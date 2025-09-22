Byla to pro mě hlavně úleva, hodnotila Plíšková vítězný návrat. Poodhalila i další program
"První den byl výživný. Hrála jsem asi dvě hodiny 40 minut," komentovala Plíšková svůj první zápas od loňského US Open, který odehrála na menším turnaji v Portugalsku. Francouzku Tessah Andrianjafitrimovou, která je až na konci třetí stovky žebříčku, nakonec udolala 7:5 ve třetím setu a slavila vítězný návrat.
"Fyzicky ready si myslím, že jsem a kondiční přípravy jsem dělala hodně, ale ten zápas se s žádným sparingem ani tréninkem nedá srovnat," popisovala náročnost utkání prvního kola. "V tréninku se nikdy nedostanu do toho rytmu a levelu, který hraju v zápase, takže tam víc běhám. Zápas je pro mě vždycky náročnější jak fyzicky, tak psychicky."
Bývalá světová jednička také prozradila, že před vstupem na kurt byla hodně nervózní. Na výsledku to však znát nebylo. V první sadě ztratila jediný game. "Nebudu lhát, nějaký nervy tam byly a před tím prvním byly obrovský a moc se mi na ten kurt nechtělo."
Vítězný návrat Plíškové! Hrála jak za starých časů, nadělila si i šťastné drama
Mimo předvedeného výkonu ocenila především úvodní vítězství, které bývá při návratech po dlouhé pauze to nejtěžší a často na něj hráčka čeká velmi dlouho. "Začít výhrou jsem si hrozně přála. Byla to pro mě hlavně úleva a i radost, tím že jsem pak prohrávala už jsem moc nevěřila, že bych mohla vyhrát," dodala.
I přes prohru ve druhém kole s Jacenkovou turnaj hodnotila především pozitivně. V úvahu vzala také fakt, že tamní povrch byl velmi pomalý a nemohla se opřít o svou největší zbraň. "Nakonec to ale nebylo úplně špatný, i když mi podmínky moc nesedly. Bylo to tam pomalý, takže servisem jsem si moc nepomáhala. O to to bylo těžký, že se hrálo hodně přes výměny."
"Jsem spokojená a zároveň zklamaná za druhý kolo. Ale skoro po roce odehrát dva skoro tříhodinové zápasy je úspěch," dodala Češka, která strávila na kurtu přesně pět hodin a 13 minut. Ocenila také den volna mezi zápasy, kdy mohla zregenerovat a znovu se co nejlépe připravit.
Nyní se chystá odehrát část asijské tour, kterou začne v tureckém Samsunu. Plíšková v podcastu také lehce poodhalila, že by se v prosinci mohla představit na turnaji ve francouzské hale. Zvažuje start na jedné ze stopětadvacítek v Angers nebo v Limoges.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře