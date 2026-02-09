Blíží se návrat legendární Sereny? Znovu by dominovala, řekla po společném tréninku Parksová
Serena Williamsová podle všeho zvažuje překvapivý návrat na kurty. Ve svých 44 letech se znovu objevila na antidopingovém seznamu, na němž musí figurovat všichni profesionální hráči, kteří chtějí soutěžit na oficiálním okruhu. Tento krok okamžitě vyvolal spekulace o možném comebacku bývalé světové jedničky, která ukončila kariéru na US Open 2022. Sama Serena ale vše popřela na sociálních sítích.
Další náznak, že je legendární Američanka připravená znovu soutěžit nyní poslala do světa její krajanka a aktuálně 85. hráčka světa Parksová, která o vzájemné spolupráci promluvila na aktuálně probíhající tisícovce v Dauhá.
"Trénovala jsem s ní minulé pondělí. Je pro mě skvělou mentorkou a hodně mi pomohla, zejména v tréninku," uvedla někdejší členka TOP 40. "Je ve skvělé formě. Takže věřím, že by na okruhu znovu dominovala," komentovala aktuální fyzickou kondicí bývalé světové jedničky a uvedla, že by mohla dělat potíže i těm nejlepším hráčkám na světě.
O možném návratu nedávno promluvila třeba její sestra Venus Williamsová, která i ve 45 letech pokračuje v soutěžení, nebo současná světová jednička Aryna Sabalenková. "Pokud se chce vrátit, je to její rozhodnutí. Bylo by zábavné ji znovu vidět na turné," prohlásila během Australian Open Běloruska.
Začíná být jasno? Serena se vrátí
Komentáře