Češi rozehráli French Open skvěle. Svrčina zklamal publikum, Bejlek dominovala

FRENCH OPEN - České barvy zaznamenaly nejlepší možný vstup do letošního ročníku grandslamového French Open. Dalibor Svrčina (22) přehrál v úvodním kole kvalifikace bez ztráty servisu domácího Grégoireho Barréreho a Sára Bejlek (19) deklasovala bývalou světovou třiadvacítku Monu Barthelovou. V rámci pondělního programu se představí ještě Tereza Valentová (18) a Dominika Šalková (20).

Barrére – Svrčina 2:6, 4:6

Svrčina plní roli nasazené dvaadvacítky a je jediným českým zástupcem v mužské kvalifikaci. Na French Open si vyzkoušel boje o hlavní soutěž už třikrát a nikdy nepřekročil druhé kolo kvalifikačních bojů.

Do letošního ročníku antukového vrcholu sezony vstoupil suverénně. Proti domácí naději Barréremu ani jednou neztratil servis, jelikož dokázal odvrátit všechny čtyři brejkbolové hrozby. Sám si vypracoval 11 šancí a třikrát podání soupeře, který měl bouřlivou podporu publika, prorazil.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ostravský rodák, jenž se momentálně nachází na svém žebříčkovém maximu (126. místo), tak oplatil francouzskému protivníkovi letošní porážku z challengeru v Thajsku. Navíc přerušil sérii čtyř nezdarů a dočkal se svého prvního vítězství po více než měsíci.

Jeho dalším protivníkem bude Pablo Llamas. Svrčina absolvuje letos v Paříži svou 12. grandslamovou kvalifikaci. Do hlavní fáze se podíval pouze předloni na Australian Open. Pokud by v areálu Rolanda Garrose uspěl, doplní v hlavním losu Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Jiřího Lehečku a Víta Kopřivu.

Barthelová – Bejlek 0:6, 4:6

Bejlek musela loňský ročník French Open vynechat a v areálu Rolanda Garrose startuje teprve podruhé. Předloni tříkolovou kvalifikaci zvládla a vstup do turnaje se jí povedl i letos. Česká teenagerka na úvod deklasovala bývalou světovou třiadvacítku Barthelovou.

Proti zkušené Němce získala úvodních 10 her a až do stavu 6:0, 4:0 naprosto dominovala. Pak si ale cestu k vítězství ještě zkomplikovala, když ve druhé sadě ztratila náskok dvou brejků a dovolila soupeřce snížit na 3:4. Barthelová si ovšem do konce utkání servis už ani jednou neuhájila a Bejlek po neúspěšném pokusu o dopodávání zápasu zakončila duel na returnu.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vstup do sezony měla Bejlek velmi solidní a mimo jiné prošla kvalifikací na Australian Open. Jenže pak se začala ohromně trápit a na posledních sedmi turnajích zapsala dohromady jen čtyři výhry. Navíc neobhájila senzační osmifinále na madridské tisícovce a propadla se na konec druhé stovky světového hodnocení.

V kvalifikacích grandslamových podniků se jí daří, zejména v úvodní půlce sezony, kdy je stoprocentně úspěšná. Na Australian Open ji zvládla ve všech třech případech. Na pařížské antuce bude pokračovat soubojem s domácí Jenny Limovou, nebo nasazenou Enou Šibaharaovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.