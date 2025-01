Češi na United Cupu poprvé postoupili ze skupiny. Klíčový bod vybojoval Macháč proti Hurkaczovi

UNITED CUP – Čeští tenisté na United Cupu prošli na třetí pokus skupinou. I když s Polskem prohráli zápas o první místo, do čtvrtfinále postoupili jako tým s nejlepší bilancí na druhé pozici ve skupinách hraných v Sydney. V úvodní dvouhře se o to postaral Tomáš Macháč (24), který zdolal 7:5, 3:6, 6:4 Huberta Hurkacze (27). Následná porážka Karolíny Muchové (28) s Igou Šwiatekovou (23) a neúspěch v mixu sice na několik hodin oddálil oslavy postupu, vývoj druhé skupiny ale pomohl Čechům. Ti si po změně v rozpisu zahrají o místo v semifinále až v pátek proti Italům.

Polsko – Česko 2:1

Čeští tenisté do United Cupu vstoupili nedělní výhrou 2:1 nad Nory a dnes proti Polákům potřebovali vyhrát alespoň jeden zápas, aby měli šanci postoupit do čtvrtfinále. Základní podmínku splnili hned v prvním duelu, v němž Tomáš Macháč přehrál 7:5, 3:6, 6:4 světovou šestnáctku Huberta Hurkacze. Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna Hurkaczovi oplatil loňskou porážku z Marseille, Polákovi nepomohlo ani 14 es.

"Od začátku to byl složitý zápas. Po posledním utkání s Casperem Ruudem jsem byl trochu unavený. Bylo to ale skvělé utkání a Hubi (Hurkacz) je neuvěřitelný hráč. Je to vždy úžasné s ním být na jednom kurtu. Na konci jsem jen bojoval a těší mě, jak jsem ten závěr psychicky ustál," řekl Macháč.

K jistotě pak potřebovali vyhrát ještě set, ale to se jim nepovedlo. Karolína Muchová podlehla 3:6, 4:6 světové dvojce Ize Šwiatekové, s níž ve čtvrtém vzájemném duelu prohrála potřetí a poprvé neuhrála ani set.

Šwiateková výhrou rozhodla o postupu Poláků do čtvrtfinále. Závěrečný mix, do kterého zasáhli všichni čtyři singlisté, pak vyhráli Poláci 7:6, 6:3 a stali se vítězi skupiny B. V úvodní sadě přitom přišli o vedení 5:2 s dvěma brejky a ve druhé nevyužili tři mečboly za stavu 5:1.

"Byla jsem si jistá, že odehrají úžasný tenis. Oni (Češi) mají vždycky skvělé čtyřhry. Tak nějak to v sobě mají. Ale věděla jsem, že máme na to vyhrát. Závěr prvního setu byl těsný. Vnímala jsem ale, že celou dobu vedeme, a v závěru jsme toho jen využili. Nakonec to vypadalo, že máme vše pod kontrolou," řekla Šwiateková.

Svěřenci kapitána Daniela Vacka tak museli několik hodin čekat na výsledek posledního zápasu skupiny F. O postup je mohla připravit jen výhra Austrálie nad Velkou Británií 2:1 na zápasy a zároveň rozdílem minimálně osmi gamů. Pro Čechy se to dlouho nevyvíjelo dobře, ale domácí Australané v rozhodujícím mixu nedokázali vybojovat jednoznačnou výhru a zatímco pro ně turnaj skončil, Češi pokračují dál.

O semifinále proti Italům

Pořadatelé turnaje během středy zasáhli podle propozic do složení čtvrtfinálových dvojic. Čeští tenisté měli podle původního rozpisu vyzvat už ve čtvrtek znovu Poláky, ale jelikož se s nimi střetli ve skupině, budou hrát až v pátek proti Italům v čele se světovou čtyřkou Jasmine Paoliniovou. Itálie, která loni ovládla Davis Cup i Billie Jean King Cup, ve skupině vyhrála všech šest zápasů. Vítěz duelu Čechů s Italy pak v sobotu narazí na Američany s Coco Gauffovou a Taylorem Firtzem, kteří už ve čtrvtfinále v Perthu potvrdili roli favoritů proti Číňanům. Poláci budou čelit Britům.

Češi startují i na 3. ročníku United Cupu a do čtvrtfinále postoupili poprvé. V roce 2023 skončil tým kolem Jiřího Lehečky, Macháče, Petry Kvitové a Marie Bouzkové ve skupině s Němci a Američany s bilancí 1:1 a 4:6 na zápasy, loni Lehečka a Markéta Vondroušová neporazili Srby ani Číňany a vyhořeli s bilancí 1:5.

Kazachstán – Německo 2:1

Zatímco v Sydney se teprve dohrávaly skupiny, v Perthu už se rozhodlo o semifinalistech. Jako první se mezi čtyřku nejlepších dostal Kazachstán, který vyřadil německé obhájce titulu.

Němcům před čtvrtfinále vypadl ze hry druhý hráč světa Alexander Zverev, kterého trápí svalové zranění ruky, a rázem nastoupili jako mírní outsideři. A Kazachstánci roli favorita potvrdili. Jelena Rybakinová nejprve smetla Lauru Siegemundovou a Alexander Ševčenko následně otočil duel s německou dvojkou Danielem Masúrem.

Pořadí skupin

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.