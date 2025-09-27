Budou Češky opět stoprocentní? Muchovou, Krejčíkovou i Bouzkovou čeká v Pekingu těžká výzva
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 28. 9.
Češi v akci
Krejčíková (ČR) - Kesslerová (USA) | Moon (06:00 SELČ)
Bouzková (ČR) - V. Kuděrmetovová (24-) | Moon (07:30 SELČ)
Muchová (13-ČR) - Badosaová (18-Šp.) | Lotus (11:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová a Krejčíková jsou mírnými favoritkami
Jako první z tria českých tenistek bude o osmifinále bojovat Barbora Krejčíková. V Pekingu startuje potřetí a proti Anně Blinkovové si připsala svou premiérovou výhru v tomto dějišti. Na tu navázala parádním skalpem rozjeté světové jedenáctky Jekatěriny Alexandrovové a ani silnější z ruských soupeřek nepovolila set. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zahájila letošní sezonu až v polovině května a po slabším úvodu se v posledních týdnech rozjela. Ve třetím kole v čínském hlavním městě se poprvé utká s McCartney Kesslerovou. Američanka prožívá v posledním roce nejlepší období své kariéry, ale v posledních týdnech nemá stabilně svou nejlepší formu. Krejčíková nastoupí do premiérového vzájemného souboje jako mírná favoritka a může už na čtvrtém turnaji v řadě projít do osmifinále.
Karolína Muchová bude pokračovat ve velmi těžké výzvě, a sice v obhajobě loňské finálové účasti a pokusu o setrvání v TOP 20 žebříčku. Do Pekingu přijela po čtvrtfinálové účasti na US Open a první krok zvládla na výbornou, když jasně přehrála Soranu Cirsteaovou. Ani další soupeřka nebude na papíře jednoduchá. Čeká ji totiž souboj členek nejlepší dvacítky světového pořadí s loňskou semifinalistkou Paulou Badosaovou. Španělka v poslední době velmi často bojuje s chronickým zraněním zad a v čínské metropoli hraje svůj první individuální turnaj od Wimbledonu. Letos má odehráno pouhých 30 zápasů, nicméně jen o čtyři méně než Muchová, která si sama v tomto roce prošla zdravotní pauzou. Ve vzájemné bilanci Muchová prohrává 1:2 a aktérky poprvé změří síly na betonu. V posledních dvou soubojích předloni na antuce v Římě a loni ve Wimbledonu se radovala Španělka.
Nejméně se věří Bouzkové
Pokud se podíváme na kurzovou nabídku, tak se nejmenší šance z tria českých tenistek dávají Marii Bouzkové. Úřadující šampionka Livesport Prague Open má nicméně od červencového návratu na tvrdé povrchy velmi dobrou formu, v Pekingu nepovolila set Tatjaně Mariaové ani nasazené Magdě Linetteové a poprvé v tomto dějišti přešla přes první kolo. Na druhou stranu kurtu se postaví Veronika Kuděrmetovová, která do Číny přijela se sérií tří porážek a v úvodním zápase proti Anně Bondárové příliš nepřesvědčila. Letošní forma Rusky je velmi nestabilní. Zatímco na letních severoamerických tisícovkách si vedla velmi dobře, na US Open i v Guadalajaře ztroskotala hned na úvod. Bouzková a Kuděrmetovová se velmi dobře znají a potkaly se už sedmkrát. Tři z posledních čtyř soubojů včetně toho závěrečného loni na tisícovce v čínském Wuhanu vyhrála Ruska a ve vzájemné bilanci vede 4:3.
Na programu je všech osm utkání třetího kola dolní poloviny pavouka. V akci budou také loňská šampionka Coco Gauffová, Jelena Rybakinová či úřadující finalistka dvou grandslamů Amanda Anisimovová. Další previews najdete zde.
Nedělní program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. Cobolli (It.) - Tien (USA)
2. Fernandezová (Kan.) - Gauffová (2-USA) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Paoliniová (6-It.) - Keninová (27-USA)
4. Moutet (Fr.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Shuai Zhang (Čína) - Anisimovová (3-USA)
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Rybakinová (8-Kaz.) - Lysová (Něm.)
2. Mannarino (Fr.) - Musetti (4-It.) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Medveděv (8-) - Davidovich (Šp.)
4. Muchová (13-ČR) - Badosaová (18-Šp.) / nejdříve ve 11:00 SELČ
5. Y. Bu/Norrie (Čína/Brit.) - Heliövaara/Patten (3-Fin./Brit.)
MOON (od 06:00 SELČ)
1. Krejčíková (ČR) - Kesslerová (USA)
2. Bouzková (ČR) - V. Kuděrmetovová (24-) / nejdříve v 07:30 SELČ
BRAD DREWETT (od 05:00 SELČ)
1. Jointová/McNallyová (Austr./USA) - Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan)
2. Y. Xu/Z. Yang (Čína) - Kruegerová/Pegulaová (USA)
3. Linetteová/Tausonová (Pol./Dán.) - Danilinová/Kruničová (Kaz./Srb.)
4. Krejčíková/Siniaková (ČR) - Aojamaová/Bucsaová (Jap./Šp.)
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Marie zahodí vedení.
Muška se zraní.