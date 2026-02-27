Bitvy v Acapulku! Cobolli i Tiafoe v infarktových duelech slaví a zahrají si o titul

ATP ACAPULCO - Flavio Cobolli (23) zvládl dramatické semifinále a na turnaji v Acapulku si zajistil postup do svého čtvrtého finále na okruhu ATP. Třiadvacetiletý tenista porazil Srba Miomira Kecmanoviče (26) po setech 7:6, 3:6, 6:4, přestože v rozhodujícím setu prohrával 1:3. V boji o titul se utká s Francesem Tiafoem (28), který v dalším vyrovnaném, téměř tříhodinovém duelu zdolal Brandona Nakashimu (24) po boji 3:6, 7:6 a 6:4.
Flavio Cobolli si zahraje v Acapulku o titul (@ Alfredo ESTRELLA / AFP / AFP / Profimedia)

Kecmanovič – Cobolli 6:7, 6:3, 4:6

Klíčové momenty přišly za stavu 3:3 ve třetím setu, kdy Cobolli čelil dvěma brejkbolům. V obou případech ale vytáhl vítězné forhendy po podání a unikl hrozbě ztráty servisu. Pátý nasazený hráč si zachoval pevné nervy i v závěru zápasu – za stavu 5:3 sice nedokázal duel dopodávat, ale okamžitě se oklepal, v dalším gamu si vypracoval vedení 40:0 na returnu a druhý mečbol už proměnil.

"Odehráli jsme neuvěřitelný zápas," uvedl Cobolli. "Jsem opravdu šťastný, že jsem tady v Mexiku poprvé ve finále. Myslím, že jsme oba odehráli úžasný zápas. Na konci jsem měl trochu štěstí, protože v klíčových momentech někdy štěstí potřebujete. Jsem na sebe opravdu hrdý, protože nebylo snadné se vrátit."

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Cobolli se stal teprve třetím Italem, který si zahrál alespoň třikrát finále ATP 500. Zařadil se po bok krajanů Jannika Sinnera a Fabia Fogniniho. Ve finále se střetne s americkým soupeřem Francesem Tiafoem, který po obrovském boji porazil krajana Brandona Nakashimu po setech 3:6, 7:6 a 6:4. Nakashima měl přitom utkání výborně rozehrané, když ve druhém setu podával za stavu 6:5 na vítězství.

V případě, že Cobolli celý turnaj ovládne, posune se na své kariérní žebříčkové maximum, kterým by byla 17. příčka.

Kecmanovič usiloval o své první finále na úrovni ATP 500. Rodák z Bělehradu ve druhém kole porazil světovou čtyřku Alexandera Zvereva a připsal si tak nejcennější vítězství kariéry nad takto vysoko postaveným hráčem.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
