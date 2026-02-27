Bitvy v Acapulku! Cobolli i Tiafoe v infarktových duelech slaví a zahrají si o titul
Kecmanovič – Cobolli 6:7, 6:3, 4:6
Klíčové momenty přišly za stavu 3:3 ve třetím setu, kdy Cobolli čelil dvěma brejkbolům. V obou případech ale vytáhl vítězné forhendy po podání a unikl hrozbě ztráty servisu. Pátý nasazený hráč si zachoval pevné nervy i v závěru zápasu – za stavu 5:3 sice nedokázal duel dopodávat, ale okamžitě se oklepal, v dalším gamu si vypracoval vedení 40:0 na returnu a druhý mečbol už proměnil.
"Odehráli jsme neuvěřitelný zápas," uvedl Cobolli. "Jsem opravdu šťastný, že jsem tady v Mexiku poprvé ve finále. Myslím, že jsme oba odehráli úžasný zápas. Na konci jsem měl trochu štěstí, protože v klíčových momentech někdy štěstí potřebujete. Jsem na sebe opravdu hrdý, protože nebylo snadné se vrátit."
Cobolli se stal teprve třetím Italem, který si zahrál alespoň třikrát finále ATP 500. Zařadil se po bok krajanů Jannika Sinnera a Fabia Fogniniho. Ve finále se střetne s americkým soupeřem Francesem Tiafoem, který po obrovském boji porazil krajana Brandona Nakashimu po setech 3:6, 7:6 a 6:4. Nakashima měl přitom utkání výborně rozehrané, když ve druhém setu podával za stavu 6:5 na vítězství.
V případě, že Cobolli celý turnaj ovládne, posune se na své kariérní žebříčkové maximum, kterým by byla 17. příčka.
Kecmanovič usiloval o své první finále na úrovni ATP 500. Rodák z Bělehradu ve druhém kole porazil světovou čtyřku Alexandera Zvereva a připsal si tak nejcennější vítězství kariéry nad takto vysoko postaveným hráčem.
Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulku
