Češi v akci, čtvrtek 12. 3. Nosková a Siniaková na Masters. Nastoupí i Kovačkovy, Šalková a Svrčina
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 11. 3. | úterý 10. 3. | pondělí 9. 3. | neděle 8. 3. | sobota 7. 3. | pátek 6. 3. | čtvrtek 5. 3. | středa 4. 3.
Noskovou čeká boj o semifinále na Masters
Linda Nosková jako jediná česká naděje dokázala postoupit do čtvrtfinále prestižní tisícovky v Indian Wells. Mladá Češka chytla v kalifornské poušti vynikající formu a prožívá znovuzrození. Výkonnostní zlepšení potvrdila proti Jessice Bouzasové, v bitvě se Soranou Cirsteaovou i s pomocí demolice filipínské hvězdičky Alexandry Ealaové.
A ve čtvrtek bude mít velkou šanci si své osobní maximum na "pátém grandslamu" znovu vylepšit. Aktuální světová čtrnáctka totiž bude plnit roli jasné favoritky proti Talii Gibsonové. Australanka nicméně hraje životní turnaj a včetně kvalifikace vyhrála v Indian Wells už šest zápasů. Navíc si v posledních třech kolech vyšlápla na členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou.
Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:00 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.)
• Čtyřhra - semifinále •
23:30 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – čekají na soupeřky
WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Monnetová (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Monnetová/Rusová (Fr./Niz.)
ATP CHALLENGER 175 CAP CANA (Dominikánská republika), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
20:00 | Svrčina (ČR) – Blockx (Belg.)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Kolář (5-ČR) – Denolly (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (4-ČR) – Clarke/Houkes (Brit./Niz.)
ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Harper/Stevenson (1-Kan./Brit.)
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Iannaccone (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bianchi/Jermář (4-Ven./ČR) – Nesterov/Ovčarenko (Bulh./Ukr.)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldiová Perssonová (8-Švéd.)
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Seničová (15-Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Böhnerová/N. Kolbová (Něm./Ukr.)
ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Jeanne-Grandinot/Picard (Fr.)
ITF M25 KALKATA (Indie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
05:00 | Palán (4-ČR) – Rawat (Indie)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Visscherová (1-Niz.)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Coraová-Brunetonová/Vágnerová (Fr./ČR) – Cirotteová/Cortezová (2-Fr./Šp.)
17:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – E. Chiesaová/Meyerová auf der Heideová (4-It./Něm.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/M. Sciahbasi (Pol./It.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Slavic (Švéd.) – Nicod (3-ČR) / bez boje
J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
16:00 | Švíglerová (ČR) – Wakanaová (Jap.)
J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Ďulíková (7-ČR) – Thammová (2-Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Da Rosa Castro/Psota (Portug./ČR) – Abascal/E. González (Šp.)
15:00 | Krejčí/Jak. Kusý (2-ČR) – Berto/Montero (Šp.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Barháčová/Ďulíková (4-SR/ČR) – Cedillová-Vaysonová de Pradenneová/Popová (Fr.)
13:30 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Giambelliová/Skliarová (It./Ukr.)
J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Fays/Ladman (4-Belg./ČR) – Averjanov/Ink (1-Est.)
J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Komínek (8-ČR) – Moise (1-Něm.)
11:00 | Vrtílka (2-ČR) – Held (9-Něm.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | V. Svobodová (2-ČR) – Razinová (8-)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
14:30 | Čank/Komínek (4-ČR) – Hasas/Held (2-Něm.)
J60 ADAŽI (Lotyšsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
10:30 | Markinová/Kr. Přikrylová (2-Lot./ČR) – Adamsonová/Azarovová (1-Est./Lot.)
J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Drlík (ČR) – M. Novák (7-ČR)
09:00 | Fedor (3-ČR) – Adamovič (SR)
09:00 | Střílka (ČR) – M. Jelinek (2-Rak.)
10:30 | Černovický (1-ČR) – Luxa (8-ČR)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Pírková (ČR) – Havlíková (ČR)
12:00 | Kohoutková (ČR) – Luchettiová (It.)
12:00 | Halamová (ČR) – L. Kubalová (SR)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | M. Novák/Perutka (ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
13:30 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Drlík/Smolík (ČR)
13:30 | Laššan/Vymazal (4-ČR) – Glos/Karas (SR)
15:00 | Hrubý/Rousek (ČR) – Adamovič/Ivaško (SR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Kučerová/Langášová (ČR) – K. Kubalová/Višňovská (SR/ČR)
15:00 | Fialová/Halamová (ČR) – Dragová/Grosická (Pol.)
15:00 | Hubáčková/Padrnosová (2-ČR) – Kliberová/Stawowiaková (Pol.)
16:30 | Krejčíková/Ploskuňáková (ČR) – L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře