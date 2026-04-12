Bencicová po kruté porážce s Českem: Cítím se na... Bolí to a zklamání je obrovské
Byl to hodně krutý den pro Bencicovou a nakonec i celý švýcarský tým. Kvalifikační duel Poháru BJK o postup na zářijový finálový turnaj mezi domácím Švýcarskem a Českem nakonec rozhodlo vítězství Marie Bouzkové nad Viktorijí Golubicovou v pátém zápase.
Ale už o pár hodin dřív měla celkové vítězství na raketě právě Bencicová. Proti Noskové disponovala třemi mečboly v tie-breaku rozhodujícího setu. Ani jednu šanci však neproměnila. Zatímco na kurtu emoce udržela, i když bylo její zklamání očividné, v pozápasovém rozhovoru už si servítky nebrala.
"Cítím se na ho*no. Samozřejmě je to zasloužené vítězství pro Češky. Hrály úžasně a postup si nakonec zasloužily. Pro nás je to obrovské zklamání a teď nemáme slov. Tohle je prostě sport a hrozně to bolí," uvedla největší opora švýcarského týmu, která v sobotu bodovala proti Bouzkové a v neděli se radovala ve čtyřhře s Golubicovou proti dvojici Markéta Vondroušová, Tereza Valentová.
Bencicová rozebírala i klíčové utkání s Noskovou. V něm za stavu 5:4 v posledním setu podávala na vítězství. Následně měla postupně tři mečboly v tie-breaku, který nakonec urvala poměrem 11:9 česká hráčka a vynutila si pokračování napínavého souboje o letenku do čínského Shenzhenu.
A sama popsala, jak jsou zápasy s nevyzpytatelnou Noskovou, která se snaží diktovat hru, vlastně obtížné. "Snažila jsem se, aby si to musela uhrát. Někdy si říkáte, že jste si měli jít pro vítězný úder sami. A když ho zkazíte, přejete si, abyste nechali hrát soupeřku. A přesně opačné myšlenky máte ve chvíli, kdy ona zahraje vítězný úder. Neexistuje špatné ani dobré rozhodnutí. Je to prostě jako hod mincí. Byly jsme obě blízko k vítězství."
Zatímco Švýcarsko bude muset v listopadu hrát baráž, aby se udrželo mezi elitou, české tenistky zamíří na zářijový finálový turnaj pro osm nejlepších týmů. Toho se zúčastní také domácí Čína, vítěz posledních dvou ročníků Itálie, Belgie, Velká Británie, Kazachstán, Španělsko a Ukrajina.
Skvělá Nosková odvrátila proti Bencicové tři mečboly
