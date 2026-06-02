Brutální debakl na French Open. Ruska Andrejevová si bleskově zajistila odvetu proti Ukrajince
Andrejevová – Cirsteaová 6:0, 6:3
Zatímco před pár týdny na antuce v hale v Linci potřebovala Andrejevová všechny tři sety, ve stejné fázi French Open, i když znovu pod zataženou střechou, proti Cirsteaové naprosto dominovala.
Rumunská veteránka se v úvodu utkání vůbec nechytala, jen marně hledala recept a za 22 minut schytala potupného kanára. V prvním setu dokázala na svou stranu získat jen devět bodů a neměla ani jeden brejkbol či gamebol.
Ve druhém dějství už Cirsteaová vzdorovala víc, ale naděje na obrat nepřišla a zkušená Rumunka stále měla problém sbírat v pomalejších podmínkách proti skvělé obraně soupeřky vítězné údery. Velmi solidně hrající Andrejevová sice nepotvrdila brejk a dovolila srovnání na 3:3, nicméně v dalších třech gamech ztratila dohromady jen dva body a brutální debakl dotáhla.
Teenagerka Andrejevová postoupila do čtvrtfinále French Open už třetím rokem po sobě a letošní semifinálovou účastí vyrovnala své maximum v tomto dějišti i na grandslamech obecně. Jediný předchozí útok na finále podnikla právě v areálu Rolanda Garrose, a to předloni, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou.
Šestatřicetiletá Cirsteaová, jež se chystá letos navzdory životní formě ukončit kariéru, hrála čtvrtfinále grandslamu potřetí. A stejně jako na French Open 2009 (Samantha Stosurová) a US Open 2023 (Karolína Muchová) neuhrála víc než čtyři gamy.
Andrejevová, která si i přes ztracený set s Marinou Bassolsovou poradila se všemi pěti soupeřkami na probíhajícím turnaji naprosto suverénně, bude ve čtvrtečním semifinále čelit Martě Kosťukové.
Kosťuková pokračuje v naprosto fantastickém období a na antuce letos vyhrála i 17. zápas. Ve čtvrtfinálovém derby skolila 6:3, 2:6, 6:2 krajanku Elinu Svitolinovou a vylepšila své grandslamové maximum.
Andrejevová a Kosťuková se zatím potkaly jen dvakrát, ovšem bude se jednat už o jejich třetí souboj v této sezoně. Kosťuková měla ve dvou setech navrch ve čtvrtfinále na betonu v Brisbane i ve finále antukové tisícovky v Madridu.
Jestli je to outdoor (což se tady argumentovalo), tak nemůže být zatažená střecha. To už to rovnou mohli přesunout do haly na hard. Střešní aktivisté potřebují přírodu ohýbat podle svých potřeb. Typické komunistické myšlení - poručíme větru, dešti. Novodobí Stalinové
Bezvětří vyhovovalo agresivní Andreevě, která by se jinak více vyhazovala.
Mirre víc vyhovuji těžší mice a vlhky vzduchu( co je pro RG uplne bezny jev)... Sorana ale vůbec nechytla...
Jen v podminkach ten problem urcite nebyl.
Ale 3. set hrála jak z partesu
Z hľadiska postupu by som to prial obom, takže nech vyhrá lepšia, šťastnejšia, vyvolenejšia, atď.
a v troch zo štyroch gemov premenený hneď prvý brejk
škoda, že na to nemôžem pozerať, celkom by ma zajímala aktuálna atmosféra zápasu
Sorana dnes zklamala, ale celkově může být spokojená - na víc než ČF na GS prostě nemá