu určitě. Mám to městečko rád a osobní vztah k němu. Jen mně prohrála 200,-kč, vsadil sem na Scottku. Ale budiž odpuštěno. Nyní je třeba formu potvrdit i výše, WTA 250 a víc.
Dobry-den
27.10.2025 08:31
Hustá fotka
Gratulka
com
27.10.2025 08:26


Gratulace k vítězství Sáře jen tak dál a přidávat ať se daří smile
