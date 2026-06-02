Brutální debakl na French Open. Ruska Andrejevová si bleskově zajistila odvetu proti Ukrajince

DNES, 12:48
Aktuality 28
FRENCH OPEN - Střet generací ve čtvrtfinále French Open žádný dramatický průběh nenabídl. Ruska Mirra Andrejevová za necelou hodinu deklasovala 6:0, 6:3 rozjetou a loučící se veteránku Soranu Cirsteaovou a vyrovnala své maximum na turnajích velké čtyřky.
Profily hráčů
Cirstea Sorana-Mihaela
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová v souboji generací naprosto dominovala (© ALAIN JOCARD / AFP)

Andrejevová – Cirsteaová 6:0, 6:3

Zatímco před pár týdny na antuce v hale v Linci potřebovala Andrejevová všechny tři sety, ve stejné fázi French Open, i když znovu pod zataženou střechou, proti Cirsteaové naprosto dominovala.

Rumunská veteránka se v úvodu utkání vůbec nechytala, jen marně hledala recept a za 22 minut schytala potupného kanára. V prvním setu dokázala na svou stranu získat jen devět bodů a neměla ani jeden brejkbol či gamebol.

Ve druhém dějství už Cirsteaová vzdorovala víc, ale naděje na obrat nepřišla a zkušená Rumunka stále měla problém sbírat v pomalejších podmínkách proti skvělé obraně soupeřky vítězné údery. Velmi solidně hrající Andrejevová sice nepotvrdila brejk a dovolila srovnání na 3:3, nicméně v dalších třech gamech ztratila dohromady jen dva body a brutální debakl dotáhla.

Teenagerka Andrejevová postoupila do čtvrtfinále French Open už třetím rokem po sobě a letošní semifinálovou účastí vyrovnala své maximum v tomto dějišti i na grandslamech obecně. Jediný předchozí útok na finále podnikla právě v areálu Rolanda Garrose, a to předloni, kdy nestačila na Jasmine Paoliniovou.

Šestatřicetiletá Cirsteaová, jež se chystá letos navzdory životní formě ukončit kariéru, hrála čtvrtfinále grandslamu potřetí. A stejně jako na French Open 2009 (Samantha Stosurová) a US Open 2023 (Karolína Muchová) neuhrála víc než čtyři gamy.

Andrejevová, která si i přes ztracený set s Marinou Bassolsovou poradila se všemi pěti soupeřkami na probíhajícím turnaji naprosto suverénně, bude ve čtvrtečním semifinále čelit Martě Kosťukové.

Kosťuková pokračuje v naprosto fantastickém období a na antuce letos vyhrála i 17. zápas. Ve čtvrtfinálovém derby skolila 6:3, 2:6, 6:2 krajanku Elinu Svitolinovou a vylepšila své grandslamové maximum.

Andrejevová a Kosťuková se zatím potkaly jen dvakrát, ovšem bude se jednat už o jejich třetí souboj v této sezoně. Kosťuková měla ve dvou setech navrch ve čtvrtfinále na betonu v Brisbane i ve finále antukové tisícovky v Madridu.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

28
Přidat komentář
paddy
02.06.2026 14:41
Zápas v neregulérních podmínkách

Jestli je to outdoor (což se tady argumentovalo), tak nemůže být zatažená střecha. To už to rovnou mohli přesunout do haly na hard. Střešní aktivisté potřebují přírodu ohýbat podle svých potřeb. Typické komunistické myšlení - poručíme větru, dešti. Novodobí Stalinové

Bezvětří vyhovovalo agresivní Andreevě, která by se jinak více vyhazovala.
Reagovat
misa
02.06.2026 14:48
Andrejeva má v úderech hodně topspinu, který jí i při agresivní hře pomáhá udržet míček v kurtu. Proto jsem včera psal, že má na antuku vhodnou hru.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 14:53
RG je zatím její nejúspěšnější GS smile
Reagovat
Dave6969
02.06.2026 15:06
Bych nečekal že dostane Sorana za 22 minut 6:0. Mirra má mnohem tvrdší a jistější údery.
Reagovat
alcaraz.dva
02.06.2026 14:53
Myslím si ze obecne hra Sorany je mnohem agresivnejsi...než Mirry...
Mirre víc vyhovuji těžší mice a vlhky vzduchu( co je pro RG uplne bezny jev)... Sorana ale vůbec nechytla...
Jen v podminkach ten problem urcite nebyl.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 14:57
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 14:57
smile
Reagovat
PTP
02.06.2026 14:36
Martičko, mám tě radši než Eli, tak je dobře, že jsi vyhrála
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 14:58
přišel bys o výstřih, tam není o čem
Ale 3. set hrála jak z partesu
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 14:23
Nikola otocila z 3:6 na 6:3 a ted dorovnala na 5:5 ve tretim setu s dost problemy. Ale je stale ve hre v Birminghamu. Vsechny svoje podani musi vyhravat (a vyhrava) aby dorovnala.
Reagovat
misa
02.06.2026 14:08
Maru uhrála proti Mirce víc gemů než její poslední dvě soupeřky :)
Reagovat
PTP
02.06.2026 14:10
Ovládej se trochu
Reagovat
misa
02.06.2026 14:14
Píšu sem na hranici sebeovládání, líp už to neumím
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 14:01
Teší ma, že Sviťka sa chytila a bojuje o dlhšie trvanie zápasu. O to neskôr začne Zverev s Jodarom a o to viac z tohto zápasu uvidím
Z hľadiska postupu by som to prial obom, takže nech vyhrá lepšia, šťastnejšia, vyvolenejšia, atď.
Reagovat
pantera1
02.06.2026 14:08
Trošku ve třetím to vázne holky si kradou brejky o sto šest. Zvíře s Čedarem chci taky vidět. .
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 14:10
uf, čo gem, to stratené podanie
a v troch zo štyroch gemov premenený hneď prvý brejk
škoda, že na to nemôžem pozerať, celkom by ma zajímala aktuálna atmosféra zápasu
Reagovat
pantera1
02.06.2026 14:12
Musím taky od toho odejít a pohnout, abych stihla kluky.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 14:15
Múdro
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 13:47
Reagovat
GaelM
02.06.2026 13:25
Au smile
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 13:05
smile MIRRA smile dnes předvedla tenis z jiné galaxie a po parádním výkonu zaslouženě postoupila. smile Pokud udrží formu má šanci i na celkové vítězství. Jediný strašák je Martička, kterou ještě nikdy neporazila, ale na ostatní celkem umí zahrát včetně Aryny.
Sorana dnes zklamala, ale celkově může být spokojená - na víc než ČF na GS prostě nemá smile
Reagovat
pantera1
02.06.2026 13:11
A Kostička pravděpodobně první set.
Reagovat
Georgino
02.06.2026 13:44
Žel druhý prohraje asi.
Reagovat
pantera1
02.06.2026 13:46
Jj, Svitka se chytla. Uvidíme ve třetím.
Reagovat
PTP
02.06.2026 13:49
Ta Elina má kondici jako nikdo.
Reagovat
Georgino
02.06.2026 13:46
Než jsem zjistil že už hrajou, tak bylo po zápase. Byl bych jistě fandil Soraně, ale pravda, do čtvrtfinále bylo asi její maximum možného.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 13:57
Jo, jo byla to rychlovka - 1. set trval 22min.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 14:04
dneska to nebyla Sorana v nejlepším světle, těžko říct, co za tím bylo, ale ve svém topu by podle mě mohla dojít dál. Ani fyzičkou to podle mě nebylo, ale kdoví, možná se to dozvíme.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist