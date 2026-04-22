Češi v akci, čtvrtek 23. 4. Bouzková a Samson v ohrožení, na Masters hraje i Siniaková

Marie Bouzková a divoká karta Laura Samson absolvují druhé kolo na prestižní tisícovce ve španělském Madridu a obě čeká ve čtvrtek velmi těžká výzva. Deblovou soutěž rozehraje Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové, s níž v březnu zkompletovala Sunshine Double. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Marie Bouzková se zkusí poprat s náročnou výzvou

Češi v akci (probíhající turnaje)

Bouzková i Samson stojí proti těžké výzvě

Marie Bouzková měla nejlepší možný vstup do antukového jara, když v Bogotě získala svůj třetí kariérní titul a první mimo domácí Livesport Prague Open. O necelý týden později se představila v úplně jiných podmínkách v hale ve švýcarském Bielu, kde vítězstvím nad Viktorijí Golubicovou rozhodla o postupu českých tenistek na finálový turnaj BJK Cupu.

A nyní ji čeká první letošní zápas na antuce v klasických podmínkách. Ten zřejmě nebude jednoduchý, protože proti Anhelině Kalininové nastoupí jako jen velmi mírná favoritka. Ukrajinka letos září na nižších okruzích i v kvalifikacích a může se pochlubit bilancí 27:7 (na antuce 23:3). V Madridu využila příznivého losu a včetně kvalifikace zvládla už tři duely.

Laura Samson výborně využila divokou kartu do hlavní soutěže prestižní tisícovky v Madridu. Česká teenagerka původně měla začínat v kvalifikaci, ale nakonec do ní nemusela a v úvodním kole hlavní fáze si snadno poradila se zkušenou veteránkou Tatjanou Mariaovou. Jednalo se o její první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour mimo domácí Livesport Prague Open

Také Samson čeká ve druhém kole solidní šance na postup, ale zároveň velmi těžký úkol na papíře. Hodně velkou roli může hrát zdravotní stav její soupeřky Xinyu Wang, která před týdnem skrečovala v Rouenu. Pokud by Samson uspěla, upravila by svou bilanci s hráčkami TOP 50 na 2:0 a připsala si svůj nejcennější skalp.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra ženy - 2. kolo •
12:30 | PREVIEW | Samson (ČR) – Xinyu Wang (28-Čína)
14:00 | PREVIEW | Bouzková (23-ČR) – Kalininová (Ukr.)

• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
17:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – L. Kičenoková/Krawczyková (Ukr./USA)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
17:00 | Havlíčková (ČR) – Ferrová (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Svrčina (1-ČR) – Bernet (Švýc.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Karol/Paulson (SR/ČR) – Kittay/Willis (2-USA/Brit.)

 

ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
20:00 | Jermář/Kielan (ČR/Pol.) – Arias/Ingildsen (2-Bol./Dán.)

 

ITF W100 TOKIO (Japonsko), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
05:30 | Knutsonová (ČR) – Jonesová (3-Austr.)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Martincová (ČR) – Granwehrová (Švýc.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kučmová/Laboutková (2-ČR) – M. Martínezová/Webleyová-Smithová (Šp./Brit.)

 

ITF W50 ROEHAMPTON (Velká Británie), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Valdmannová (3-ČR) – Du Preeová (Niz.)

 

ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Suchá (ČR) – Kubkaová (1-Pol.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Górská/Suchá (Pol./ČR) – Samirová/Zelníčková (2-Egypt/SR)
14:00 | Hejtmánková/Maklakovová (ČR/-) – Saccová/Zanoliniová (It.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Gengel (2-ČR) – Pecci (It.)

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Dvouhra - osmifinále •
07:00 | Palán (3-ČR) – Fitriadi (Indon.)

 

J200 CHASKOVO (Bulharsko), antuka

• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Oliveriusová/C. Vázquezová (ČR/Šp.) – čekají na soupeřky

 

J60 KÁHIRA (Egypt), antuka

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:30 | Krejčí (2-ČR) – Mostafa (Egypt)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Šmídová (3-ČR) – Mohamedová (Egypt)
14:00 | Havelková (ČR) – Baherová (Egypt)

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:00 | Barina/Lukovac (4-ČR/Č. Hora) – Puiu/Reginiano (Rum./Izr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Bláha/Pegios (ČR/Švýc.) – Murinzi/Rupprath (3-Rwanda/Něm.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Hrubý (2-ČR) – Kielb (Pol.)
09:00 | M. Novák (4-ČR) – Gampenrieder (Něm.)
10:30 | Žiška (8-ČR) – Sýkora (SR)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Michalcová (ČR) – Jiaying Song (Čína)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
