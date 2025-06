Bublik po životním triumfu: Když v čtyřiceti nebudu moct chodit, co z toho budu mít?

FRENCH OPEN - Alexander Bublik (27) a grandslamy? Donedávna spojení, které málokoho zajímalo. Teď je všechno jinak. Talentovaný Kazach prožívá životní turnaj. Po vítězství nad pátým nasazeným Jackem Draperem (23) postoupil na Roland Garros poprvé v kariéře do čtvrtfinále – a v rozhovorech opět potvrdil, že jde vlastní cestou.

Bublik – Draper 5:7, 6:3, 6:2, 6:4

Zatímco většina tenistů hlásá, že život je podřízen kariéře, Bublik razí jiný přístup. "Tenis a život jsou pro mě stejnou prioritou. Je to vztah padesát na padesát,“ prohlásil bez obalu. "Nebudu riskovat zdraví jen pro úspěch v tenise. Když v čtyřiceti nebudu moct chodit, co z toho budu mít?"

V rozhovoru po největším vítězství své kariéry se sedmadvacetiletý ruský rodák svébytně rozpovídal o rovnováze mezi tenisem a osobním životem.

"Pořád trénuju, kluci. Nebojte se. Nedělám jen třicet minut denně. Dělám přesně to minimum – a zároveň maximum – co potřebuju k tomu, abych byl tam, kde jsem. Ale nebudu se hnát přes bolest, když mám zraněné koleno. Tvrdá práce se obejít nedá. Ale dělám ji po svém,“ říkal s úsměvem tenista.

Bublik je dlouhodobě považován za jednoho z nejvýstřednějších hráčů na okruhu. Kombinuje brilantní servis, netradiční údery, které občas hraničí až s provokací. Kritici mu často vyčítají, že s jeho talentem by mohl dosáhnout mnohem víc, kdyby přistupoval k tenisu vážněji.

"Každý sportovec se musí rozhodnout sám, co je pro něj důležité. Pro mě je to zdraví, rodina a vyvážený život. Někdy to přinese výsledky, někdy ne. Ale když jsem byl v TOP 20, fungovalo to skvěle.“

Ve středečním čtvrtfinále ho čeká dosud neporažený Jannik Sinner, světová jednička a favorit celého turnaje. Může Bublik překvapit znovu?

Výsledky dvouhry mužů na French Open