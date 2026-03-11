Češi v akci, čtvrtek 12. 3. Nosková a Siniaková na Masters. Nastoupí i Kovačkovy, Šalková a Svrčina

VČERA, 20:00
Aktuality 1
Linda Nosková odehraje čtvrtfinálové utkání na prestižní tisícovce v Indian Wells, kde absolvuje semifinále čtyřhry Kateřina Siniaková. Osmifinálové utkání čeká Dominiku Šalkovou na podniku WTA 125 v Antalyi, sestry Alenu a Janu Kovačkovy na ITF v Řecku či Dalibora Svrčinu, Zdeňka Koláře a Maxima Mrvu na challengerech. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Nosková odehraje čtvrtfinále na Masters v Indian Wells (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 11. 3.úterý 10. 3. | pondělí 9. 3. | neděle 8. 3. | sobota 7. 3. | pátek 6. 3. | čtvrtek 5. 3. | středa 4. 3.

 

Noskovou čeká boj o semifinále na Masters

Linda Nosková jako jediná česká naděje dokázala postoupit do čtvrtfinále prestižní tisícovky v Indian Wells. Mladá Češka chytla v kalifornské poušti vynikající formu a prožívá znovuzrození. Výkonnostní zlepšení potvrdila proti Jessice Bouzasové, v bitvě se Soranou Cirsteaovou i s pomocí demolice filipínské hvězdičky Alexandry Ealaové.

A ve čtvrtek bude mít velkou šanci si své osobní maximum na "pátém grandslamu" znovu vylepšit. Aktuální světová čtrnáctka totiž bude plnit roli jasné favoritky proti Talii Gibsonové. Australanka nicméně hraje životní turnaj a včetně kvalifikace vyhrála v Indian Wells už šest zápasů. Navíc si v posledních třech kolech vyšlápla na členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou.

Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
21:00 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.)

• Čtyřhra - semifinále •
23:30 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – čekají na soupeřky

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Šalková (7-ČR) – Monnetová (Fr.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) – Monnetová/Rusová (Fr./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 175 CAP CANA (Dominikánská republika), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
20:00 | Svrčina (ČR) – Blockx (Belg.)

 

ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Kolář (5-ČR) – Denolly (Fr.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | F. Duda/Kolář (4-ČR) – Clarke/Houkes (Brit./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Jones/Poljak (Brit./ČR) – Harper/Stevenson (1-Kan./Brit.)

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Mrva (ČR) – Iannaccone (It.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Bianchi/Jermář (4-Ven./ČR) – Nesterov/Ovčarenko (Bulh./Ukr.)

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | A. Kovačková (ČR) – Rinaldiová Perssonová (8-Švéd.)
09:00 | J. Kovačková (ČR) – Seničová (15-Srb.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Böhnerová/N. Kolbová (Něm./Ukr.)

 

ITF M25 CRÉTEIL (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Donald/Nagel (4-ČR/Fr.) – Jeanne-Grandinot/Picard (Fr.)

 

ITF M25 KALKATA (Indie), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
05:00 | Palán (4-ČR) – Rawat (Indie)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Visscherová (1-Niz.)

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Coraová-Brunetonová/Vágnerová (Fr./ČR) – Cirotteová/Cortezová (2-Fr./Šp.)
17:00 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – E. Chiesaová/Meyerová auf der Heideová (4-It./Něm.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Berkieta/M. Sciahbasi (Pol./It.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
Slavic (Švéd.) – Nicod (3-ČR) / bez boje

 

J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
16:00 | Švíglerová (ČR) – Wakanaová (Jap.)

 

J200 BENICARLÓ (Španělsko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Ďulíková (7-ČR) – Thammová (2-Něm.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:30 | Da Rosa Castro/Psota (Portug./ČR) – Abascal/E. González (Šp.)
15:00 | Krejčí/Jak. Kusý (2-ČR) – Berto/Montero (Šp.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Barháčová/Ďulíková (4-SR/ČR) – Cedillová-Vaysonová de Pradenneová/Popová (Fr.)
13:30 | L. Slaměníková/Zajíčková (ČR) – Giambelliová/Skliarová (It./Ukr.)

 

J100 LOUGHBOROUGH (Velká Británie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
15:00 | Fays/Ladman (4-Belg./ČR) – Averjanov/Ink (1-Est.)

 

J100 HAMBURK (Německo), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
11:00 | Komínek (8-ČR) – Moise (1-Něm.)
11:00 | Vrtílka (2-ČR) – Held (9-Něm.)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | V. Svobodová (2-ČR) – Razinová (8-)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
14:30 | Čank/Komínek (4-ČR) – Hasas/Held (2-Něm.)

 

J60 ADAŽI (Lotyšsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
10:30 | Markinová/Kr. Přikrylová (2-Lot./ČR) – Adamsonová/Azarovová (1-Est./Lot.)

 

J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Drlík (ČR)M. Novák (7-ČR)
09:00 | Fedor (3-ČR) – Adamovič (SR)
09:00 | Střílka (ČR) – M. Jelinek (2-Rak.)
10:30 | Černovický (1-ČR)Luxa (8-ČR)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Pírková (ČR)Havlíková (ČR)
12:00 | Kohoutková (ČR) – Luchettiová (It.)
12:00 | Halamová (ČR) – L. Kubalová (SR)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
12:00 | M. Novák/Perutka (ČR) – L. Szász/M. Szász (Maď.)
13:30 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR)Drlík/Smolík (ČR)
13:30 | Laššan/Vymazal (4-ČR) – Glos/Karas (SR)
15:00 | Hrubý/Rousek (ČR) – Adamovič/Ivaško (SR)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Kučerová/Langášová (ČR) – K. Kubalová/Višňovská (SR/ČR)
15:00 | Fialová/Halamová (ČR) – Dragová/Grosická (Pol.)
15:00 | Hubáčková/Padrnosová (2-ČR) – Kliberová/Stawowiaková (Pol.)
16:30 | Krejčíková/Ploskuňáková (ČR) – L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Krisboy
11.03.2026 20:26
Pupíčku, Muška zklamala na celé čáře, je to na tobě! Zachraň nás!!!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist